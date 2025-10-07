விஜய்யின் ஆடம்பர நீலாங்கரை வீடு..இத்தனை கோடியா? உள்ளே என்னென்ன இருக்கு?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Vijay Luxurious Neelankarai House Price : நடிகர் விஜய், சென்னையில் உள்ள நீலாங்கரையில் வசித்து வருகிறது. இந்த வீடு எத்தனை கோடி தெரியுமா? இதோ முழு விவரம்!

Written by - Yuvashree | Last Updated : Oct 7, 2025, 03:12 PM IST
Vijay Luxurious Neelankarai House Price : தமிழ் திரையுலகில் டாப் நடிகர்களுள் ஒருவராக இருப்பவர், விஜய். அரசியலிலும் நாட்டம் கொண்டு, தீவிரமாக செயல்பட்டு வந்த இவருக்கு கரூர் சம்பவம் பெரிய அடியை கொடுத்துள்ளது. இதனால், அவர் எங்கும் வெளியில் செல்லாமல் சில நாட்களுக்கு வீட்டிற்குள்ளேயே அமைதியாக இருக்கிறார். இதையடுத்து, இவரது நீலாங்கரை இல்லம் குறித்த தகவல்கள், இப்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

ஸ்டார் நடிகர் விஜய்:

நடிகரும் தவெக தலைவருமான விஜய், தென்னிந்திய திரையுலகின் பெரிய ஸ்டார் நடிகர்களுள் ஒருவர் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். இவர் நடிப்பில் வெளியாகும் பெரும்பாலான படங்கள், சுமாராக இருந்தாலும் ஹிட் ஆகி, பாக்ஸ் ஆபிஸில் நல்ல வசூலை பெற்றுவிடும்.

விஜய், தனக்குறிய அனைத்து பொருட்களும் தனித்துவமாக இருக்க வேண்டும் என்பதிலும், அவை நமக்கு ஸ்பெஷலாக இருக்க வேண்டும் என்பதையும் யோசிக்கும் நபராக இருப்பார். அப்படித்தான் பார்த்து பார்த்து, தன் வீட்டையும் கட்டினார்.

விஜய்யின் ஆடம்பர வீடு:

விஜய்யின் ஆடம்பர வீடானது, சென்னை நீலாங்கரையில் இருக்கிறது. விஜய்யின் இந்த நீலாங்கரை இல்லம், கடற்கரைக்கு அருகே அமைந்திருக்கிறது. ஒரு முறை வெளிநாட்டிற்கு சென்ற போது, ஹாலிவுட் நைட்கர் டாம் க்ரூஸின் இல்லத்தை வெளியில் இருந்து பார்த்ததாகவும், அதை பார்த்து அதே போல தானும் கட்ட வேண்டும் என்று வீடு கட்டிக்கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. 

விஜய்யின் வீட்டிற்குள், ஹால் மட்டுமே பிரம்மாண்டமாக இருக்குமாம். ஹை சீலிங், வெளிநாட்டில் இருந்த் வரவழைக்கப்பட்ட லைட்ஸ் என பல இருக்குமாம். அதே போல, வீட்டிற்குள் பிரைவேட் ஜிம், வீட்டிற்கு வெளியே நீச்சல் குளம் உள்ளிட்டவை இருக்குமாம். விஜய்யின் வீட்டிற்கு வெளியே, Landscaped Gardens எனப்படும் பூங்காவும் இருக்கிறது. அதில் மரங்கள், புதர் மற்றும் புல்வெளிகள் இருக்குமாம். அதை ஒழுங்குமுறை படுத்தி, நடப்பதற்கு இடம் விட்டு சரியாக வைத்திருப்பார்கள். விஜய், இங்கு அடிக்கடி அமர்ந்து தியானம் செய்வதாகவும் கூறப்படுகிறது. 

விலை இவ்வளவா?

சென்னையில் அரை சதுர அடியே ஆயிரக்கணக்கில் இருக்கும் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். அப்படி இருக்கும் போது, நீலாங்கரையில் ஆடம்பர பங்களா என்றால், கேட்கவா வேண்டும்? இவரது வீட்டின் சொத்து மதிப்பு மட்டும், மொத்தம் ரூ.70 முதல் 80 கோடி வரை இருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இதன் துல்லிய விலை எவ்வளவு என்பது தெரியவில்லை.

கரூர் சம்பவம்:

சினிமாவில் உச்சத்தில் இருக்கும் போதே, அரசியலுக்கு போக வேண்டும் என்று யோசித்த விஜய், சில மாதங்களுக்கு முன்பு அதற்கான பணிகளிலும் இறங்கினார். கடந்த மாதம் 27ஆம் தேதி, கரூரில் தேர்தல் பரப்புரை ஆற்றினார். அப்போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசல் காரணமாக, கிட்டத்தட்ட 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இதில் பெரும்பாலானோர் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள். இந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தி உள்ளதை அடுத்து, விஜய் சில நாட்களுக்கு தேர்தல் பிரச்சாரங்களையும் பரப்புரைகளையும் ஒத்தி வைத்துள்ளார். இது குறித்த வழக்கு விசாரணையும் உயர்நீதிமன்றத்தில் நடந்து வருகிறது.

