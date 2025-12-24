English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • கூலி படத்தில் ரஜினியுடன் நடித்ததற்கு வருத்தப்பட்டேனா? உபேந்திரா பதில்!

கூலி படத்தில் ரஜினியுடன் நடித்ததற்கு வருத்தப்பட்டேனா? உபேந்திரா பதில்!

ரஜினி மீதான பக்தியால் மட்டுமே கூலி படத்தில் நடித்தேன் என்று உபேந்திரா தெரிவித்துள்ளார். இது தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வைரல் ஆகி வருகிறது.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 24, 2025, 01:41 PM IST
  • ‘கூலி’ படத்தில் நடித்தது வருத்தமா?
  • நான் ரஜினி ரசிகன் இல்லை.
  • மனம் திறந்த நடிகர் உபேந்திரா!

கூலி படத்தில் ரஜினியுடன் நடித்ததற்கு வருத்தப்பட்டேனா? உபேந்திரா பதில்!

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் வெளியாகி பெரும் விவாதத்தை கிளப்பிய கூலி திரைப்படத்தில், மிகச்சிறிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்தது ஏன் என்பது குறித்து பிரபல கன்னட நடிகரும், இயக்குநருமான உபேந்திரா முதன்முறையாக மனம் திறந்துள்ளார். கூலி திரைப்படத்தில் உபேந்திரா கலீஷா என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார். ரஜினியின் நண்பராக வரும் இவரது கதாபாத்திரம் மிகவும் சிறியது என்றும், உபேந்திரா போன்ற ஒரு பான்-இந்திய ஸ்டார் இவ்வளவு சிறிய ரோலில் நடித்திருக்க தேவையில்லை என்றும் சமூக வலைதளங்களில் ரசிகர்கள் கடுமையாக விமர்சித்து வந்தனர். இதற்கு பதிலளிக்கும் விதமாக பிரபல ஊடகத்திற்கு பேட்டியளித்த உபேந்திரா, தனது முடிவை நியாயப்படுத்திபேசியுள்ளார்.

மேலும் படிக்க: அவதார் 3 வசூல்: இப்படி ஆயிடுச்சே..! இந்தியாவில் பாக்ஸ் ஆபிஸ் வசூல் எவ்வளவு?

நான் ரஜினியின் ரசிகன்

பேட்டியில் உபேந்திரா கூறும்போது, "நான் கூலி படத்தில் நடித்ததற்கு ஒரே காரணம் ரஜினி சார் மட்டும்தான். நான் ரஜினி சாரோட ரசிகன் இல்லை; அவருடைய பக்தன். அவருடைய நடிப்பு, ஸ்டைல், தத்துவம் மற்றும் அவர் வாழும் முறை எனக்கு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன்," என்று சிலிர்ப்புடன் கூறியுள்ளார். மேலும் அவர் பேசுகையில், "ரஜினி சாருடன் நடிக்க வேண்டும் என்பது என் கனவு என்று சொல்ல முடியாது. ஏனென்றால், அவருடன் நடிப்பேன் என்று நான் கனவில் கூட நினைத்துப் பார்த்ததில்லை. அவருடன் ஒரே ஒரு ஷாட்டில் வந்து நின்றால் கூடபோதும் என்று நினைத்தேன். அவருடன் திரையை பகிர்ந்துகொள்வது எனக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய பாக்கியம். ஆரம்பத்தில் எனக்கு ஒரே ஒரு சண்டை காட்சி மட்டும்தான் என்று சொன்னார்கள். ஆனால் பின்னர் கதையில் மாற்றம் செய்து, எனக்கான காட்சிகளை சிறிது அதிகப்படுத்தினார்கள்," என்றும் வெளிப்படையாக தெரிவித்துள்ளார்.

கதாபாத்திரத்தின் நீளம் முக்கியமல்ல

ரஜினிகாந்துடன் நடிக்கும்போது தனது கதாபாத்திரத்தின் நீளம் பற்றி கவலைப்படவில்லை என்று உபேந்திரா திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளார். "ரஜினி சாருக்காக நான் எதையும் செய்வேன். அவருடன் ஒரு காட்சியிலாவது தோன்ற வேண்டும் என்ற ஆசை நிறைவேறியதே எனக்கு போதும்," என்று அவர் கூறியது, அவர் ரஜினி மீது வைத்துள்ள அளவற்ற மரியாதையை காட்டுகிறது. கூலி படத்திற்கு பிறகு, உபேந்திரா தற்போது அர்ஜுன் ஜன்யா இயக்கத்தில் உருவாகும் '45' என்ற கன்னட படத்தில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். இப்படத்தில் சிவராஜ்குமார் மற்றும் ராஜ் பி. ஷெட்டி ஆகியோருடன் இணைந்து அவர் நடிக்கிறார். இப்படம் டிசம்பர் 25-ம் தேதி வெளியாகவுள்ளது.

மேலும் படிக்க: Pulse Movie: மாஸ்டர் மகேந்திரன் நடிக்கும் பல்ஸ்! இயக்குனர் யார் தெரியுமா?

