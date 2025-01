பகவந்த் கேசரி படத்தில் அப்படி என்ன இருக்கு? விஜய் 5 முறை பார்க்க காரணம் என்ன?

​Actor Vijay Saw Bhagavanth Kesari Movie 5 Times : தமிழ் திரையுலகில் மிகப்பெரிய நடிகராக விளங்கும் விஜய், தனது 69வது படத்துடன் திரைப்பயணத்தை முடித்துக்கொள்ள இருக்கிறார். இந்த நேரத்தில், அவர் தனது கடைசி படத்தை இயக்க வேண்டுமென ஒரு இயக்குநரிடம் கோரிக்கை வைத்ததாகவும், அதற்கு அந்த இயக்குநர் மறுப்பு தெரிவித்ததாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தளபதி 69:

நடிகர் விஜய், வெகு விரைவில் சினிமாவிற்கு முழுக்கு போட்டுவிட்டு அரசியலுக்குள் நுழைய இருக்கும் விஜய், தனது கடைசி படமான ‘தளபதி 69’ படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படம், வரும் அக்டோபர் மாதம் வெளியாக இருக்கிறது. இதன் படப்பிடிப்பு சென்னையில் நடைப்பெற்று வந்தது. பூஜா ஹெக்டே மற்றும் விஜய்க்கான பாடல் உள்ளிட்ட சில காட்சிகள் படமாக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. ஹெச்.வினோத் இயக்கும் இந்த படத்தில் பாபி டியோல், நரேன், மமிதா பைஜு, பிரியாமணி உள்ளிட்டாேர் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் இப்படத்தில் நடித்திருக்கின்றனர். இந்த படம் குறித்த தகவல்கள் அவ்வப்போது வெளியாவதுண்டு. அந்த வகையிலான ஒரு தகவலைத்தான் தற்போது விடிவி கணேஷும் தெரிவித்திருக்கிறார்.

பாலைய்யா படத்தை 5 முறை பார்த்த விஜய்!!

சமீபத்தில் நடிகர் விடிவி கணேஷ் ஹைதராபாத்தில் நடந்த ஒரு பட விழாவில் கலந்து கொண்டார். அப்போது பேசிய அவர், கடந்த ஆண்டு விஜய்யை நேரில் சந்தித்ததாகவும், அப்போது அவர் தன்னிடம் இயக்குநர் அனில் ரவிபுடி தனக்கு நல்ல நண்பர் என கூறியதாகவும், அவர்தான் என்னுடையை கடைசி படத்தை இயக்குவார் என கூறியதாகவும் விடிவி கணேஷ் தெரிவித்திருக்கிறார். மேலும், பால கிருஷ்ணா நடிப்பில், தெலுங்கு மொழியில் வெளியான பகவந்த் கேசரி படத்தை விஜய் 5 முறை பார்த்ததாகவும் விடிவி கணேஷ் தெரிவித்தார்.

VTVGanesh: #ThalapathyVijay watched #BaghavanthKesari 5 Times & called #AnilRavipudi to direct that film..But He said he won't do remakes.. 4 to 5 Directors are waiting in line to direct his last film..!! But he didn't do.."pic.twitter.com/ZxLH6kmWqJ

— Laxmi Kanth (@iammoviebuff007) January 11, 2025