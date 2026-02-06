விஜய்க்கு ரூ.1.5 கோடி அபராதம்! சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு...

Vijay One Crore Fine For Hiding Earnings Madras HC : புலி படத்தின் வருமானத்தை மறைத்ததற்காக தனக்கு விதிக்கப்பட்ட ரூ.1.5 கோடி அபராதத்தை எதிர்த்து, அண்ணன் விஜய் தொடர்ந்த வழக்கில், சென்னை உயர் நீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்பு வழங்கவுள்ளது. இதில், புலி படத்தின் மூலம் வந்த வருமானத்தை மறைத்த காரணத்தால்தான், இந்த அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இது எந்த விதத்திலும் விதிமீறல் இல்லை என்றும் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது. எனவே, விஜய்யின் 1.5 கோடி அபராதம் செல்லும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
வழக்கு விவரம்:
கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு, விஜய் வீட்டிலும் அலுவலகத்திலும் வருமான வரித்துறையினர் திடீர் சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது ஏராளமான ஆவணங்களை பறிமுதல் செய்த அவர்கள், கடந்த 2015-16ஆம் நிதியாண்டிற்கான வருமானமாக, 35 கோடியே 42 லட்சத்து 91 ஆயிரத்து 890 ரூபாயை விஜய் கணக்கு காட்டியிருந்தார். ஆனால், அப்போது மதிப்பீடு நடவடிக்கை மேர்கொண்ட போது, 2015ம் ஆண்டுக்கான ஆவணங்களுடன் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் மேற்கொண்டனர். அதில், புலி படத்தில் நடித்ததற்காக அவர் பெற்ற. ரூ.15 கோடி கணக்கில் காட்டப்படவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. இதை விஜய் மறைத்ததாக கூறி. ரூ.1.50 கோடியை அபராதமாக விதித்து, 2022ஆம் ஆண்டு ஜூன் 30 அன்று உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்தது.
விஜய்யின் மனு..
தனக்கு விதிக்கப்பட்ட அபராதத்தை எதிர்த்து, விஜய் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். இந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், வருமான வரித்துறை உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை விதித்திருந்தது. இதன் இறுதிக்கட்ட விசாரணை நீதிபதி செந்தில்குமார் ராமமூர்த்தி முன்பு நடந்தது. அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்தி வைத்து உத்தரவிட்டிருந்தார்.
ஜனவரி 6ஆம் தேதியான இன்று, இது குறித்த தீர்ப்பு வெளியாகி இருக்கிறது. விஜய் தாக்கல் செய்த மனுவை தள்ளுபடி செய்ததோடு, விஜய்க்கு வருமான வரித்துறை பிறப்பித்த ரூ.1.50 கோடி அபராதம் செல்லும் என உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
நீளும் போராட்டம்..
விஜய்யின் வழக்கறிஞர் இது குறித்து மேல்முறையீடு செய்ய அனுமதி கோரியுள்ளார். ஏற்கனவே, விஜய் கடைசியாக நடித்த ஜனநாயகன் திரைப்படம் இன்னும் வெளியாகாத நிலையில், இப்போது 10 வருடத்திற்கு முன்பு விதிக்கப்பட்ட அபராத வழக்கும், விஜய்யின் பக்கம் இல்லாததால், அவரது சட்டப்போராட்டம் இன்னும் நீண்டதாக உள்ளது.
