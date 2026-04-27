“போடா மயி*ன்னு” இதனாலதான் சொன்னேன்! எருமசாணி விஜய் மனைவி விளக்கம்..

Nakshatra Murthy Clarification : சில தினங்களுக்கு முன்பாக, ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் ஒளிபரப்பாகும் ‘ரெசார்ட்’ வெப் தொடரில் நடிக்கும் அனுகிரஹா என்கிற நடிகை, ‘எருமசாணி’ புகழ் விஜய் வைரஸ் மற்றும் அவரது மனைவி நக்ஷத்ரா ஆகியோர் மீது பல அடுக்கடுக்கான புகார்களை அடுக்கினார். இதையடுத்து, இந்த பிரச்சனை தற்போது விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது. இதில், என்ன நடந்தது? யார் இந்த பிரச்சனையை முதலில் கிளப்பியது என்பது குறித்த முழு தகவல்களை இங்கு பார்ப்போம்.
‘ரெசார்ட்’ நடிகை வெளியிட்ட வீடியோ:
விஜய் வைரஸ், எழுதி, இயக்கிவரும ரெசார்ட் தொடரில் அனுகிரஹா, ‘ஸ்ரீநிதி’ என்கிற கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்து வருகிறார். இவர், சமீபத்தில் ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டிருந்தார். அதில், தனக்கு வலிப்பு வந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதாக தெரிவித்திருந்தார். தான் நடித்து வரும் ரெசார்ட் தொடரிலிருந்து தனக்கு இன்னும் பேமெண்ட் வராததன் காரணமாக மன அழுத்தத்தில் இருந்ததாகவும், பல நாட்கள் சாப்பிடாமல் இருந்ததால் இந்த பிரச்சனை ஏற்பட்டதாகவும் தெரிவித்திருந்தார். இது குறித்து தெரிந்து கொண்ட தனது நண்பர், விஜய் வைரஸிற்கு பாேன் செய்து, “அவளுக்கு ஏன் இன்னும் பேமெண்ட் தரவில்லை?” என்று கேட்டபோது “அவங்க இனிமே நடிக்க வேண்டாம்..” என்று கூறியதால் பிரச்சனை எழுந்ததாகவும், இதில் தலையிட்ட விஜய்யின் மனைவி நக்ஷத்ரா “கல்யாணம் பண்ணி கூட வெச்சிக்கோ, இல்லன்னா மூடிட்டு இந்த கேரக்டர் பண்ண சொல்லுடா மயி*” என்று சொன்னதை தான் ரெக்கார்டிங்கில் கேட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.
தன்னிடம் 1 வருட கான்ட்ராக்ட் போட்டுவிட்டு, வேறு எந்த ப்ராஜெக்டையும் தன்னை எடுக்க விடாமல் செய்வதாகவும், எடுக்கப்பட்ட ஷூட்டிங்கிற்கான தொகையையும் தனக்கு தராமல் இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார். தனக்கு 4 மாதங்களாக எந்த வேலையும் இல்லை என்றும், ஷூட் இருக்கு இருக்கு என சொல்லிவிட்டு, கடைசியில் தனக்கு ஷூட் வைக்காமல் காசும் கிடைக்க விடாமல் செய்வதாகவும் தெரிவித்திருந்தார். இது குறித்து கேட்ட போது, “விஜய்தான் உங்களுக்கான கேரக்டரை எழுதுகிறார், அவர் எழுதினால்தான் உங்களுக்கு ஷூட்டிங் நடக்கும்” என்று தயாரிப்பாளர் தரப்பில் இருந்து கூற, விஜய் தரப்பில், “உங்களுக்கு பேமெண்ட் வரலன்னா விஜய் கிட்ட கேளுங்க” என்று சொல்வதாக தெரிவித்திருக்கிறார். இவர்களால் தான் பெரிய தொடர்களில் நடிக்கும் வாய்ப்புகளை இழந்ததாகவும் அவர் கூறியிருந்தார்.
நக்ஷத்ரா வெளியிட்ட வீடியோ:
அனுகிரஹா இப்படி ஒரு வீடியோவை வெளியிட்ட பிறகு, நக்ஷத்ரா அதில் வந்து கமெண்ட் செய்திருந்தார். “சமூக வலைதளங்களில் இப்போது யார் வேண்டுமானாலும் பேசிவிடலாம். ஒருவரை பற்றி பேசுவதற்கு முன்பு யோசித்து பேச வேண்டும். இதே விஜயகுமார்தான் உனக்கு லீட் ஆக நடிக்க வாய்ப்பு கிடைக்காததால் வேறு ஒரு கேரக்டரில் நடிக்க வாய்ப்பு கொடுத்தார்” என்று அதில் தெரிவித்திருந்தார். இதை போட்ட சில நிமிடங்களில் அதற்கு வெறுப்பளிக்கும் வகையில் பல கமெண்ட்கள் வந்ததால் அதனை தனது கமெண்ட்டை டெலிட் செய்து விட்டார்.
11.30க்கு போன் செய்து கத்தினார்..
நக்ஷத்ரா, தற்போது ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டிருக்கிறார். அதில், “போனை வைடா மயிறுன்னு நான்தான் சொன்னேன். ஆனால், நான் அதை எதற்காக சொன்னேன்..அந்த பிரச்சனை எவ்வளவு தூரம் சென்ற பிறகு சொன்னேன் என்பதை பற்றி அனுகிரஹா ஒரு தெளிவான விளக்கத்தை கொடுக்கவில்லை. யாரோ ஒருவர், இரவு 11.30க்கு எனக்கும் எனது கணவருக்கும் போன் செய்து, கத்திக்கிட்டு இருந்தான். எங்களுக்கு என்னவென்ற புரியவில்லை. 2 நிமிடங்களுக்கு பிறகு விஜய் என்னிடம் போனை கொடுத்தார். அவருக்கு மலையாளம் தெரியாது என்பதால். அனுகிரஹாவின் பாய்ஃபிரன்ட் மலையாளி, எனக்கும் மலையாளம் தெரியும் என்பதால் நான் அவரிடம் பேசினேன். நான் ரொம்பவும் பொறுமையாக இந்த விஷயத்தை டீல் செய்தேன். எதுக்காக இப்படி கத்துகிறீர்கள்? என்பதை நான் கேட்டேன். அப்போது அவன், “எங்களுக்கு காசு வேணும்” என்றார். ‘நாங்க ஏன் உங்களுக்கு காசு கொடுக்கணும்? நாங்கள் இதற்கு தயாரிப்பாளர் இல்லையே’. விஜய் இந்த சீரிஸில் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர். அவர் இதில் நடிக்கிறார். காசு நாங்கள் கொடுக்கப்போவதில்லை. தயாரிப்பாளர் தரப்பில்தான் காசு கொடுக்க வேண்டும். இந்த விஷயத்தை, அவரது பாய் ஃபிரண்ட் ஏன் பேச வேண்டும்?
அவர் அவ்வளவு கத்தியபோது, நாங்கள் ஒரு பர்சனல் ஸ்பேஸில் இருக்கோம். இப்போ கூப்பிட முடியாது. நாளைக்கு பேசுங்க என்று 17 நிமிடங்கள் பேசிய போதும் அவர் அதை கேட்கவேயில்லை. இதை அவர் கேட்காமல் எங்களை கத்திக்கொண்டே இருந்தார். அவர் எப்படி எங்களை கத்தலாம்? திட்டலாம்? நாங்க என்ன தப்பு பண்ணோம்? நாங்க ஏன் காசு கொடுக்கணும்? உங்களுக்கு நான் கொடுக்க விரும்பும் தெளிவான விளக்கம் என்னவென்றால், தயாரிப்பாளர்களுக்குதான் அனுகிரஹாவும் அவரது பாய்ஃபிரெண்டும் பேசியிருக்க வேண்டும்.
இது போன்ற தொழில் ரீதியான விஷயத்திற்கு யாராவது பாய்ஃபிரண்டை வைத்து பேசுவார்களா? அனுகிரஹா தன்னிடம் சாட்சி இருக்கு என்று சொல்கிறார். அப்போது இவர் செய்த இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் திட்டமிட்டு செய்தது போல இருக்கிறது. பயங்கரமாக ஸ்கிரிப்ட் ரெடி செய்து ஒரு ப்ளே பண்றாங்க. நானும் விஜய்யும் தயாரிப்பாளர்கள் இல்லை. எங்களிடம் ஏன் பணம் கேட்கிறீர்கள். இந்த கான்ட்ராக்டில் தெரிந்துதான் சைன் செய்திருக்கிறீர்கள். யாரும் உங்களை கட்டாயப்படுத்தி கையெழுத்து போட வைக்கவில்லை. அதை படித்துதான் நீங்கள் சைன் செய்திருக்க வேண்டும்” என்று பேசியிருக்கிறார்.
கடைசியில், “ஒருவர் அழுதுகொண்டே வீடியோ போடுகிறார் என்றால் அது உண்மை என்றாகி விடாது. இன்னொரு பக்கம் என்ன நடந்தது என்று தெரியாமல் ரொம்ப தவறாக கமெண்ட் செய்திருக்கிறார்கள். யாரோ ஒருவரிடம் “மயி* என சொன்னதற்கு என்னை ரொம்பவும் தவறாக திட்டுகிறீர்கள். சில பேர் மனிதாபமற்று பேசுகிறீர்கள். இந்த வீடியோவை போடக்கூடாது என விஜய் சொன்ன போதும், எங்கள் பக்கம் தவறில்லை என்பதால் இந்த வீடியோவை வெளியிடுகிறேன். இதை சட்டரீதியாக கையாள்வதாக விஜய் கூறினார். அனுகிரஹா, உங்களுக்கு இருக்கும் பிரச்சனைக்கெல்லாம் விஜய்தான் காரணம் என்று நீங்கள் சொல்லிவிட முடியாது” என்று கூறினார்.
பதில் வீடியோ:
அனுகிரஹா, தற்போது இன்னாெரு வீடியோவை வெளியிட்டிருக்கிறார்.
இதில், விஜய் கூறியதாகதான் தான் இந்த சீரிஸில் கமிட் ஆனதாக கூறியிருக்கிறார்.
மேலும் படிக்க | OTT-யிலும் அடியெடுத்து வைத்த ‘ஹேப்பி ராஜ்’: அமேசான் பிரைமில் ரிலீஸ்!
மேலும் படிக்க | ரசிகர்கள் அதிகம் எதிர்பார்த்த பில்லா! ரீ-ரிலீஸ் எப்போது தெரியுமா?
