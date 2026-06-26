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“தலைவர் ரஜினிக்கே அந்த நிலைமை..” விஷ்ணு விஷால் சொன்ன விஷயம்! என்ன தெரியுமா?

பிரபல நடிகர் விஷ்ணு விஷால், சமீபத்தில் தன்னுடைய கட்டா குஸ்தி 2 திரைப்படம் குறித்து கொடுத்திருந்த நேர்காணலில், தன்னுடைய ஃப்ளாப் ஆன லால் சலாம் திரைப்படம் குறித்து பேசியிருந்தது, பெரும் சர்ச்சையாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம். 

Written ByYuvashree
Published: Jun 26, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 04:06 PM IST
“தலைவர் ரஜினிக்கே அந்த நிலைமை..” விஷ்ணு விஷால் சொன்ன விஷயம்! என்ன தெரியுமா?
Image Credit: Vishnu Vishal | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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