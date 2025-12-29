கூட்ட நெரிசலில் கீழே விழுந்த விஜய்! ‘ஜனநாயகன்’ பட விழாவிற்கு பின் அதிர்ச்சி சம்பவம்-வைரல் வீடியோ..

Vijay Stumbled Amidst Fans Crowd : தமிழ் திரையுலகில் டாப் நடிகராக இருப்பவர், விஜய். இவரது கடைசி படமான ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா, சமீபத்தில் மலேசியாவில் நடந்தது. இதில் கலந்து கொண்டு திரும்பிய போது அவர் ரசிகர்கள் கூட்டத்தில் சிக்கியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஜனநாயகன் இசை வெளியீட்டு விழா:
ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் விஜய் கடைசியாக நடித்திருக்கும் படம், ஜனநாயகன். இந்த படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக பூஜா ஹெக்டே நடித்துள்ளார். பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் உருவாகியுள்ள இந்த படம், வரும் ஜனவரி 9ஆம் தேதி திரைக்கு வருகிறது. அரசியல் பணியில் முழு நேரமாக ஈடுபட்டு வரும் விஜய்க்கு, ஜனநாயகன் திரைப்படம்தான் கடைசி படமாகும். இதில் விஜய்யுடன் சேர்ந்து மமிதா பைஜு, நரேன், பிரியாமணி, பாபி டியோல் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.
33 ஆண்டுகால விஜய்யின் சினிமா பயணம், ஜனநாயகன் படத்துடன் முடிவுக்கு வருகிறது. இதனால், அவருக்கு சிறந்த Farewell கொடுக்க படக்குழு முடிவு செய்தது. இதையொட்டி, மலேசியாவில் பிரம்மாண்டமாக படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா நடந்தது. இதில், பல ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
தடுமாறி கீழே விழுந்த விஜய்!
ஜனநாயகன் இசை வெளியீட்டு விழாவானது, நேற்றைக்கு முந்தைய தினம் அதாவது டிசம்பர் 27ஆம் தேதி மலேசியாவின் கோலாலம்பூரில் இருக்கும் புக்கிட் மைதானத்தில் நடந்தது. இந்த விழாவில் பல பிரபலங்கள் கலந்து கொண்டனர். விழாவை முடித்துக்கொண்டு நடிகர் விஜய் நேற்று மலேசியாவில் இருந்து சென்னை திரும்பினார். அப்போது விமான நிலையத்தில் அவரைக்காண நூற்றுக்கணக்கான ரசிகர்கள் சூழ்ந்து கொண்டனர். அவரது விமானம் தரையிரங்கிய பின்பு, அவர் வெளியே வரும் போது சுமார் 200 ரசிகர்கள் அவரை சூழ ஆரம்பித்தனர்.
விஜய்யின் பாதுகாவலர்கள், போலீஸார் என பலரும் அவரை சுற்றி பாதுகாப்பாக அழைத்து செல்ல முயன்றனர். இருப்பினும், ரசிகர்கள் கட்டுக்கடங்காத வண்ணம் இருந்தனர். கடைசியில் எப்படியோ தப்பித்து கார் வரை வந்த விஜய், காரில் ஏறும் பாேது தடுமாறி கீழே விழுந்தார். பின்னர் அருகில் இருந்தவர்கள் அவரது கையை பிடித்து பத்திரமாக காரில் ஏற்றி விட்டனர். விஜய் இப்படி கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி கீழே விழுந்த சம்பவம், விமான நிலையத்தில் சிறிது நேரத்திற்கு பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
வைரல் வீடியோ:
விஜய் ரசிகர்கள் கூட்டத்தில் சிக்கி கிழே விழும் காட்சி, இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இதில் அவர் கூட்டத்தில் இருந்து தப்பித்து கார் ஏற முயன்ற போது கீழே விழுவதும், அருகில் இருந்த பாதுகாவலர்கள் அவரை தாங்கிப்பிடித்து காரினுள் ஏற்றுவதும் அதில் பதிவாகி இருக்கிறது.
There are barely 200 people that you can’t even control, yet you’re blaming #Vijay for the #Karur political rally with over 40,000 attendees, thinking you could manage it with just 500–600 police.#ThalapathyVijay #TVKVijaypic.twitter.com/jAMCbtlMSx
— Sathish (@S_A_T_H_I_S_H_S) December 28, 2025
2 நடிகைகளை தொடர்ந்து..
பிரபலங்கள், இப்படி படவிழாவிலாே அல்லது ஏதேனும் ஒரு விழாவில் கலந்து கொள்ள வந்து, பின்பு ரசிகர்களின் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கிக்கொள்வது, இது முதன்முறையல்ல. சில நாட்களுக்கு முன்னர், பிரபல நடிகை நிதி அகர்வால், பிரபாஸ் நடித்துள்ள ‘தி ராஜா சாப்’ திரைப்பட விழாவில் கலந்து கொண்டார். இவ்விழா, ஹைதராபாத்தில் உள்ள லூலூ மாலில் நடைப்பெற்றது. இங்கு வந்த அவர், திரும்பி செல்கையில் ரசிகர்கள் கூட்டத்தில் சிக்கினார். அவரால் அவரது காருக்கு வரமுடியாத அளவிற்கு ரசிகர்கள் அவரை சூழ்ந்து கொண்டனர். இதே போல, நடிகை சமந்தாவும் ஒரு கடை திறப்பு விழாவிற்கு சென்று திரும்பிய போது ரசிகர்கள் அவரை சூழ்ந்து கொண்டனர். இப்போது மூன்றாவதாக விஜய், இப்படி மக்கள் கூட்டத்தில் சிக்கியிருக்கிறார்.
