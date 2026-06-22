/‘நீங்க என்ன ரஜினியா?’ நக்கலாக பேசிய இயக்குநர்-விஷ்ணு விஷாலின் தக் சம்பவம்!

Vishnu Vishal : கோலிவுட் திரையுலகின் முக்கிய நடிகர்களுள் ஒருவராக இருப்பவர், விஷ்ணு விஷால். ‘வெண்ணிலா கபடிக்குழு’ திரைப்படம் மூலம் அறிமுகமான இவருடைய நடிப்புக்கு தமிழ் திரையுலகில் பல பேர் ரசிகர்களாக இருக்கின்றனர். இவருடைய கதை தேர்ந்தெடுக்கும் விதமும் பாராட்டும் படியே இருக்கும். இந்த நிலையில், அவர் சமீபத்திய நேர்காணல் ஒன்றில் தன்னை கடுப்பேற்றிய ஒரு இயக்குநர் பற்றி பேசியிருக்கும் வீடியாே வைரலாகி வருகிறது.
விஷ்ணு விஷால், சினிமாவிற்கு வந்த புதிதில் இருந்தே தான் எந்த மாதிரியான கதைகளை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்பதில் மிகவும் தெளிவாக இருந்தார். வெண்ணிலா கபடிக்குழுவில் ஆரம்பித்து, பலே பாண்டியா, துரோகி, குள்ளநரி கூட்டம், நீர்ப்பறவை, இன்று நேற்று நாளை, ஜீவா என்று பல படங்கள், இவர் நடிப்பில் வெளியாகி வித்தியாசமான கதையுடன் கவனம் ஈர்த்துள்ளன.
சிம்பிள் ஹீரோவில் இருந்து, ஒரு படி உயர நினைத்த அவர், ‘ராட்சசன்’ திரைப்படத்தில் நடித்திருந்தார். இந்த படத்திற்கு பிறகு இவருக்கு கொஞ்சம் பெரிய பட வாய்ப்புகள் வரும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் இப்போது வரை அவர் சிறிய பட்ஜெட் படங்களில்தான் நடித்து வருகிறார்.
விஷ்ணு விஷாலின் கட்டா குஸ்தி திரைப்படம் வெளியாகி, மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. இதன் தொடர்ச்சியாக அதன் இரண்டாம் பாகமும் வெளியாக இருக்கிறது. ஜூலை 3ஆம் தேதி வெளியாகும் இந்த படம் குறித்த ப்ரமோஷனில் படக்குழுவினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அப்போது ஒரு பேட்டியில் அவர் இயக்குநர் ஒருவர் பற்றி பேசிய விஷயங்கள் தற்போது வைரலாகி வருகிறது.
ஒரு இயக்குநர் தனக்கு போன் செய்து, போனை எடுத்தவுடன் “ஹெலோ..” என ரொம்பவும் நக்கலாக ஒரு குரல் கேட்டதாக கூறினார். பின்பு, “நீங்க என்ன சூர்யாவா, ரஜினியா, கமல்ஹாசனா? 2 முறை போன் செய்தேன்..எடுக்க மாட்டீங்களா?” என்று கேட்டாராம். இந்த விஷயம் தன்னை அதிகமாக கோபமாக்கியதாக சொன்ன விஷ்ணு விஷால், “நீங்க என்ன மணிரத்னமா? ஷங்கரா? இல்ல கெளதம் மேனனா?” என்று பட்டென திரும்ப கேட்டு விட்டதாக பேசி விட்டாராம். இவர், எந்த இயக்குநராக இருப்பார் என்பது தற்போது நெட்டிசன்களிடையே விவாதத்தை கிளப்பியிருக்கிறது.
ராட்சசன் திரைப்படத்திற்கு பிறகு, தன்னுடைய சினிமா மார்கெட் குறித்து பேசியிருக்கிறார். “ராட்சசன் படத்திற்குப் பிறகு வாழ்க்கை சிறப்பாக அமையும் என்று நினைத்தேன். ஆனால் ஒன்பது படங்கள் கடந்த நிலையிலும், அந்த காலகட்டம் எனக்குள் ஒருவித கோபத்தையே ஏற்படுத்தியது; ஏனென்றால், என் கதைகள் வெற்றி பெற்றாலும், அந்த வெற்றியின் அங்கீகாரம் எனக்குக் கிடைக்கவில்லை.
‘முனிஷ்காந்த் நன்றாக நடித்தார்’ என்றோ, ‘சூரி மற்றும் ரோபோ ஷங்கரின் நகைச்சுவைதான் படத்தின் வெற்றிக்குக் காரணம்’ என்றோதான் பேசினார்கள். ஆனால், விஷ்ணு ஒரு நல்ல கதையைத் தேர்ந்தெடுத்தார் என்பதைப் பற்றி யாரும் பேசவில்லை; எந்த மேடையிலும் ஒருமுறை கூட அதைப் பற்றிப் பேசவில்லை. அது எனக்குள் ஒருவித அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது. ஆனால் நானோ மற்ற அனைவரையும் பற்றிப் பேசியிருக்கிறேன்.
எனக்கான அங்கீகாரம் தொடர்ந்து மறுக்கப்பட்டு வந்தது; யாரும் எனக்கு உரிய அங்கீகாரத்தை அளிக்கவில்லை என்பதை நான் உணர்ந்தேன். அதனால்தான் நான் தயாரிப்புத் துறையில் இறங்கினேன். இப்போது, ’இது கதாநாயகிக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் படம் என்றாலும், விஷ்ணு விஷால் அதற்கேற்ப தன்னை மாற்றிக்கொண்டு நடிக்கிறார்’ என்று அவர்கள் சொல்வார்கள். இனிவரும் காலங்களில், எனக்குரிய அங்கீகாரம் கிடைப்பதை நான் உறுதி செய்துகொள்வேன்” என்று தெரிவித்திருந்தார்.