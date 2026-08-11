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கைவிடப்பட்ட விஷ்ணு விஷால்-அருண்ராஜா காமராஜ் திரைப்படம்! என்ன காரணம்? வெளியான அறிக்கை..

விஷ்ணு விஷால் - அருண்ராஜா காமராஜ் அடுத்ததாக ஒன்று சேர்ந்து நடிக்க இருந்த ஒரு திரைப்படம், கைவிடப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்த முழு தகவல், இதோ. 

Written ByYuvashree
Published: Aug 11, 2026, 08:01 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 08:01 PM IST
கைவிடப்பட்ட விஷ்ணு விஷால்-அருண்ராஜா காமராஜ் திரைப்படம்! என்ன காரணம்? வெளியான அறிக்கை..
Image Credit: vishnu vishal X Post | Insta

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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