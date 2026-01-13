English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • விஜய்யின் ப்ரைவேட் ஜெட்: லட்சக்கணக்கில் செலவு..ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவா? யம்மாடி யம்மா..

விஜய்யின் ப்ரைவேட் ஜெட்: லட்சக்கணக்கில் செலவு..ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவா? யம்மாடி யம்மா..

Vijay Private Jet Rent Per Day : நடிகரும் தவெக தலைவருமான விஜய், எங்கு சென்றாலும் தனி விமானம் மூலமாகத்தான் செல்வார். அதற்கு ஒரு நாள் வாடகை எவ்வளவு தெரியுமா? இதோ விவரம்!

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 13, 2026, 11:46 AM IST
  • விஜய்யின் தனி விமானம்
  • ஒரு நாள் வாடகை எவ்வளவு?
  • விவரம் இதோ

விஜய்யின் ப்ரைவேட் ஜெட்: லட்சக்கணக்கில் செலவு..ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவா? யம்மாடி யம்மா..

Vijay Private Jet Rent Per Day : தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகராக இருக்கும் விஜய், இப்போது தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சியின் தலைவரும் கூட. வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் முதல்வர் வேட்பாளராக களம் காண்கிறார். இதைத்தொடர்ந்து, கரூரில் விஜய் மாநாட்டின் போது 41 பேர் கூட்டநெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தது குறித்து விசாரிக்க சமீபத்தில் டெல்லிக்கு அவர் அழைக்கப்பட்டார். அப்போது, தனி விமானம் மூலம் சென்னையில் இருந்து பறந்தார். இந்த விமானத்தின் தனி சிறப்புகள் என்ன தெரியுமா? இதோ விவரம்!

விஜய்யின் தனி விமானம்!

நடிகரும் அரசியல் பிரமுகருமான விஜய், பட ஷூட்டிங்கிற்காக கேரளாவிற்கு சென்றாலும், கீர்த்தி சுரேஷ் திருமணத்திற்காக கோவாவிற்கு சென்றாலும், இசை வெளியீட்டு விழாவிற்காக மலேசியாவிற்கு சென்றாலும் தனது தனி விமானத்தில்தான் செல்வார். இதை இயக்க, ஒரு பைலட்டும் கண்டிப்பாக இருப்பார். இந்த சிறிய ரக ஜெட்டில்தான், தற்போது சிபிஐ விசாரணைக்காக டெல்லிக்கு அழைத்த போதும் சென்றிருந்தார். இந்த விமானத்திற்குள் ஆடம்பரமான பல அம்சங்கள் அடங்கியிருக்கிறதாம். அவை என்னென்ன தெரியுமா? இணையத்தில் இந்த ஜெட் விமானம் குறித்த தகவல்கள் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. அவற்றை இங்கு பார்ப்போம்.

தனி விமானத்தில் உள்ள சிறப்புகள்:

விஜய்யின் இந்த விமானமானது, FlySBS Avition என்கிற ஒரு நிறுவனத்தால் இயக்கப்படும் விமானம் ஆகும். இது சென்னையில் தலைமையகம் இருக்கும் ஒரு நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான விமானம் ஆகும். இந்த நிறுவனமானது பல்வேறு ரக விமானங்களை வாடகைக்கு இயக்கும் நிறுவனம் ஆகும். 

விஜய், டெல்லி பயணத்திற்கு பயன்படுத்திய அந்த விமானம் என்பது embraer legacy 600 என்கிற ரக விமானம் ஆகும். இந்த விமானத்தை Ultra luxary என்கிற செக்‌ஷனில் இயக்கப்படுகிறது. இந்த அல்ட்ரா லக்சரி ஜெட்கள் மொத்தம் நான்குதான் இருக்கின்றனவாம். 

இந்த வகை விமானத்தில் சுமார் 13 பேர் வரை பயணம் செய்யலாம். இந்த விமானம் டேக் ஆஃப் ஆகும் போது 5,500 கி.மீ வரை பறக்குமாம். அதே போல இந்த விமானம் சுமார் 41,000 அடி உயரத்தில் இந்த விமானம் பறக்குமாம். 

சமையலறையெல்லாம் இருக்காம்!

விஜய் பயணிக்க கூடிய இந்த விமானத்தில், ஹாட் கேலி எனும் ஒரு பிரிவும் இருக்குமாம். இதற்கு அர்த்தம், சிறிய அளவிலான சமையலறை என்பதுதான். பறக்கும் போது உள்ளுக்குள்ளேயே சமைத்துக்கொள்ளலாம். 

கட்டணம் எவ்வளவு?

விஜய் சென்ற இந்த தனி விமானத்தின் கட்டணமானது, எந்தெந்த ரக விமானமோ அதை பொறுத்து மாறுமாம். குறிப்பாக, இந்த நிறுவனத்தால் இயக்க கூடிய ரக விமானங்களின் வாடகையானது ஒரு மணி நேரத்திற்கு சுமார் ரூ.2,50,000 லட்சம் முதல் ரூ.10,00,000 வரை இருக்குமாம். 

இதைத்தாண்டி, இந்த விமானத்தை எந்த விமான நிலையத்தில் நிறுத்துகிறார்களோ, அதற்கான கட்டணம் தனியாக வசூலிக்கப்படுமாம். ஒருவர், தான் ஒரு குறிப்பிட்ட விமானத்தில்தான் பயணிக்க வேண்டுமென விரும்பினால், அந்த விமானம் சென்னையில் இல்லாமல் வேறு மாநிலத்தில் இருக்கிறது என்றால், அந்த விமானத்தை சென்னைக்கு கொண்டு வந்து அதற்கான கட்டணத்தையும் வசூலிப்பார்களாம். 

விஜய், இப்போது சென்னையில் இருந்து டெல்லிக்கு சென்று, அங்கு ஒரு நாள் தங்கி பின்னர் மீண்டும் சென்னைக்கு வந்தார். இதற்கு ஒரு நாள் ஆனது. இதற்கு சுமார் ரூ.20 லட்சம் அல்லது அதற்கும் மேல் ஆகியிருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. 

மேலும் படிக்க | ஜனநாயகன் படத்திற்கு ஸ்கெட்ச் போட்ட சென்சார் போர்டு! உச்ச நீதிமன்றத்தில் கேவியட் மனு தாக்கல்..

மேலும் படிக்க | ஜனநாயகன் சென்சார் வழக்கு : பொங்கலுக்கு நல்ல செய்தி..குஷியில் விஜய் ரசிகர்கள்..

