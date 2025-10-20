மகன் துருவ்-வை பளாரென அடித்த விக்ரம்! காரணம் என்ன? வெளியான சீக்ரெட்..

Vikram Slaps His Son Dhruv : தமிழ் திரையுலகில், வளர்ந்து வரும் நடிகராக இருப்பவர், துருவ். நடிகர் விக்ரமின் மகனான இவர், சமீபத்தில் பைசன் திரைப்படத்தில் கதாநாயகனாக நடித்திருந்தார். இது குறித்த ரியாலிட்டி நிகழ்ச்சியில் கலந்து காெண்ட போது, தன் தந்தை குறித்த கலகல நிகழ்வு ஒன்றை பகிர்ந்து கொண்டார்.
துருவ் விக்ரம்:
நடிகர்களின் வாரிசுகள், திரையுலகிற்கு வருவது சகஜம். ஆரம்பத்திலிருந்தே அதற்காக ட்ரெயின் செய்யப்படும் அவர்கள், பின்னர் தங்கள் திறமையால் ஹீரோ அல்லது குணச்சித்திர நடிகர் மெட்டீரியலாக மாறுவர். அப்படி, தற்போது புது ஹீரோவாக மாறியிருப்பவர் துருவ் விக்ரம். ஆதித்யா வர்மா படம் மூலம் அறிமுகமான இவர், அதன் பிறகு தனது தந்தையுடன் சேர்ந்து ‘மகான்’ படத்தில் நடித்தார். இந்த இரு படங்களை தாண்டி, தனக்கு மிக முக்கியமான படமாக அவர் கருதியது, ‘பைசன்’ திரைப்படத்தைதான்.
பைசன் திரைப்படம்:
மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் உருவான படம், பைசன். அர்ஜுனா விருது வென்ற, தேசிய கபடி விளையாட்டு வீரர் மணத்தி கணேசனின் வாழ்க்கையை வைத்து உருவான படம் இது. இந்த படத்தில் துருவ் விக்ரம், கபடி விளையாட்டு வீரராக நடித்திருந்தார். அவருக்கு ஜோடியாக, அனுபமா நடித்திருந்தார். முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில், பசுபதி, ரஜிஷா விஜயன் உள்ளிட்டோர் வந்தனர். இந்த படத்தில், துருவ் விக்ரம் தனது நடிப்பிற்காகவும், கபடிக்காக அவர் மேற்கொண்ட முயற்சிக்காகவும் பாராட்டை பெற்று வருகிறார்.
துருவ்வை அடித்த விக்ரம்!
துருவ்வும் விக்ரமும், ‘வாரணம் ஆயிரம்’ படத்தில் வருவம் தந்தை-மகன் போல நல்லுறவு கொண்டவர்கள். தற்போது, துருவ் தனது தந்தை தன்னை அடித்த ஒரு நிகழ்வு குறித்து பேசியிருக்கிறார். இது, ‘ஐ’ திரைப்படம் உருவான சமயத்தில் நடந்திருக்கிறது.
பிரியங்கா தொகுத்து வழங்கும் ஒரு நிகழ்ச்சியில், துருவ் விக்ரம், அனுபமா பரமேஸ்வரன் உள்ளிட்ட பைசன் திரைப்படத்தின் குழுவினர் கலந்து கொண்டனர், இதில்தான் துருவ் தன் தந்தை குறித்து பேசியிருக்கிறார்.
ஐ திரைப்படம் உருவான டைமில், அப்படத்தின் பாடலான ‘மெர்சலாயிட்டேன்’ பாடலை விக்ரம், பென் டிரைவில் போட்டு வீட்டிற்கு எடுத்து கொண்டு வந்திருக்கிறார். இயக்குநர் ஷங்கர் பாடல் எதுவும் லீக் ஆகிவிடக்கூடாது என்கிற விஷயத்தில் ரொம்பவும் ஸ்டிக்ட் என்பதால், அதை வீட்டில் பத்திரமாக வைத்துள்ளனர். துருவ் விக்ரம், துருதுருவென அந்த பென் டிரைவை பள்ளிக்கு எடுத்து சென்று, தனது நண்பர்களுக்கு போட்டு காண்பித்திருக்கிறார். திரும்பி வீட்டிற்கு வந்தால், விக்ரம் அந்த சமயத்தில் பாடி பில்டர் தோற்றத்துடன் கோபமாக நின்றிருக்கிறார். வீட்டிற்கு வந்த மகனின் முதுகில், பளாரென ஒரு அடி வைத்திருக்கிறார்.
அந்த அச்சு, பல நாட்கள் தனது முதுகில் இருந்ததாக துருவ் கூறியிருக்கிறார். இதை, தனது அக்கா அப்பாவிடம் போட்டு காெடுத்ததாக கூறினார் துருவ். இவரது அடுத்த படம் என்னவாக இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு, ரசிகர்களுக்கு பைசன் படத்திற்கு பின் எழுந்துள்ளது.
