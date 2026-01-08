விஜய்க்கு ராசியில்லாத 9ஆம் தேதி ரிலீஸ்! ஜனநாயகன் மட்டுமல்ல..தள்ளிப்போன 2 படங்கள்

Vijay Unlucky Date 9th Jana Nayagan : தமிழ் திரையுலகில், கிட்டத்தட்ட 30 வருடங்களுக்கும் மேலாக ஹீரோவாக நடித்து பல கோடி ரசிகர்களை பெற்றவராக இருக்கிறார் விஜய். கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே, அரசியலில் அதீத ஆர்வம் காட்டி வந்த அவர், 2024ல் ‘தமிழக வெற்றிக்கழகம்’ அரசியல் கட்சியை தொடங்கி இப்போது அரசியல் கட்சி தலைவராகவும் இருக்கிறார். முழு நேர அரசியலில் ஈடுபடும் முன்பு, விஜய் கடைசியாக ஒரே ஒரு படத்தில் மட்டும் நடித்தா். அதுதான் ஜனநாயகன்.
கடைசி படத்திற்கு வந்த சோதனை!
விஜய்யின் கடைசி படமான ‘ஜனநாயகன்’ படத்தை எதிர்நோக்கி, உலகம் முழுவதும் உள்ள அவரது ரசிகர்கள் ஆர்வமுடன் காத்திருந்தனர். இப்படத்தை தயாரித்த கே.வி.என் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம், படத்தை 2026 பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு வரும் 9ஆம் தேதி ரிலீஸ் செய்வதாக அறிவித்தது. ஆனால், அதன் பிறகுதான் இதில் பெரிய ட்விஸ்டே நடந்தது.
ஜனநாயகன் படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் வழங்கப்படாமல் இருக்கிறது. படத்தில் மத உணர்வுகளை புண்படுத்தும் காட்சிகள் மற்றும் வசனங்கள் இருப்பதாக தணிக்கை குழுவை சேர்ந்த ஒருவர் கொடுத்த புகாரின் பேரில், தற்போது இது குறித்த வழக்கு விசாரணையானது நடைப்பெற்று வருகிறது. இதன் தீர்ப்பு, ஜனநாயகன் படத்தின் ரிலீஸ் தேதியான 9ஆம் தேதி காலை ஒத்திவைக்கப்பட்டிருந்தது. தமிழ்நாட்டில் ப்ரீ புக்கிங் தொடங்கப்படாமல் இருந்த நிலையில், படத்தின் ரிலீஸை தள்ளிப்போடுவதாக கேவிஎன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் அறிவித்தது. இதுவரை, விஜய்யின் பல படங்களுக்கு பிரச்சனை வரும், ஆனால் கடைசி நேரத்தில் அந்த பிரச்சனைகள் அனைத்தும் தீர்ந்து சொன்ன நேரத்தில் வெளியிடப்பட்டு விடும். ஆனால், இப்படி ரிலீஸ் தள்ளிப்போவது விஜய் படங்களுக்கு அரிதாகத்தான் நடக்கும். இப்படி கடைசி படமான ஜனநாயகன் படத்திற்கு இப்படியொரு நிலை வந்தது, அவரது ரசிகர்களுக்கு சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ராசியே இல்லாத 9ஆம் தேதி..
விஜய்க்கும், 9ஆம் தேதி ரிலீஸிற்கும் ராசிலயே இல்லை என்று இணையவாசிகள் சிலர் கூறி வருகின்றனர். காரணம், இதற்கு முன்னரே 9ஆம் தேதி வெளியாவதாக இருந்த விஜய்யின் 2 படங்களின் ரிலீஸ் தள்ளிப்போயுள்ளது. அப்படி ரிலீஸ் ஆகாமல் போன படம் எது தெரியுமா?
தலைவா:
“Time To Lead” என்கிற ஒற்றை வாக்கியத்தால், ‘தலைவா’ படம் அந்த சமயத்தில் பெரும் சர்ச்சையில் சிக்கியது. 2013ல், ஆகஸ்ட் 9 ஆம் தேதி வெளியாக இருந்த இந்த படம், ஒரு சில நாட்கள் கழித்துதான் வெளியானது.
மாஸ்டர்:
விஜய் நடித்து பெரும் வெற்றி பெற்ற படங்களில் ஒன்று, மாஸ்டர். இந்த படம் ஒரிஜினலாக 2020ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி வெளியாக இருந்தது. ஆனால், அப்போது கொரோனா காலக்கட்டமாக இருந்தது. இதனால், படத்தை ஓடிடியில் ரிலீஸ் செய்யலாம் என பேச்சு எழுந்த போதும், தியேட்டரில்தான் படத்தை வெளியிட வேண்டும் என படக்குழு பிடிவாதமாக இருந்து, இறுதியில் 2021ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 13ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியிட்டது.
இப்போது ஜனநாயகன் படமும் அப்படி 9ஆம் தேதி ரிலீஸை குறிவைத்து வெளியாக இருந்தது. ஆனால், எதிர்பாராத விதமாக இப்படத்தின் ரிலீஸும் தள்ளிப்போயுள்ளது.
