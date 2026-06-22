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‘நீங்க என்ன ரஜினியா?’ நக்கலாக பேசிய இயக்குநர்-விஷ்ணு விஷாலின் தக் சம்பவம்!

Vishnu Vishal : தமிழ் திரையுலகின் முக்கிய ஹீரோவாக இருப்பவர், விஷ்ணு விஷால். இவர், ஒரு இயக்குநர் தன்னிடம் ஒருமுறை கோபமூட்டும் வகையில் பேசியதாக கூறி, நேர்காணலில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இந்த சம்பவம் குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 22, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 04:04 PM IST
‘நீங்க என்ன ரஜினியா?’ நக்கலாக பேசிய இயக்குநர்-விஷ்ணு விஷாலின் தக் சம்பவம்!
Image Credit: Vishnu Vishal | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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