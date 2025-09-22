English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

படப்பிடிப்பின்போது விபத்து.. தலையில் காயம்.. மருத்துவமனையில் ஸ்பைடர் மேன் பட ஹீரோ!

Spider Man Tom Holland Accident: பிராண்ட் நியூ டே படப்பிடிப்பின்போது நடிகர் டாம் ஹாலண்டுக்கு காயம் ஏற்பட்டுள்ளது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Sep 22, 2025, 10:18 AM IST
  • ஸ்பைடர்-மேன் பிரண்ட் நியூ டே
  • படப்பிடிப்பின்போது விபத்து
  • டாம் ஹாலண்ட் மருத்துவமனையில் அனுமதி

படப்பிடிப்பின்போது விபத்து.. தலையில் காயம்.. மருத்துவமனையில் ஸ்பைடர் மேன் பட ஹீரோ!

ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே என்ற படம் அடுத்த ஆண்டு திரையிரங்குகளில் வெளியாக இருக்கிறது. இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தற்போது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்த நிலையில், படப்பிடிப்பின்போது, நடிகர் டாம் ஹாலண்ட் காயமடைந்துள்ளார். இதனால் படப்பிடிப்பு தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதில் வேறு யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.  

மார்வெல் தயாரிக்கும் இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு கிளாஸ்கோவில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த சூழலில், சண்டைக் காட்சியின்போது, இந்த விபத்து நிகழ்ந்துள்ளது. நடிகர் டாம் ஹாலண்டுக்கு தலையில் காயம் ஏற்பட்ட காரணத்தில் அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். அவருக்கு லேசான மூளை அதிர்ச்சி உறுதிசெய்யப்பட்டது. அவர் விரைவில் குணமடைந்து மீண்டும் படப்பிடிப்பு தளத்திற்கு திரும்புவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கு நெருக்கிய வட்டத்திரத்தை சேர்ந்த ஒருவர் இது தொடர்பாக கூறுகையில், முன்னெச்சரிக்கை காரணமாக அவர் ஓய்வு எடுத்து வருகிறார். அவர் விரைவில் படப்பிடிப்பில் கலந்துக்கொள்வார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது என அவர் தெரிவித்தார். ஸ்பைடர் மேன் பட ஹீரோ டாம் ஹாலண்ட் காயம் அடைந்தது ரசிகர்கள் இடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார். டாம் ஹாலண்ட் விரைவில் குணமடையட்டும் என எக்ஸ் தளத்தில் பலரும் குறிப்பிட்டு வருகின்றனர். 

நடிகர் டாம் ஹாலண்டுக்கு சமீபத்தில் டிஸ்லெக்ஸியா மற்றும் ADHD இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. இது தொடர்பாக அவரே ஒருமுறை பேசி இருக்கிறார். எனக்கு ADHD மற்றும் டிஸ்லெக்ஸியா உள்ளது. சில நேரங்களில் காலி தாள்களை என்னிடம் கொடுக்கும்போது அது பயத்தை ஏற்படுத்தும். ஒரு கதாபாத்திரத்தை உருவாக்கும்போது இதுபோன்ற சவால்களை எதிர்கொள்கிறோம். 7 வயதில் தனக்கு டிஸ்லெக்ஸியா இருப்பது கண்டறியப்பட்டதாக அவர் பகிர்ந்தார். ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே ஜூலை 24, 2026 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

டிஸ்லெக்ஸியா என்பது நரம்பியல் சார்ந்த ஒரு பிரச்சனை ஆகும். இது மூளையின் மொழி செயலாக்கப் பகுதிகளில் உள்ள வேறுபாடுகள் காரணமாக படிக்க, எழுத மற்றும் உச்சரிக்கத் திறனைப் பாதிக்கிறது. டிஸ்லெக்ஸியா பெரும்பாலும் மரபணு சார்ந்தது, மேலும் மிகவும் பயனுள்ள சிகிச்சைகள் கட்டமைக்கப்பட்ட, வெளிப்படையான மற்றும் பல உணர்வுள்ள வாசிப்பு அறிவுறுத்தலை உள்ளடக்கியது.

