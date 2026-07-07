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கட்டா குஸ்தி 2வுக்கு வேண்டுமென்றே நெகடிவ் விமர்சனம்! விஷ்ணு விஷால் வைத்த கோரிக்கை..

Gatta Kushti 2 : சில தினங்களுக்கு முன்பு வெளியாகி, மக்களின் வரவேற்பினை பெற்று வருகிறது. இந்த நிலையில், இப்படத்திற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அரசியல் கட்சியை சேர்ந்தவர்களின் தொண்டர்கள் டார்கெட் செய்து நெகடிவ் விமர்சனத்தை பரப்பியதாக எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு, விஷ்ணு விஷால் பதிலளித்துள்ளார்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 07, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 03:24 PM IST
கட்டா குஸ்தி 2வுக்கு வேண்டுமென்றே நெகடிவ் விமர்சனம்! விஷ்ணு விஷால் வைத்த கோரிக்கை..
Image Credit: Gatta Kushti 2 Movie | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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