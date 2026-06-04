/கட் பனியன், ஷார்ட்ஸ் போட்டு கோயிலுக்கு சென்ற நடிகர்! எழுந்த கண்டனங்கள்..வைரல் வீடியோ

பாலிவுட் திரையுலகில், முக்கிய நடிகராக இருப்பவர், வருண் தவான். இவருடைய வீடியோ ஒன்றுதான் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இந்த வீடியோவில் அவர் இருக்கும் கோலத்தை பார்த்து பலருக்கும் கண்டனங்களும் எழுந்துள்ளது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
இந்தியில் பிரபல நடிகராக இருப்பவர், வருண் தவான். இந்தி திரைப்படங்களில் நடித்து வரும் அவர், பெரும்பாலும் ரொமாண்டிக் படங்களில் ஹீரோவாக நடித்திருக்கும் இவர், ஸ்டூடண்ட் ஆஃப் தி யியர், மெயின் தேரா ஹீரோ, கலங்க் உள்ளிட்ட பல படங்களில் ஹீரோவாக நடித்திருக்கிறார். இவர்தான் தற்போது சர்ச்சையிலும் சிக்கியிருக்கிறார்.
நடிகர் வருண் தவான், சமீபத்தில் மும்பையில் இருக்கும் ஒரு கோயிலுக்கு சென்றிருந்தார். அப்போது எடுக்கப்பட்ட வீடியோ, சமூக வலைதளங்களில் வெளியானது. அந்த வீடியோவில் அவர் அனைத்து பக்தர்களையும் போல பக்தியுடன் சாமி கும்பிட்டு விட்டு, தலையில் குங்குமம் இட்டுக்கொண்டு வந்தார். இவை எதுவும் இந்த வீடியோவை பார்த்தவர்களுக்கு உருத்தவில்லை. அவர் அந்த கோயிலுக்கு செல்லும் போது எப்படி இருந்தார் என்பது குறித்துதான் பலரும் பேசி வருகின்றனர்.
வருண் தவான், கோயிலுக்கு சென்ற போது கட் பணியனும், ஷார்ட்ஸும் அணிந்து சென்றிருந்தார். இது, கோயிலை அவமதிப்பது போல இருப்பதாக கூறி, பலரும் இவருக்கு கண்டனங்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். வருண் தவான், கோயிலுக்கு சென்ற போது உடுத்தியிருந்த இந்த உடையின் விவகாரம், பெரும் விவாத பொருளாக மாறியிருக்கிறது. சமூக ஊடக போராளிகள் பலர், ஒரு மத வழிபாட்டுத்தளத்திற்கு வரும் ஒருவர், இப்படிப்பட்ட உடையிலா வருவது? பாரம்பரியமான உடையில் வர வேண்டாமா? என்று வாதிட்டு வருகின்றனர்.