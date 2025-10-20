English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • ‘மகுடம்’ படம் மூலம்..இயக்குநராக மாறிய விஷால்! ஏன் இந்த திடீர் முடிவு?

'மகுடம்' படம் மூலம்..இயக்குநராக மாறிய விஷால்! ஏன் இந்த திடீர் முடிவு?

Vishal Turns Director Magudam Movie : ரவி அரசு இயக்கி வந்த மகுடம் திரைப்படத்தை, தற்போது விஷாலே இயக்கி வருகிறார். இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Oct 20, 2025, 05:58 PM IST
  • மகுடம் திரைப்படம்
  • இயக்குநராக மாறிய விஷால்..
  • ரவி அரசுக்கு என்ன ஆச்சு?

‘மகுடம்’ படம் மூலம்..இயக்குநராக மாறிய விஷால்! ஏன் இந்த திடீர் முடிவு?

Vishal Turns Director Magudam Movie : தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர், நடிகர் விஷால். சில மாதங்களுக்கு முன்பு, ‘மகுடம்’ எனும் படத்தில் கமிட்டானார். படத்தின் படப்பிடிப்பு நடந்து வந்த நிலையில், தற்போது அவரே அப்படத்தின் இயக்குநராக மாறியிருக்கிறார்.

இயக்குநராக மாறிய விஷால்..

மகுடம் படத்தில் இயக்குநராக மாறியது குறித்து, நடிகர் விஷாலே ஒரு பதிவை வெளியிட்டுள்ளார். அப்படத்தின் புதிய போஸ்டரை வெளியிட்டதோடு தான் இயக்குநராக மாறிய தகவலையும் தெரிவித்து இருக்கிறார்.

விஷால் பதிவில் கூறியிருக்கும் விஷயம்…

“அனைவருக்கும்  இனிய  தீபாவளி  நல்வாழ்த்துகள். தீப ஒளியின் தித்திக்கும் தீபாவளி பண்டிகை எப்போதும் என்றென்றும் உங்கள் இல்லங்களிலும்  இதயங்களிலும்  அமைதி,  மகிழ்ச்சி,  சந்தோஷம்,  ஆரோக்கியம், செழிப்பு  அனைத்தையும்  பொழியட்டும்.

இந்த சிறப்பான நாளில், எனது புதிய திரைப்படமான மகுடம்  (Magudam/Makutam) படத்தின் இரண்டாவது போஸ்டர் தீபாவளி வாழ்த்துக்களுடன் உங்களிடம் பகிர்ந்துக் கொள்வதில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அதோடு, படப்பிடிப்பு தொடங்கிய ஆரம்பகட்டத்திலேயே எடுத்திருந்த ஒரு முக்கியமான முடிவை இப்போது நான் அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கிறேன்.

மகுடம் எனும் இத்திரைப்படம் எனது  திரையுலகப் பயணத்தில் நான் இயக்குநராக  எடுக்கும்  முதல்  முயற்சி.

இப்படி  ஒரு  சூழ்நிலையை  நான்  எப்போதும்  எதிர்பார்த்தது  இல்லை  ஆனால் சில நேரங்களில் சூழ்நிலை நம்மை மிக பொறுப்புடனும், என் மீது நீங்கள் வைத்திருக்கும் அன்பும்,  என் தயாரிப்பாளர்கள்  என்  மீது  கொண்ட  நம்பிக்கையும் இப்படி ஒரு முடிவை எடுக்க வைக்கின்றன. இந்த முடிவும் அவ்வாறே. இது ஒரு கட்டாய முடிவு அல்ல; பொறுப்புணர்வின் அடிப்படையில் எடுக்கப்பட்ட முடிவு.

ஒரு நடிகராக நான் எப்போதுமே நம்புவது திரையுலகையும், என் மீது அன்பும், நம்பிக்கை கொண்ட உங்களையும், என்னை நம்பும் தயாரிப்பாளர்கள் அந்த நம்பிக்கையை  காக்கும்  பொறுப்பு  எனக்கு  உண்டு.  அதனால்  தான்  இப்போது நான்  இயக்குநராக  பொறுப்பேற்று  இருக்கிறேன்.  அதே உணர்வுடன் இந்த தீபாவளிக்கான என் முடிவும் ஒரு புதிய ஒளியான துவக்கம். அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி நல் வாழ்த்துக்கள்” என்று கூறியிருக்கிறார்.

பாட்காஸ்ட் ஆரம்பித்த விஷால்..

நடிகர் விஷால், புதிதாக யூடியூப் சேனலில், பாட்காஸ்ட் நிகழ்ச்சியையும் ஆரம்பித்துள்ளார். அதில், முழுக்க முழுக்க சினிமாவை பற்றியும், தன்னை பற்றியும் பேசும் அவர், பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களை அதில் பகிர்ந்து காெண்டார். தான் நடிகராக யார் காரணம் என்பது முதல், தன் தந்தையின் தொழிலில் உடனிருந்து வேலை செய்தி சிரமப்பட்டது வரை, அனைத்தையும் கூறியிருக்கிறார்.

விஷால் தற்போது திருமணத்திற்கும் ரெடியாகிவிட்டார். நடிகை சாய் தன்ஷிகாவை, சமீபத்தில் நிச்சயம் செய்த இவர், விரைவில் அவரை திருமணம் செய்து கொள்ள இருக்கிறார். இவர்களின் திருமணத்தை எதிர்நோக்கி ரசிகர்கள் ஆர்வத்துடன் காத்துக்கொண்டுள்ளனர்.

மேலும் படிக்க | விஜய்-அஜித்திற்கு பிடித்த நடிகை! இப்போ படங்களில் நடிப்பதே இல்லை-யார் தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | தீபாவளிக்கு வெளியாகி பல கோடி வசூலித்த தமிழ் படங்கள்! என்னென்ன தெரியுமா?

