/'திருமதி செல்வம்' புகழ் நடிகர் வி.சி. ஜெயமணி காலமானார்

Actor VC Jayamani Passed Away : தமிழ் சின்னத்திரை உலகில் பல்வேறு தொடர்களில் குணச்சித்திர வேடங்களில் நடித்த புகழ்பெற்ற நடிகர். வி.சி.ஜெயமணி காலமானார்.
சென்னை வடபழனியில் வசித்து வரும் வி.சி. ஜெயமணி (76) மாரடைப்பு காரணமாக உயிரிழந்தார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவரது மனைவி மாலதி டப்பிங் கலைஞர் ஆவார். மகள் நந்தினி ஆசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார்.
மறைந்த வி.சி ஜெயமணி தற்போது பிரபலமான தொடராக அறியப்படும் 'சிறகடிக்க ஆசை' தொடரில் பிரௌன் மணி என்ற பெயரில் ரோஹினியின் மலேசியா மாமா கதாபாத்திரத்தின் மூலம் வி.சி. ஜெயமணி இந்த தலைமுறை ரசிகர்கள் மத்தியில் அறியப்படுகிறார்.
முன்னதாக, 2007ஆம் ஆண்டு முதல் 2013ஆம் ஆண்டுவரை ஒளிப்பரப்பான 'திருமதி செல்வம்' தொடரில் கதாநாயகன் செல்வத்தின் (சஞ்சீவ் வெங்கட்) தந்தையான 'பூங்காவனம்' கதாபாத்திரத்தில் வி.சி. ஜெயமணி மிகவும் பிரபலமாக அறியப்பட்டார். இத்தொடரில் அவரது நகைச்சுவை அப்போது பெரும் வரவேற்பை பெற்றது.
திருமதி செல்வம், சிறகடிக்க ஆசை ஆகிய தொடர்களை தாண்டி மெட்டி ஒலி, கல்யாண பரிசு உள்ளிட்ட பிரபல தொடர்களிலும் இவரின் கதாபாத்திரம் நன்றாக பேசப்பட்டது. பல ஆண்டுகளாக தொலைக்காட்சி தொடர்களில் காணாமல் போன இவர், சமீப காலமாக சிறகடிக்க ஆசை தொடரில் நடித்து பெரிய கம்பேக்கை கொடுத்தார் என்றே சொல்லலாம்.
சின்ன கதாபாத்திரமாக சிறகடிக்க ஆசை தொடரில் உள்ளே வந்தாலும், கறிக்கடைக்காரர் கதாபாத்திரத்தில் கச்சிதமாக பொருந்தியதாலும், அவரது நகைச்சுவை பாணியாலும் மக்களிடம் பெரும் வரவேற்பை பெர்றார். இதனால் அவரது பாத்திரம் இன்னும் பல எபிசோட்களில் தலைக்காட்ட தொடங்கியது.
இந்நிலையில், நடிகர் ஜெயமணியின் மறைவுச் செய்தி தமிழ் சின்னத்திரை வட்டாரத்தில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. ஜெயமணியின் மறைவுக்கு பல நட்சத்திரங்கள், தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் தங்களின் இரங்கலை தெரிவித்து வருகின்றனர்.