/“தலைவர் ரஜினிக்கே அந்த நிலைமை..” விஷ்ணு விஷால் சொன்ன விஷயம்! என்ன தெரியுமா?

தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர், நடிகர் விஷ்ணு விஷால். இவர், கட்டா குஸ்தி படத்தின் 2ஆம் பாகத்தில் நடித்திருக்கிறார். இதையடுத்து, இந்த படத்தின் நேர்காணல்களில் கலந்து கொண்ட போது அவர் தெரிவித்த பல விஷயங்கள் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தின.
நடிகர் விஷ்ணு விஷால், படத்தின் நேர்காணலில் கலந்து கொண்ட போது, “நீங்கள் தொடர்ச்சியாக நடிக்கும் படங்கள் தோல்வியை தழுவி வருவதாக சொல்கிறார்களே, அதற்கு நீங்கள் கொடுக்கும் பதில் என்ன என்று கேட்கப்பட்டது. அதர்கு அவர், டென்ஷனாகி சூடான பதிலை கொடுத்தார்.
என்னுடைய படங்கள் எத்தை தோல்வி அடைஞ்சிதுன்னு சொல்லுங்க, என கேட்ட அவருக்கு, கடைசியாக வெளியான ஆர்யன், லால் சலாம் உள்ளிட்ட படங்கள் ரொம்பவே அடிவாங்கியது என பதில் கொடுக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, லால் சலாம் திரைப்படத்தின் ரிசல்ட் தன்னுடைய கையில் இல்லை என்று கூறிய அவர், அந்த படத்தில் எடுக்கப்பட்ட பல காட்சிகள் திரைக்கே வரவில்லை என்றும் தெரிவித்தார்.
விஷ்ணு விஷால் சொன்னதும் உண்மைதான். ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் இயக்கத்தில் வெளியான லால் சலாம் திரைப்படத்தில் ரஜினிகாந்த் கௌரவ தோற்றத்தில் நடித்திருந்தார். விஷ்ணு விஷால் - விதார்ந்த் உள்ளிட்டோர் இதில் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களாக நடித்திருந்தனர். இதையடுத்து, படம் வெளியான போது அதில் ஒரு சில காட்சிகள் தொடர்பே இல்லாமல் இருந்ததாக விமர்சிக்கப்பட்டது. இறுதியில், படத்தின் ஹார்ட் டிஸ்க் தொலைந்து விட்டதாக ஒரு நேர்காணலில் கூறியிருந்தார். இதனால், படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸிலும் நிறைய பிரச்சனை வந்தது. இதை குறிப்பிட்டுதான் விஷ்ணு விஷால் இப்படி பேசியிருக்கிறார்.
தனது நேர்காணலில், விஷ்ணு விஷால் தற்போதைய சமூக ஊடகங்களின் பயன்பாடு குறித்தும் பேசியிருந்தார். இது சில நேரங்களில் ஆபத்தானதாக மாறுவதாக கூறிய அவர், தலைவரே மைக்கை பிடித்துக்கொண்டு நான் சிஎம் விஜய்க்கு எதிரானவன் இல்லை என்று விளக்கம் சொல்லும் நிலைமை வந்திருக்கிறது என்றும் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
தலைவரே எந்த பதிவும் போடாமல் இருந்தால் கூட, அவரைப்பற்றி ஏத்ஹோ ஒரு தவறான விஷயத்தை கிளப்பி, அதை சமூக வலைதளங்கஆளில் ட்ரெண்ட் செய்து விடுகின்றனர் என்று கூறியிருந்தார். இதைப்பார்த்த பலர், இவர் முதல்வர் விஜய்யையும், ரூட் மாஃபியாவையும் மறைமுகமாக தாக்குவதாக கூறி வருகின்றனர்.
கட்டா குஸ்தி படத்தின் முதல் பாகம், 2022ஆம் ஆண்டில் வெளியானது. இந்த படத்தை செல்லா அய்யாவு இயக்கியிருந்தார். இது காமெடி ட்ராமாவாக உருவாகியிருந்த படமாகும். இந்த படத்தில் விஷ்ணு விஷாலுக்கு ஜோடியாக ஐச்வர்யா லக்ஷ்மி நடித்திருந்தார். இந்த படத்தின் தொடர்ச்சியாக, கட்டா குஸ்தி 2 வெளியாக இருக்கிறது. இதனையும், முதல் படத்தை இயக்கிய இயக்குநரே இயக்கியிருக்கிறார். இப்படம், வரும் ஜூலை 3 ஆம் தேதி வெளியாகிறது. இதில் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் யோகி பாபு, கருணாஸ், முனீஸ்காந்த் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கின்றனர்.