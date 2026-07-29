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'திருமதி செல்வம்' புகழ் நடிகர் வி.சி. ஜெயமணி காலமானார்

Actor VC Jayamani Passed Away: மெட்டி ஒலி, திருமதி செல்வம், சிறகடிக்க ஆசை உள்ளிட்ட சின்னத்திரை தொடர்கள் மூலம் பிரபலமாக அறியப்பட்ட குணச்சித்திர நடிகர் வி.சி. ஜெயமணி மாரடைப்பு காரணமாக காலமானார். அவருக்கு வயது 76.

Written BySudharsan G
Published: Jul 29, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 08:49 AM IST
'திருமதி செல்வம்' புகழ் நடிகர் வி.சி. ஜெயமணி காலமானார்
Image Credit: VC Jayamani | Image Source : Instagram/@jayamani.vc

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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