விஜய் பிறந்தநாள்.. ரீ-ரிலீஸ் செய்யப்படும் மாஸ் திரைப்படம், ரசிகர்களுக்கு ட்ரீட்

Actor Vijay Mersal To Get Re Release: தமிழ் திரையுலகில் எத்தனை திரைப்படங்கள் வெளி வந்திருந்தாலும், ஒரு சில படங்கள் மட்டுமே அனைவரையும் கவர்ந்த திரைப்படமாக இருக்கும். அப்படிப்பட்ட அனைவரையும் கவர்ந்த திரைப்படம் ஒன்று தான் மெர்சல். அட்லி இயக்கத்தில் விஜய் நடித்து கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த திரைப்படம் ‘மெர்சல்’. இந்த படத்தில் சமந்தா, காஜல் அகர்வால், நித்யா மேனன், வடிவேலு, எஸ்.ஜே.சூர்யா, சத்யராஜ், யோகிபாபு, தேவதர்ஷினி, சுரேகா வாணி, மிஷா கோஷல், சிவகுமார், பாண்டியன், தவசி உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர்.

இப்படத்திற்கு ஏ.ஆர்.ரகுமான் இசையமைத்திருந்தார். ஜி.கே.விஷ்ணு ஒளிப்பதிவு செய்திருந்தார், மேலும் தேனாண்டாள் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் பெரும் பொருட்செலவில் இந்த படத்தை தயாரித்து இருந்தது. வெற்றிமாறன், வெற்றி, டாக்டர் மாறன் ஆகிய கதாபாத்திரங்களில் விஜய் நடித்திருந்தார். 120 கோடி பட்ஜெட்டில் தயாரான இந்தப் படம் உலகளவில் 260 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்திருந்தது.

இந்நிலையில் நடிகர் விஜய்யின் பிறந்தநாள் வருகிற ஜூன் 22 ஆம் தேதி கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், தற்போது மெர்சல் திரைப்படம் வருகிற ஜூன் 20 ஆம் தேதி கேரளாவில் ரீ-ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது. கேரளாவில் நடிகர் விஜய்க்கென தனி ரசிகர் பட்டாளமே உள்ளது. அதேபோல் கர்நாடகாவிலும் மெர்சல் திரைப்படம் வரும் ஜூன் 13 ஆம் தேதி ரீ-ரிலீஸ் செய்யப்படுகிறது என அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.

#ThalapathyVijay 's #Mersal is re-releasing in theaters on June 20, 2025, which coincides with #Vijay's birthday. This re-release is happening in NORTH INDIA distributed by #WhiteLionEntertainment. The movie, directed by #Attlee features #SamanthaRuthPrabhu and #KajalAggarwal,… pic.twitter.com/oPwWi5obpV

— Atul Mohan (@atulmohanhere) June 9, 2025