மனைவிற்கு முதன்முதலாக விஜய் கொடுத்த கிஃப்ட்! செம மகிழ்ச்சியான சங்கீதா..

Vijay First Gift To Sangeetha : நடிகர் விஜய், தனது மனைவி சங்கீதாவிற்கு முதன்முதலாக கொடுத்த பரிசு எது தெரியுமா? இங்கே தெரிந்து கொள்வோம் வாங்க.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Mar 24, 2026, 05:42 PM IST

Vijay First Gift To Sangeetha : இவருக்கும் சங்கீதாவிற்கும் விவாகரத்து என்கிற அறிவிப்பு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இந்த சமயத்தில் இவர்கள் இருவரின் பழைய கால ரொமான்ஸ் குறித்த பேச்சு தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. சங்கீதாவிற்கும் விஜய்க்கும் 1999ல் திருமணம் ஆனது. இவர்களுக்கு ஜேசன் சஞ்சய் மற்றும் திவ்யா சாஷா என இரு பிள்ளைகள் இருக்கின்றனர். 

சங்கீதாவிற்கு விஜய் கொடுத்த கிஃப்ட்!

சங்கீதா, சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விஜய்யுடன் சேர்ந்து வாழ்ந்த போது ஒரு பேட்டி கொடுத்துள்ளார். அதில், விஜய் குறித்து இவர் பேசிய விஷயங்கள் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன. அதாவது, திருமணம் ஆவதற்கு முன்பு தனக்குமுதல் முதலாக விஜய் வைரத்தில் ஒரு மோதிரம் வாங்கி கொடுத்ததாக சங்கீதா அந்த பேட்டியில் கூறியிருக்கிறார். நிச்சயதார்த்தத்திற்கு முன்பு அவர் இந்த கிஃப்டை கொடுத்ததாகவும், எந்த முக்கியமான நிகழ்வு வந்தாலும் தவறாமல் தனக்கு பரிசுகள் கொடுத்து அவர் சர்ப்ரைஸ் செய்வார் என்றும், தானும் பதிலுக்கு சர்ப்ரைஸ் செய்வேன் என்றும் சங்கீதா அந்த பேட்டியில் தெரிவித்திருந்தார். இந்த பேட்டியானது தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

விவாகரத்து:

விஜய்க்கு வேறு ஒரு நடிகையுடன் தொடர்பு இருப்பதாகவும், கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே தானும் விஜய்யும் உணர்ச்சி ரீதியாக பிரிந்து வாழ்வதாகவும் சங்கீதா தனது விவாகரத்து மனுவில் தெரிவித்திருந்தார். கூடவே, பிரபல நடிகை விஜய்யுடன் போட்டோக்கள் பதிவிடுவதை அவர் ஆதரிப்பதாகவும் சங்கீதா குற்றம் சாட்டியிருந்தார். இது, மக்கள் மத்தியில் கடும் அதிர்ச்சியை கிளப்பியது. 

ஒன்றாக வந்த த்ரிஷா-விஜய்!

2026ஆம்  ஆண்டு என்பது, விஜய் ரசிகர்களுக்கு மறக்க முடியாத வருடமாக அமைந்திருக்கிறது. கரூர் கூட்ட நெரிசல் விவகாரம், சங்கீதாவுடன் விவாகரத்து என்று விஜய் பற்றிய சர்ச்சைகள் நீண்டு கொண்டே போக, அதில் த்ரிஷாவும் சேர்ந்து கொண்டார். விஜய்யும் த்ரிஷாவும் ஒரு திருமண நிகழ்ச்சியில் ஒரே நிற ஆடையில், ஒன்றாக கலந்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. இதனால், இவர்கள் இருவருக்கும் இடையே இருக்கும் உறவு என்ன என்பது குறித்து பலரும் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.

