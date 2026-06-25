/“Autoimmune நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளேன்” விஷ்ணு விஷால் கொடுத்த அதிர்ச்சி!

Vishnu Vishal : தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர், விஷ்ணு விஷால். வெண்ணிலா கபடிக்குழு திரைப்படத்தில் நடித்த அவர், அதன் பிறகு தொடர்ச்சியாக நல்ல நல்ல கதைகளை தேர்ந்தெடுத்து நடித்து வருகிறார். இந்த நிலையில், அவர் தான் ஆட்டோ இம்யூன் கண்டீஷனால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக வெளியிட்டிருக்கும் பதிவு இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
விஷ்ணு விஷால் சமீபத்தில் நடித்து கொடுத்திருக்கும் திரைப்படம், கட்டா குஸ்தி. இந்த திரைப்படத்தின் முதல் பாகம் மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றதை அடுத்து, அதன் இரண்டாம் பாகமும் தற்போது தயாராகி இருக்கிறது. இந்த சமயத்தில், அந்த படத்தின் ப்ரமோஷன்களில் கலந்து கொண்டிருந்த விஷ்ணு விஷால், மிகவும் சோர்வாக காணப்பட்டதாக அவருடைய ரசிர்கள் பலரும் நலம் விசாரித்திருக்கின்றனர். தற்போது, அவர்களுக்கு விஷ்ணு விஷால் பதிலளித்திருக்கிறார். தான் ஆட்ட இம்யூன் நோயால் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக பாதிக்கப்பட்டதாகவும், தற்போது அதற்காக மருந்து மற்றும் மாத்திரைகள் எடுத்துக்கொள்வதால் தான் அப்படி காணப்படுவதாக கூறியிருந்தார்.
இது குறித்து அவர் வெளியிட்டிருக்கும் அறிக்கையில், “முதலில், உங்கள் அன்புக்கும் அக்கறைக்கும் மனமார்ந்த நன்றி. சமீபத்திய என்னுடைய போஸ்ட் அனைத்திலும் நீங்கள் சொன்ன அத்தனை கமெண்ட்ஸ்களையும் நான் பார்த்தேன். அது எனக்கு மிகவும் நெகிழ்ச்சியையும் உற்சாகத்தையும் அளித்தது. அதனால் இந்த விஷயத்தை உங்களுடன் நேரடியாக பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன்.
சமீப காலமாக என் முகம் சோர்வாக இருப்பது போல இருப்பதை பலர் கவனித்திருக்கிறீர்கள். அதற்குக் காரணம், கடந்த 3-4 ஆண்டுகளாக நான் ஒரு Autoimmune நோயால் பாதிக்கப்பட்டு வருகிறேன். அதற்காக மருத்துவர்கள் பரிந்துரைத்த மருந்துகளை இடையிடையே எடுத்துக்கொண்டு வருகிறேன்.
அந்த மருந்துகளின் பக்கவிளைவு தான் அந்த சோர்வு ஆனால் தற்போது நான் மேற்கொண்டு வரும் இந்த சிகிச்சை என் உடல்நலத்திற்கு மிகவும் அவசியமானது.
அதே சமயம், நீங்கள் காட்டும் அன்பும் ஆதரவும், நான் நம்பிக்கையுடன் செய்து வரும் வலையும், மேலும் "கட்டா குஸ்தி 2" படத்திற்காக இரவு பகலாக உழைத்த ஒவ்வொருவரிடமும் எனக்குள்ள பொறுப்புணர்வும் என்னை தொடர்ந்து முன்னேறச் செய்கின்றன. அதனால்தான் உடல்நிலை சவால்கள் இருந்தபோதிலும், படத்தின் விளம்பர நிகழ்ச்சிகளில் தொடர்ந்து பங்கேற்று வருகிறேன்.
என் உடல்நிலை விரைவில் குணமாகிவிடும். நீங்கள் காட்டிய அக்கறை, என்னை இன்னும் சிறப்பாக என் உடல்நலத்தை கவனித்துக்கொள்ள ஊக்குவித்துள்ளது. ஒவ்வொரு கமெண்ட்ஸ் மற்றும் கருத்துக்கும், ஒவ்வொரு ஆதரவுக்கும் நான் மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவிக்கிறேன்.
இப்போது கட்டாகுஸ்தி படத்தின் ப்ரோமோசன் வேலைகளில் இறுதிகட்ட பணிகளில் நாங்கள் இருக்கிறோம். மிகுந்த நம்பிக்கையுடனும் உற்சாகத்துடனும் இருக்கிறேன்.
வரும் ஜூலை 3-ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் "கட்டா குஸ்தி 2" படத்தை நீங்கள் அனைவரும் கண்டுகளித்திட காத்திருக்கிறேன்” என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
விஷ்ணு விஷாலுக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் இந்த ஆட்டோஇம்யூன் நோய் குறைபாடு, ஏற்கனவே நடிகை சமந்தாவிற்கும் வந்திருக்கிறது. அவர், மயோசிடிஸ் குறைபாடால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார். இது குறித்து ரசிகர்கள் பலரும் பரவலாக பேசி வருகின்றனர். அது மட்டுமன்றி, விஷ்ணு விஷால் சீக்கிரமாக குணமடைய வேண்டும் என்றும் கூறி வருகின்றனர். கட்டா குஸ்தி படத்தையடுத்து, விஷ்ணு விஷாலின் ‘இருண்ட வானம்’ திரைப்படமும் வெளியாக இருக்கிறது. இதில் அவருக்கு ஜோடியாக மமிதா பைஜு நடித்திருக்கிறார்.