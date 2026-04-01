மகன் ஜேசன் சஞ்சய்க்கு எதுவும் செய்யாத விஜய்? முன்னாள் மேனேஜர் சொல்லும் பகீர் தகவல்..

Jason Sanjay : விஜய்யின் முன்னாள் மேனேஜர் பி.டி செல்வகுமார், சமீபத்தில் கூறியிருக்கும் சில விஷயங்கள் பகீர் கிளப்பியிருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 1, 2026, 10:34 AM IST
கம்மி விலையில் கோவா டூர்.. 6 நாட்கள் உணவு, தங்குமிடத்துடன் சூப்பரான IRCTC பேக்கேஜ்!
camera icon8
IRCTC
கம்மி விலையில் கோவா டூர்.. 6 நாட்கள் உணவு, தங்குமிடத்துடன் சூப்பரான IRCTC பேக்கேஜ்!
மீன ராசியில் சங்கமிக்கும் சூரியன், சனி, செவ்வாய்! இந்த ராசிகளுக்கு கடும் சோதனை
camera icon10
planetary conjunction
மீன ராசியில் சங்கமிக்கும் சூரியன், சனி, செவ்வாய்! இந்த ராசிகளுக்கு கடும் சோதனை
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை வாங்கும் பெண்களுக்கே ரூ.8000! கனிமொழி குட் நியூஸ்
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை வாங்கும் பெண்களுக்கே ரூ.8000! கனிமொழி குட் நியூஸ்
வானிலை அப்டேட் : திருப்பத்தூர், நாமக்கல், ஈரோடு, வேலூரில் மழை பெய்யுமா? பெய்யாதா?
camera icon5
Weather update
வானிலை அப்டேட் : திருப்பத்தூர், நாமக்கல், ஈரோடு, வேலூரில் மழை பெய்யுமா? பெய்யாதா?
Jason Sanjay : தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகர்களுள் ஒருவராக இருந்தவர், விஜய். இவருக்கும் சங்கீதாவிற்கும் 1999ல் திருமணம் ஆன நிலையில், தற்போது சங்கீதா விவாகரத்து கோரி மனு காெடுத்திருக்கிறார்.

தேர்தலில் போட்டியிடும் விஜய்!

நடிகராக இருந்த விஜய், தற்போது அரசியலிலும் காலூன்றி இருக்கிறார். தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சியின் சார்பில் முதல்வர் வேட்பாளராக வருகின்றன சட்டமன்ற தேர்தலில் களம்காண இருக்கிறார். இதற்கான தேர்தல் பணிகளை தன் தொண்டர்களையும் கழக உறுப்பினர்களையும் வைத்து முடிக்கி விட்டிருக்கிறார். இந்த நிலையில், இவரைப்பற்றி அவருடைய முன்னாள் மேனேஜர் பேசியிருக்கும் பல விஷயங்கள், இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. 

பி.டி.செல்வகுமார் சொன்ன விஷயம்!

விஜய்க்கு, சினிமாவின் ஆரம்ப காலத்தில் இருந்து மேனேஜராக இருந்தவர், பி.டி.செல்வகுமார். சில ஆண்டுகளுக்கு முன்புதான் இவர்களுக்குள் இருந்த பந்தம் முறிந்தது. திமுக-வை சேர்ந்த பி.டி.செல்வகுமார், தற்போது விஜய்யை பற்றி பல விஷயங்களை நேர்காணலில் பேசியிருக்கிறார். 

விஜய்யின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் படம் எடுக்க ஆரம்பித்து, நான்கு வருடங்கள் ஆவதாக சொன்ன அவர், அவரை அழைத்து என்ன பிரச்சனை, எப்படி பட வேலைகள் போகிறது என்று விஜய் ஒரு வார்த்தை கூட கேட்கவில்லை என்று பி.டி.செல்வகுமார் தெரிவித்திருக்கிறார். கூடவே, இதே போல விஜய்யின் தந்தை எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் மட்டும் நினைத்திருந்தால் இந்த நேரத்திற்கு விஜய்யால் இவ்வளவு தூரம் வளர்ந்திருகக் முடியுமா? என்று கேட்டிருக்கிறார்.

ஜேசன் சஞ்சய்யின் மனநிலை என்ன?

விஜய்யின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் தனது தந்தையின் திரைப்படங்களில் இரு முறை வந்திருக்கிறார். ஒன்று, போக்கிரி திரைப்படத்தில். இந்த படத்தில் அவர், “வசந்த முல்லை” திரைப்படத்தில் சில வினாடிகள் வரும் கதாப்பாத்திரத்தில் வருவார். பின்பு, வேட்டைக்காரன் திரைப்படத்தில் “நான் அடிச்சா தாங்க மாட்ட” பாடலில் அவர் விஜய்யுடன் நடனமாடி இருப்பார். அதன் பிறகு அவரை எந்த படத்திலும் பார்க்க முடியவில்லை. அதற்கான காரணமும் தெரியவில்லை. சென்னையில் பள்ளிப்படிப்பை முடித்த வெளிநாட்டில் திரைப்பட கலையை பயின்றார். நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மீண்டும் சென்னை வந்த அவர், ஒரு படத்தை இயக்க இருப்பதாக தகவல் வெளியானது.

அதன்படி, அவர் இயக்கும் படத்தை லைகா நிறுவனம் தயாரிப்பதாக அறிவிப்பு வெளியானது. அதன் பிறகு ஹீரோவாக சந்தீப் கிஷன் தேர்வு செய்யப்பட்டார். சமீபத்தில், இப்படத்தின் டீசர் கூட வெளியானது. இந்த படத்தை பொறுத்தவரை, தயாரிப்பாளரை தேர்ந்தெடுப்பதில் இருந்து, ஹீரோவை தேர்ந்தெடுத்து படப்பிடிப்பை முடிப்பது வரை அனைத்தும் தாமதமாகத்தான் முடிந்தது. இந்த படத்திற்கு ‘சிக்மா’ என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

ஜேசன் சஞ்சய், திரைப்படத்தை இயக்கியிருந்த இந்த படத்தின் ரிலீஸ் தேதி குறித்த அறிவிப்பு இன்னும் வெளியாகவில்லை. படத்தை முடித்த பிறகும் இன்னும் அதை ரிலீஸ் செய்வதற்கான வேலைகள் நடக்காமலேயே இருக்கிறது. அதன் ப்ரமோஷன் பணிகளிலும் ஜேசன் சஞ்சய் உள்பட அவருடைய படக்குழுவினர் ஈடுபட்டதாக தெரியவில்லை. 

விஜய் மகனாக இருந்த போதலும், ஜேசன் சஞ்சய் லைம் லைட்டில் இருந்து கொஞ்சம் தள்ளியே இருக்கிறார். இதுவரை தன்னைப்பற்றியோ தனது தந்தையை பற்றியோ எந்த நேர்காணலிலும் பேசவில்லை. தன்னை வீடியோ எடுப்பவர்களை கூட, “ஏன் எடுக்கிறீர்கள்?” என்று கேட்கிறார். விஜய், என்னதான் நடிகராக இருந்தாலும், பெரிதாக யாரிடமும் பேசமாட்டார். தனக்கு செளகரியமான நபர் யாரோ அவர்களிடம் மட்டும்தான் பேசுவார். ஜேசன் சஞ்சய்யும் கிட்டத்தட்ட அப்படித்தான் இருக்கிறார். 

விஜய்யின் மகள் எங்கே?

விஜய்யின் மகள் திவ்யா சாஷா, பாதி பள்ளிப்படிப்பை சென்னையில் படித்தார். மீதி படிப்பை லண்டனில் படித்தார். இந்த பள்ளி பட்டமளிப்பு விழாவில் கூட விஜய் கலந்து கொள்ளவில்லை. 2021ஆம் ஆண்டு முதலாகவே விஜய்யும் அவருடைய குடும்பத்தினரும் பிரிந்து வாழ்வதாக கூறப்படுகிறது.

அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுகள்!

விஜய்யிடம் விவாகரத்து கோரியிருக்கும் சங்கீதா, அந்த விவாகரத்து மனுவில் அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுகளையும் முன் வைத்திருக்கிறார். குறிப்பாக, விஜய்க்கு வேறு ஒரு பிரபல நடிகையுடன் தொடர்பு இருப்பதாகவும், அந்த உறவை முடித்துக்கொள்வதாக கூறிவிட்டு, அதனை தொடர்ந்ததாகவும் குற்றச்சாட்டுகளை முன் வைத்திருக்கிறார். மேலும், விஜய் தனது சுதந்திரமாக செயல்பட விடாமல் கட்டுப்படுத்தியதாகவும் கூறியிருந்தார். இது, பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. 

விஜய் சொன்னது என்ன?

சங்கீதா, விஜய்யிடம் இருந்து விவாகரத்து கோரியதற்கு பிறகு தவெக விரிச்சுவல் வாரியர்ஸ் பலர் சங்கீதாவை பழிச்சொல்லாக சொல்லி வந்தனர். விஜய்க்கு ஆதரவாக இருந்தனர். இது குறித்து ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய விஜய், “இப்போ என் தனிப்பட்ட வாழ்க்கைல நிறைய பிரச்சனை போய்க்கிட்டு இருக்குல்ல…அதைப்பற்றி நீங்கள் பிறரிடம் பேசி ஹர்ட் ஆவது, எனக்கு ஹர்ட் ஆகிறது..அது அவ்ளோ வொர்த் இல்ல” என்று கூறினார். இதுவும் அவரது ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய ஸ்டேட்மண்டாக இருந்தது. இருப்பினும் தன்னுடைய விவாகரத்து குறித்து விஜய் மேற்கொண்டு எதுவும் பேசவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க | "கொஞ்சம் கூட மரியாதை இல்ல” சங்கீதாவை துச்சமென நினைத்தாரா விஜய்? கடுப்பான பெண்கள்

மேலும் படிக்க | மனைவி சங்கீதா பெயரில் விஜய் வைத்திருக்கும் சொத்து! என்னென்ன தெரியுமா?

