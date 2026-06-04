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கட் பனியன், ஷார்ட்ஸ் போட்டு கோயிலுக்கு சென்ற நடிகர்! எழுந்த கண்டனங்கள்..வைரல் வீடியோ

பிரபல பாலிவுட் நடிகர் வருண் தவான், கோயிலுக்கு ஷார்ட்ஸ் போட்டுக்கொண்டு போனதால் கடும் கண்டனங்களுக்கு ஆளாகி வருகிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம்.

Published: Jun 04, 2026, 08:09 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 08:09 PM IST
கட் பனியன், ஷார்ட்ஸ் போட்டு கோயிலுக்கு சென்ற நடிகர்! எழுந்த கண்டனங்கள்..வைரல் வீடியோ
Image Credit: Varun Dhawan | X Video

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