விஜய் தேவரகொண்டா-ராஷ்மிகா மந்தனா வயது வித்தியாசம் என்ன? அடேங்கப்பா..இத்தனையா?

Vijay Devarakonda Rashmika Mandanna Age Difference : பிரபல தென்னிந்திய நடிகர்களான ராஷ்மிகா மந்தனாவும் விஜய் தேவரகொண்டாவும் ரகசியமாக திருமணம் நிச்சயதார்த்தம் செய்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. இதை எடுத்து ரசிகர்கள் பலரும் இவர்களுக்குள் இருக்கும் வயது வித்தியாசம் என்ன என்று தேடி வருகின்றனர்.
விஜய் தேவரகொண்டா - ராஷ்மிகா மந்தனா காதல்!
தெலுங்கு திரை உலகில், டாப் நடிகர்களாக இருப்பவர்கள் ராஷ்மிகா மந்தனா விஜய் தேவரகொண்டா. இருவரும், 2018 ஆம் ஆண்டில் வெளியான கீதா கோவிந்தம் திரைப்படத்தில் முதன் முதலில் ஒன்றாக நடித்தனர். இந்த படம் இவர்களின் ஜோடிக்காக ஹிட் ஆனது. இருவரது ஆன் ஸ்கிரீன் ஜோடி இந்த அளவிற்கு கெமிஸ்ட்ரியுடன் இருந்ததோ, ஆஃப் ஸ்கிரீனிலும் அதேபோல இருந்தது.
தொடர்ந்து இருவரும் அடுத்த ஆண்டு, டியர் காமரேட் என்கிற படத்தில் நடித்தனர். இந்த படத்தில் கொஞ்சம் வித்தியாசமான கதையாக இருந்தாலும் இவர்களது காதல் இதிலும் வொர்க் அவுட் ஆனது. இதற்கிடையே இவர்களுக்கு உள்ளான காதல் கிசுகிசு குறித்த தகவல்கள் வெளிவர ஆரம்பித்தன. இதை இருவருமே மறுக்கவும் இல்லை, ஏற்கவும் இல்லை.
ரகசிய நிச்சயதார்த்தம்:
விஜய் தேவரகொண்டாவும் ராஷ்மிகா மந்தனாவும் ஒரே வீட்டில் தங்கி இருப்பதாக கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே தகவல்கள் பரவி வருகிறது. இருவரும் அவ்வப்போது வெக்கேஷனுக்கு செல்லும்போது, ஒரே மாதிரியான புகைப்படங்களை ஒரே லொகேஷனில் இருந்து பதிவிடுவர். இந்த புகைப்படத்தை இணைத்து பேசும் ரசிகர்கள் இருவரும் ஒன்றாக தான் வெளியூர் சென்றிருக்கின்றனர் என்பதை கண்டுபிடித்து விடுவார்கள்.
இந்த நிலையில் தான், ராஷ்மிகா விற்கும் விஜய் தேவரகொண்டாவிற்கும் ரகசியமாக அவர்களது வீட்டில் திருமண நிச்சயதார்த்தம் நடந்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. இன்னும் இது குறித்த எந்த அதிகாரப்பூர்வ தகவலையும் அவர்கள் வெளியிடவில்லை.
வயது வித்தியாசம்…
பொதுவாகவே, பெண்கள் தங்களை விட வயது அதிகமாக இருக்கும் ஆண்களால் ஈர்க்கப்படுவது சகஜம். ராஷ்மிகா மந்தனா விஷயத்திலும் அதேதான் நடந்திருக்கிறது. அவரை விட விஜய் தேவரகொண்டா வயதில் மூத்தவராக இருக்கிறார்.
விஜய் தேவரகொண்டாவின் பிறந்தநாள், 1989 மே 9ஆம் தேதி ஆகும். அதன்படி அவருக்கு இந்த 2025 ஆம் ஆண்டில் வயது 36. ராஷ்மிகாவின் பிறந்தநாள், 1996 ஏப்ரல் 5 ஆகும். இதன்படி அவருக்கு 2025 ஆம் ஆண்டின் படி 29 வயது ஆகிறது. இதை வைத்து பார்க்கும்போது இருவருக்கும், 7வயது வித்தியாசம் இருக்கிறது.
திருமணம் எப்போது?
ராஷ்மிகாவும் விஜய் தேவரகொண்டாவும் ரகசிய நிச்சயதார்த்தம் செய்து கொண்ட போதே திருமண தேதியும் முடிவு செய்யப்பட்டு விட்டதாக கூறப்படுகிறது. இருவரும், 2026ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் திருமணம் செய்து கொள்ள இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.
இவர்கள், தங்களின் திருமணம் முடிந்த பின்பு அதிகாரப்பூர்வமாக அனைத்தையும் வெளியிடுவார்களா, அல்லது இது குறித்த அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகுமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
