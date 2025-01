மதகஜராஜா கொடுத்த தைரியம்! விஷால் நடிக்க இருக்கும் அடுத்தடுத்த படங்கள்..லிஸ்ட் இதோ!

Vishal Movie Line Ups After Madha Gaja Raja : கோலிவுட் திரையுலகின் முக்கியமான நடிகர்களுள் ஒருவராக வலம் வருபவர், விஷால். இவர், 12 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடித்திருந்த மதகஜராஜா திரைப்படம், சமீபத்தில் வெளியானது. இந்த படத்திற்கு ரசிகர்கள் பெரும் ஆதரவு அளித்திருந்த நிலையில், படம் திரையரங்குகளில் வெற்றிநடை போட்டு வருகிறது. இதையடுத்து, படத்தின் வெற்றிவிழா சமீபத்தில் கொண்டாடப்பட்டது.

மதகஜராஜா:

மதகஜராஜா திரைப்படத்தின் பணிகள் அனைத்தும், 2013ஆம் ஆண்டு முடிக்கப்பட்டு ரிலீஸிற்கு தயாராக இருந்தது. ஆனால், அப்படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனம் சில நிதி பிரச்சனைகளை சந்தித்ததால் அப்படத்தினை வெளியிட முடியாமல் போனது. பல்வேறு இன்னல்களை சந்தித்த இந்த திரைப்படம், இந்த ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு கடந்த 12ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. ரசிகர்கள் இப்படம் வெளியாகும் என எதிர்பார்த்திராத நிலையில், தற்போது இப்படம் நல்ல வசூலை பெற்று ஹிட்டும் அடித்துள்ளது.

இப்படத்தில் விஷால் ஹீரோவாக நடிக்க, அவருக்கு ஜோடியாக அஞ்சலி மற்றும் வரலட்சுமி ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். படத்தில் இன்னொரு முக்கிய மற்றும் காமெடி கதாப்பாத்திரமாக வருகிறார், சந்தானம். வில்லனாக சோனு சூட், மறைந்த நடிகர்கள் மணிவண்ணன், மனோபாலா, சிட்டி பாபு உள்ளிட்டோரும் இந்த படத்தில் கவனம் ஈர்க்கும் கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்திருந்தனர்.

விஷாலின் அடுத்தடுத்த படங்கள்:

நடிகர் விஷாலுக்கு சமீப சில நாட்களாக உடல்நிலை சரியில்லை. மதகஜராஜா படத்தின் ப்ரீ-ரிலீஸ் நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருந்த போது கை நடுக்கத்துடன் பேசினார். அவருக்கு காய்ச்சல் இருந்ததால் அவருக்கு கை நடுக்கம் இருப்பதாக சொல்லப்பட்டது. தற்போது படம் வெற்றி பெற்றுள்ளதை அடுத்து, அதன் வெற்றிவிழா சமீபத்தில் நடைப்பெற்றது. இதில், அவர் கை நடுக்கம் இன்றி, நன்றாகவே பேசினார். அப்போது தான் அடுத்தடுத்து கமிட் ஆகியிருக்கும் படங்கள் குறித்தும் கூறினார்.

அப்போது, தான் கெளதம் வாசுதேவ் மேனனுடன் ஒரு படத்தில் கமிட் ஆகியிருப்பதாகவும், அது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் என்றும் கூறினார். இந்த படத்திற்கு பிறகு, துப்பறிவாளன் 2 படம் இருப்பதாகவும், அதன் பிறகு கோப்ரா மற்றும் டிமாண்டி காலனி 2 பட இயக்குநர் அஜய் ஞானமுத்துவுடன் ஒரு படத்தில் கமிட்டாகியிருப்பதாகவும் கூறியிருக்கிறார்.

#Vishal is back with striking Lineups

- A Film with GVM

- Thupparivaalan2

- A Film with AjayGnanamuthu

- Also would love to do a movie with SundarC & VijayAntony combo

- Ambala is re-releasing soon pic.twitter.com/aYkU6EMrqL