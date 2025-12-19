English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 19, 2025, 09:14 PM IST

எனக்கே போரடித்து விடும் - 25வது படம் குறித்து பேசிய விக்ரம் பிரபு!

 Vikram Prabhu About His 25th Film : செவன் ஸ்கிரீன் ஸ்டுடியோ (Seven Screen Studio) சார்பில், தயாரிப்பாளர் SS லலித் குமார் தயாரிப்பில், நடிகர் விக்ரம் பிரபு நடிப்பில், அறிமுக இயக்குநர்  சுரேஷ் ராஜகுமாரி இயக்கத்தில், மாறுபட்ட களத்தில் உண்மைச் சம்பவத்தை அடிப்படையாக வைத்து உருவாகியுள்ள திரைப்படம் “சிறை”. வரும் டிசம்பர் 25 ஆம் தேதி கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டமாக உலகமெங்கும் திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ள நிலையில், படக்குழு தமிழகம் முழுவதும் பயணம் செய்து படத்தின் விளம்பர பணிகளை உற்சாகமாக செய்து வருகின்றனர்.

டிரெய்லர் மற்றும் பாடல்கள்

சமீபத்தில் வெளியான இப்படத்தின் டிரெய்லர் திரை ஆர்வலர்களிடையேயும், ரசிகர்களிடமும் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. மேலும் படத்தில் இருந்து வெளியான பாடல்களும் ரசிகர்களை கவர்ந்துள்ளது. டாணாக்காரன்  இயக்குநர் தமிழ், தான் உண்மையில் சந்தித்த அனுபவத்தை வைத்து, இப்படத்தின் கதையை எழுதியுள்ளார். இயக்குநர் வெற்றிமாறனின் இணை இயக்குநர்  சுரேஷ் ராஜகுமாரி இப்படத்தினை எழுதி இயக்கியுள்ளார். நடிகர் விக்ரம் பிரபு நாயகனாக நடிக்க,  ஜோடியாக நடிகை அனந்தா (Anantha ) நடித்துள்ளார். இப்படத்தில் தயாரிப்பாளர் SS லலித் குமார் மகன் LK அக்‌ஷய் குமார் அறிமுகமாகிறார்.  இவருக்கு ஜோடியாக அனிஷ்மா (Anishma) நடித்துள்ளார்.

செவன் ஸ்கிரீன் ஸ்டுடியோ  சார்பில்  SS லலித்குமார்  தயாரித்துள்ள இப்படத்திற்கு ஜஸ்டின் பிரபாகர் இசையமைத்துள்ளார். மாதேஷ் மாணிக்கம் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார். பிலோமின் ராஜ் எடிட்டிங் செய்துள்ளார். ஸ்டண்ட் காட்சிகளை பிரபு வடிவமைத்துள்ளார். நிர்வாக தயாரிப்பாளராக  அருண் K மற்றும் மணிகண்டன் பணியாற்றியுள்ளனர்.இப்படத்தின் சேட்டிலைட் & ஒடிடி உரிமைகளை Zee நிறுவனம் கைப்பற்றியுள்ளது. 

விக்ரம் பிரபு செய்தியாளர் சந்திப்பு! 

நடிகர் விக்ரம் பிரபு நடிக்கும் 25 வது படம் சிறை. இதனை முன்னிட்டு பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்து பேசினார். " டாணாக்காரன் படக்குழுவுடன் மீண்டும் இணைவதில் மகிழ்ச்சி. இயக்குனர் தமிழ் காவல்துறையில் பணியாற்றிய போது நடந்த உண்மை சம்பவம் தான் சிறை. இந்த கதை நிச்சயம் அனைவருக்கும் பிடிக்கும் என்று நம்புகிறோம். சிறை படத்தை குடும்பத்துடன் பார்க்கலாம். டாணாக்காரன் படம் திரையரங்கில் வெளியாகாதது மிகவும் வருத்தம் அளித்தது. ஆனால் சிறை திரையரங்கில் வெளியாகிறது. அந்தப் படத்தின் கதைக்களமும், சிறை படத்தின் கதைக்களமும் முற்றிலும் மாறுபட்டது . ஒவ்வொரு படத்திலும் வித்தியாசமாக ஏதாவது செய்ய வேண்டுமென்று நினைப்பேன். ஒரே போல படம் நடித்தால் எனக்கே போர் அடித்து விடும்.

லலித் குமார் சாரின் மகன் சிறப்பாக நடித்துள்ளார். இந்த படத்திற்காக நிறைய பயிற்சிகளை எடுத்துள்ளார். சிவகங்கை பகுதியில் தங்கி அந்த பகுதி மக்களின் வாழ்வியலை கற்றுக் கொண்டுள்ளார். நானும் முதல் படத்தில் நிறைய சிரமங்களை சந்தித்தேன். இந்த படத்தில் சிறப்பாக நடித்துள்ளார். டாணாக்காரன் படத்திற்காக உடல் எடையை குறைத்தேன். ஆனால் இந்த படத்திற்கு சற்று கூடுதல் எடை தேவைப்பட்டது. அதனால் அதற்கு ஏற்றார் போல் எனது உணவுகளை மாற்றிக் கொண்டேன். இந்த படத்திற்காக நன்றாக சாப்பிட்டு நன்றாக தூங்கினேன்" என்று பேசினார்.

About the Author
