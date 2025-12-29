English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • கூட்ட நெரிசலில் கீழே விழுந்த விஜய்! ‘ஜனநாயகன்’ பட விழாவிற்கு பின் அதிர்ச்சி சம்பவம்-வைரல் வீடியோ..

கூட்ட நெரிசலில் கீழே விழுந்த விஜய்! ‘ஜனநாயகன்’ பட விழாவிற்கு பின் அதிர்ச்சி சம்பவம்-வைரல் வீடியோ..

Vijay Stumbled Amidst Fans Crowd : பிரபல நடிகரும் தவெக தலைவருமான விஜய், ஜனநாயகன் பட விழாவிற்கு சென்று திரும்பிய போது ரசிர்கள் கூட்டத்தில் சிக்கி கீழே விழுந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 29, 2025, 06:27 AM IST
  • கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி கீழே விழுந்த விஜய்!
  • ஜனநாயகன் பட விழாவிற்கு சென்று திரும்பிய போது அதிர்ச்சி..
  • முழு விவரம், இதோ!

Trending Photos

Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை திங்கட்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Shutdown
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை திங்கட்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
WTC புள்ளிப்பட்டியல்: எந்த இடத்தில் இருக்கிறது இந்திய அணி? லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
camera icon9
WTC
WTC புள்ளிப்பட்டியல்: எந்த இடத்தில் இருக்கிறது இந்திய அணி? லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : எவ்வளவு உயரும்? எப்போது உயரும்? முக்கிய அப்டேட்
camera icon12
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : எவ்வளவு உயரும்? எப்போது உயரும்? முக்கிய அப்டேட்
கிராமப்புற மாணவிகளுக்கு குட் நியூஸ்! ரூ.1,000 ஊக்கத் தொகை தரும் தமிழக அரசு.. எப்படி பெறுவது?
camera icon7
Tamil Nadu government
கிராமப்புற மாணவிகளுக்கு குட் நியூஸ்! ரூ.1,000 ஊக்கத் தொகை தரும் தமிழக அரசு.. எப்படி பெறுவது?
கூட்ட நெரிசலில் கீழே விழுந்த விஜய்! ‘ஜனநாயகன்’ பட விழாவிற்கு பின் அதிர்ச்சி சம்பவம்-வைரல் வீடியோ..

Vijay Stumbled Amidst Fans Crowd : தமிழ் திரையுலகில் டாப் நடிகராக இருப்பவர், விஜய். இவரது கடைசி படமான ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா, சமீபத்தில் மலேசியாவில் நடந்தது. இதில் கலந்து கொண்டு திரும்பிய போது அவர் ரசிகர்கள் கூட்டத்தில் சிக்கியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

ஜனநாயகன் இசை வெளியீட்டு விழா:

ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் விஜய் கடைசியாக நடித்திருக்கும் படம், ஜனநாயகன். இந்த படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக பூஜா ஹெக்டே நடித்துள்ளார். பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் உருவாகியுள்ள இந்த படம், வரும் ஜனவரி 9ஆம் தேதி திரைக்கு வருகிறது. அரசியல் பணியில் முழு நேரமாக ஈடுபட்டு வரும் விஜய்க்கு, ஜனநாயகன் திரைப்படம்தான் கடைசி படமாகும். இதில் விஜய்யுடன் சேர்ந்து மமிதா பைஜு, நரேன், பிரியாமணி, பாபி டியோல் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.

33 ஆண்டுகால விஜய்யின் சினிமா பயணம், ஜனநாயகன் படத்துடன் முடிவுக்கு வருகிறது. இதனால், அவருக்கு சிறந்த Farewell கொடுக்க படக்குழு முடிவு செய்தது. இதையொட்டி, மலேசியாவில் பிரம்மாண்டமாக படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா நடந்தது. இதில், பல ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

தடுமாறி கீழே விழுந்த விஜய்!

ஜனநாயகன் இசை வெளியீட்டு விழாவானது, நேற்றைக்கு முந்தைய தினம் அதாவது டிசம்பர் 27ஆம் தேதி மலேசியாவின் கோலாலம்பூரில் இருக்கும் புக்கிட் மைதானத்தில் நடந்தது. இந்த விழாவில் பல பிரபலங்கள் கலந்து கொண்டனர். விழாவை முடித்துக்கொண்டு நடிகர் விஜய் நேற்று மலேசியாவில் இருந்து சென்னை திரும்பினார். அப்போது விமான நிலையத்தில் அவரைக்காண நூற்றுக்கணக்கான ரசிகர்கள் சூழ்ந்து கொண்டனர். அவரது விமானம் தரையிரங்கிய பின்பு, அவர் வெளியே வரும் போது சுமார் 200 ரசிகர்கள் அவரை சூழ ஆரம்பித்தனர். 

விஜய்யின் பாதுகாவலர்கள், போலீஸார் என பலரும் அவரை சுற்றி பாதுகாப்பாக அழைத்து செல்ல முயன்றனர். இருப்பினும், ரசிகர்கள் கட்டுக்கடங்காத வண்ணம் இருந்தனர். கடைசியில் எப்படியோ தப்பித்து கார் வரை வந்த விஜய், காரில் ஏறும் பாேது தடுமாறி கீழே விழுந்தார். பின்னர் அருகில் இருந்தவர்கள் அவரது கையை பிடித்து பத்திரமாக காரில் ஏற்றி விட்டனர். விஜய் இப்படி கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி கீழே விழுந்த சம்பவம், விமான நிலையத்தில் சிறிது நேரத்திற்கு பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

வைரல் வீடியோ:

விஜய் ரசிகர்கள் கூட்டத்தில் சிக்கி கிழே விழும் காட்சி, இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இதில் அவர் கூட்டத்தில் இருந்து தப்பித்து கார் ஏற முயன்ற போது கீழே விழுவதும், அருகில் இருந்த பாதுகாவலர்கள் அவரை தாங்கிப்பிடித்து காரினுள் ஏற்றுவதும் அதில் பதிவாகி இருக்கிறது. 

2 நடிகைகளை தொடர்ந்து..

பிரபலங்கள், இப்படி படவிழாவிலாே அல்லது ஏதேனும் ஒரு விழாவில் கலந்து கொள்ள வந்து, பின்பு ரசிகர்களின் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கிக்கொள்வது, இது முதன்முறையல்ல. சில நாட்களுக்கு முன்னர், பிரபல நடிகை நிதி அகர்வால், பிரபாஸ் நடித்துள்ள ‘தி ராஜா சாப்’ திரைப்பட விழாவில் கலந்து கொண்டார். இவ்விழா, ஹைதராபாத்தில் உள்ள லூலூ மாலில் நடைப்பெற்றது. இங்கு வந்த அவர், திரும்பி செல்கையில் ரசிகர்கள் கூட்டத்தில் சிக்கினார். அவரால் அவரது காருக்கு வரமுடியாத அளவிற்கு ரசிகர்கள் அவரை சூழ்ந்து கொண்டனர். இதே போல, நடிகை சமந்தாவும் ஒரு கடை திறப்பு விழாவிற்கு சென்று திரும்பிய போது ரசிகர்கள் அவரை சூழ்ந்து கொண்டனர். இப்போது மூன்றாவதாக விஜய், இப்படி மக்கள் கூட்டத்தில் சிக்கியிருக்கிறார்.

மேலும் படிக்க | ஜனநாயகன் இசை வெளியீட்டு விழா! டிவியில் எப்போது பார்க்கலாம்?

மேலும் படிக்க | அன்று நிதி அகர்வால்..இன்று சமந்தா! ரசிகர்களால் நசுக்கப்பட்ட நாயகிகள்..

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Actor VijayFans CrowdJana NayaganChennai AirportViral Video

Trending News