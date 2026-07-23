/நடிகர் விமலுக்கு ஓராண்டு சிறை! செக் மோசடி வழக்கில் தீர்ப்பு..விவரம்

Actor Vimal : மன்னர் வகையறா திரைப்படத்தை தயாரிப்பதற்காக அரசு பிலிம்ஸ் கோபி என்பவரிடம் நடிகர் விமல் கடன் வாங்கியிருந்தார். அந்தக் கடனை திருப்பிச் செலுத்தாததால், அவர் மீது காசோலை மோசடி வழக்கு தொடரப்பட்டது. இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம், அரசு பிலிம்ஸ் கோபிக்கு வழங்க வேண்டிய தொகையை நடிகர் விமல் செலுத்த வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டது. மேலும், காசோலை மோசடி வழக்கில் விமலுக்கு ஓராண்டு சிறைத்தண்டனையும் விதித்து தீர்ப்பளித்தது.
நடிகர் விமல், ‘மன்னர் வகையறா’ என்கிற திரைப்படத்தில் நடித்திருக்கிறார். இந்த படத்தை தயாரிக்க, ஃபைனான்சியர் கோபி என்பவரிடமிருந்து விமல் ரூ.4.5 கோடி கடனாக பெற்றதாக கூறப்படுகிறது. இந்த படம் வெளியான பிறகும் அந்த தொகையை அவர் வழங்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. இந்த தொகையை விமல் காசோலையாக வழங்கியதாகவும், இந்த காசோலையை வங்கியில் செலுத்திய போது அதில் பணம் இல்லை என்றும் திரும்பி வந்துள்ளது. இதனால், ரூ.4.5 கோடி செக் மோசடி குறித்து விமல் மீது கோபி சென்னையில் உள்ள சிறு குறு வழக்குகளை விசாரிக்கும் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.
இந்த வழக்கு விசாரணையில் ஏற்கனவே நடிகர் விமல் ஆஜராகி இருந்தார். அவரிடம் விசாரணை நடந்தபோது பைனான்சியரின் வழக்கறிஞரான ஆர்.வெங்கடேஷ் ஆஜராகி வாதித்தார். இதனை விசாரித்த நீதிபதி, இது குறித்த தீர்ப்பை அளித்தார். அப்போது, விமலுக்கு எதிராக சுமத்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. எனவே, அவருக்கு ஒரு ஆண்டு சிறை தண்டனை விதிக்கிறேன் என்றும், வாங்கிய தொகையை திருப்பி கொடுக்க வேண்டும் என்றும் தீர்ப்பளித்தார்.
இந்த தீர்ப்பை வழங்கும் போது நடிகர் விமலும் கோர்ட்டில் ஆஜராகி இருந்தார். அவருடைய தரப்பில் மேல்முறையீட்டு செய்ய உள்ளதாகவும், அதுவரை தண்டனையை நிறுத்தி வைக்க கோரியும் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டதூ. இதை நீதிபதி ஏற்றுக்கொண்டதோடு, நீதிபதி தண்டனையை நிறுத்தி வைத்து உத்தரவிட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் இவருக்கு 30 நாள் இடைக்கால ஜாமீன் வழங்கப்பட்டிருப்பதாகவும் வழக்கறிஞர் வெங்கடேஷ் தெரிவித்திருக்கிறார்.