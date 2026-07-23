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நடிகர் விமலுக்கு ஓராண்டு சிறை! செக் மோசடி வழக்கில் தீர்ப்பு..விவரம்

Actor Vimal : தமிழ் திரையுலகின் முக்கிய நடிகராக கருதப்படும் நடிகர் விமலுக்கு ஓராண்டு சிறை தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து மேல்முறையீடு செய்ததால் தண்டனை நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. 

Written ByYuvashree
Published: Jul 23, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 02:19 PM IST
நடிகர் விமலுக்கு ஓராண்டு சிறை! செக் மோசடி வழக்கில் தீர்ப்பு..விவரம்
Image Credit: Vimal One Year Jail Sentence | X PostSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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நடிகர் விமலுக்கு ஓராண்டு சிறை! செக் மோசடி வழக்கில் தீர்ப்பு..விவரம்
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