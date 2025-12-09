English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • 16 வருடங்களுக்கு பிறகு வைரலாகும் விஜய்யின் ஹிட் பாடல்! அதுவும் ஹாலிவுட் நடிகரால்..

16 வருடங்களுக்கு பிறகு வைரலாகும் விஜய்யின் ஹிட் பாடல்! அதுவும் ஹாலிவுட் நடிகரால்..

Vijay 16 Year Old Song Viral : விஜய்யின் ஒரு திரைப்பட பாடல், 16 வருடங்களுக்கு பிறகு வைரலாகிறது. அந்த பாடல் என்ன என்பதையும், அது எந்த காரணத்தால் தெரியுமா? இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 9, 2025, 06:20 PM IST
  • 16 வருடங்களுக்கு பின் வைரலாகும் விஜய் பாடல்!
  • அதுவும் ஒரு ஹாலிவுட் நடிகரால்
  • அது என்ன பாடல்?

Trending Photos

50 நாட்களில் 14 கிலோ குறைத்த அறந்தாங்கி நிஷா! வெயிட் லாஸ் செய்தது எப்படி?
camera icon7
Aranthangi Nisha
50 நாட்களில் 14 கிலோ குறைத்த அறந்தாங்கி நிஷா! வெயிட் லாஸ் செய்தது எப்படி?
இன்றைய ராசிபலன், திங்கள் : இந்த ராசிகளுக்கு வாரத்தின் முதல் நாள் அதிர்ஷ்டம்!
camera icon12
Rasi Palan
இன்றைய ராசிபலன், திங்கள் : இந்த ராசிகளுக்கு வாரத்தின் முதல் நாள் அதிர்ஷ்டம்!
Best மனைவியாக இருக்கும் 5 ராசிகள்! தேர்ந்தெடுத்த முத்துக்களாம்.. யார் தெரியுமா?
camera icon7
Zodiac Signs
Best மனைவியாக இருக்கும் 5 ராசிகள்! தேர்ந்தெடுத்த முத்துக்களாம்.. யார் தெரியுமா?
இன்னும் 12 நாட்களில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: வெற்றிகள் குவியும், இந்த ராசிகளின் தலைவிதி மாறும்!
camera icon9
Venus Transit
இன்னும் 12 நாட்களில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: வெற்றிகள் குவியும், இந்த ராசிகளின் தலைவிதி மாறும்!
16 வருடங்களுக்கு பிறகு வைரலாகும் விஜய்யின் ஹிட் பாடல்! அதுவும் ஹாலிவுட் நடிகரால்..

Actor Vijay 16 Year Old Song Viral : தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய இடம் பிடித்த நடிகராக இருந்தவர் விஜய். இவர் கூடிய விரைவில் திரைவதற்கு குட்பை சொல்ல இருக்கிறார். இவரது ஹிட் பாடல் ஒன்று சமீபத்தில் instagram, facebook என இணையதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. அந்த பாடலுக்கு தெரியுமா? 

Add Zee News as a Preferred Source

வைரலாகும் பாடல்: 

விஜய், 2009ஆம் ஆண்டில் நடித்திருந்த படம் வில்லு. இந்த படத்தில் அவர் அப்பா-மகன் என இரண்டு தோற்றங்களில் வருவார். இந்த படத்தை பிரபுதேவா இயக்கியிருந்தார். இதில் விஜய்க்கு ஜோடியாக நயன்தாரா நடித்திருந்தார். இந்த படத்தில் ஹைலைட் ஆக பார்க்கப்படுவது, விஜய் - வடிவேலு காம்போவில் உருவான காமெடி சீன்சும், தேவி ஸ்ரீ பிரசாத்தின் துள்ளலான பாடல்களும்தான். 

16 வருடங்களுக்கு முன்பு வெளியான இந்த படத்தில் விஜயின் இண்ட்ரோல் சாங்காக இருந்தது, “ஹே ராமா ராமா ராமா ராமா ராமன் கிட்ட வில்ல கேட்டேன்” எனும் பாடல். இதில், நடுவில் “வில்லு வில்லு வில்லு வில்லு வில்லு வில்லு வரான் வில்லு” என்ற லைன் வரும். விஜய் ரசிகர்களுக்கு இது எப்போதுமே ஃபேவரட் தான். ஆனால், ஒரு குறிப்பிட்ட காரணத்துக்காக இந்த பாடல் 16 வருடங்களுக்குப் பிறகு இணையத்தில் வைரல் ஆகிறது. 

வைரலாக காரணம்..

எத்தனை வருடங்களுக்கு முன்பு படத்தின் பாடல், ரீல்ஸ் அல்லது டிக் டாக் மூலம் ட்ரெண்ட் ஆக ஆரம்பித்தால் அதனை அத்தனை பேரும் வைரல் ஆக்க ஆரம்பித்து விடுவர். இந்த நிலைமைதான், வில்லு பாடலுக்கும் வந்துள்ளது. 

சமீபத்தில் பெரும்பாலான சினிமா ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்து இருந்த வெப் தொடரான Stranger Things வெளியானது. இந்த தொடரில், Will என்கிற முக்கிய கதாபாத்திரம் இடம்பெற்றுள்ளது. இந்த கேரக்டர், சீரிஸின் தொடக்கத்திலிருந்து அடி வாங்கிக் கொண்டிருந்த கேரக்டர் ஆகும். ஆனால் கடைசி சீசனின் முதல் பாகத்தின் கடைசி எபிசொட்டில் இந்த கேரக்டருக்கு சூப்பர் பவர் கிடைத்தது போன்று ஒரு காட்சி இடம் பெற்றிருந்தது. இதனை பார்த்த தமிழ் ரசிகர்கள், இதற்கு இன்ஸ்ட்டா உள்ளிட்ட சில வலைதளங்களில் எடிட் போட ஆரம்பித்தனர். அதற்காக அவர்கள் உபயோகித்த பாடல் தான் வில்லு வில்லு' (Will-u Will-u). இதனால்தான் மீண்டும் 16 வருடங்களுக்கு பிறகு இந்தப் பாடல் வைரலாகி வருகிறது. இதை பார்த்த ரசிகர்கள், “இது விஜய்க்கு பொருந்துகிறதோ இல்லையாே, Willற்கு நன்றாக பொருந்துகிறது” என்று கூறியிருக்கின்றனர்.

மேலும் படிக்க | 2025ல் பெரிய பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்டு படுதோல்வி அடைந்த 5 படங்கள்!

மேலும் படிக்க | 2025ல் அதிகம் தேடப்பட்ட இந்திய படங்கள்! லிஸ்டில் ஒரே ஒரு தமிழ் படம்..எது தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Villu SongVijay SongStranger thingsWillFan Edit

Trending News