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“Autoimmune நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளேன்” விஷ்ணு விஷால் கொடுத்த அதிர்ச்சி!

Vishnu Vishal : பிரபல நடிகர் விஷ்ணு விஷால், தான் Autoimmune நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால்தான் சமீபத்திய நேர்காணல்களில் தான் சோர்வாக காணப்பட்டதாக தெரிவித்திருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவல்களை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 25, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 03:27 PM IST
“Autoimmune நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளேன்” விஷ்ணு விஷால் கொடுத்த அதிர்ச்சி!
Image Credit: Vishnu Vishal | X PageSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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