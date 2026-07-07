/கட்டா குஸ்தி 2வுக்கு வேண்டுமென்றே நெகடிவ் விமர்சனம்! விஷ்ணு விஷால் வைத்த கோரிக்கை..

Gatta Kushti 2 : 2022ல் கட்டா குஸ்தி படத்தின் முதல் பாகம் வெளியானது. இந்த படத்தில் விஷ்ணு விஷால், ஐஸ்வர்யா லட்சுமி, கருணாஸ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர். இப்படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தையும் செல்லா அய்யாவு இயக்கியிருந்தார். படத்தின் தமிழ்நாடு விநியோகிஸ்தராக ரெட் ஜெயிண்ட்ஸ் நிறுவனம் இருந்தது. இந்த படம், இரண்டாம் பாகம் சமீபத்தில் வெளியாகி, நல்ல வரவேற்பினை பெற்றது. இதைத்தொடர்ந்து, இந்த படத்தை டார்கெட் செய்து சிலர் நெகடிவ் விமர்சனங்களை பரப்பியதாக கூறப்படுகிறது.
கட்டா குஸ்தி 2 திரைப்படத்தின் ரிலீஸிற்கு முன்னர், அப்படத்தின் ப்ரமோஷன் பணிகள் நடைப்பெற்று வந்தது. இது குறித்து வைரலான வீடியோக்களின் கமெண்ட் செக்ஷனில், ஒரு குறிப்பிட்ட கட்சியின் ஆதரவாளர்கள் விஷ்ணு விஷாலை தாக்கி பேசி வந்தனர். இதனை அவர் கண்டுகொள்ளவில்லை.
கடந்த ஜூலை 3ஆம் தேதி, கட்டா குஸ்தி 2 வெளியானது. இந்த படம் வெளியான அந்த நாளில், இணையத்தில்-குறிப்பாக எக்ஸ் வலைதள பக்கத்தில் முதல் ஷோ முடிவதற்கு முன்பே எக்கச்சக்க நெகடிவ் விமர்சனங்கள் வர ஆரம்பித்தன. ஆனால், படம் வெளியாவதற்கு முந்தைய நாளிலேயே பிரஸ் ஷோ போடப்பட்டது. இந்த படத்தை பார்த்தவர்கள் பாசிடிவாக விமர்சனத்தை எழுதியிருந்த நிலையில், காலையில் முதல் ஷாே முடியும் முன்பே இப்படி நெகடிவாக விமர்சனம் வர ஆரம்பித்தது ரசிகர்களை குழப்பியது.
சமீபத்தில், சென்னையில் இருக்கும் ரோட்டரி கிளப், சிறப்பு குழந்தைகளுக்காக ‘கட்டா குஸ்தி 2’ திரைப்படத்தின் ஸ்பெஷல் காட்சியை திரையிட்டிருந்தது. இந்த நிகழ்வில், படக்குழுவினர் அனைவரும் கலந்து கொண்டனர். விஷ்ணு விஷாலும் கலந்து கொண்டார். அப்போது அவர் பேசியிருக்கும் சில விஷயங்கள், தற்போது வைரலாகி வருகிறது.
இந்த நிகழ்வில் பேசிய நடிகர் விஷ்ணு விஷாலிடம், சமூக வலைதளங்களில் இப்படி படம் குறித்து பரப்பப்படும் வன்மம் குறித்தும், அதைப்பற்றிய உங்கள் கருத்து என்றும் கேள்வி கேட்கப்பட்டது. இதற்கு அவர் பதிலளிக்கையில், ஆன்லைன் சமூக வலைதளங்களில் பரப்பப்படு வன்மத்தை பற்றி, தான் ஏற்கனவே பேசியிருக்கிறேன் என்றும், இப்போதும் அதையே சொல்கிறேன் என்றும் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்த ஆன்லைன் வன்மம் தனக்கு சுத்தமாக பிடிக்கவில்லை என்ரும், இதற்கு எதிராக அனைவரும் ஒன்றிணைந்து நிற்க வேண்டும் என்றும் கூறினார். தொடர்ந்து, இம்முறை அதற்கு எதிராக தான் இம்முறை உறுதியான நிலைப்பாட்டை எடுத்து களத்தில் நின்றதாகவும், இனிமேலும் நிற்பேன் எனவும் தெரிவித்திருந்தார்.
யாரோ ஒருவரை தனிப்பட்ட முறையில் குறிவைத்து தாக்குவது சமூகத்திற்கே நல்லதல்ல என தெரிவித்திருந்த அவர், ரெட் ஜெயிண்ட்ஸ் மூவிஸ் நிறுவனம் குறித்து பேசுகையில், இந்த விஷயத்தை யாரும் அரசியலாக்க வேண்டாம் என கேட்டுக்கொண்டதுடன், 13 வருடங்களாக அந்த நிறுவனத்துடன் தனக்கு பழக்கம் இருப்பதாகவும், அவர்களுடனான தன்னுடைய அனுபவம் என்பது எப்போதும் அழகானதாகவும், அன்பானதாகவும் இருந்திருக்கிறது என்றும் கூறியிருந்தார்.
தன்னுடன் சினிமா வாழ்க்கையில் 13 வருடங்களாக துணையாக இருந்தவர்களுடன் இணைந்து ஒரு நல்ல படத்தை மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்க நினைத்ததாகவும், அதைத்தான் தான் செய்ததாகவும் கூறினார். மேலும், அனைவரும் இதனை பாசிடிவாக அணுக விரும்புவதாக கேட்டுக்கொண்ட அவர், திரைப்படமே மிகவும் பாசிடிவாக இருப்பதால், குடும்பங்கள் பல பேர் தியேட்டரில் படத்தை கொண்டாடுவதாகவும் தெரிவித்திருந்தார்.