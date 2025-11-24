LCU க்ளைமேக்ஸ் இப்படித்தான் இருக்குமோ? ஒரே Frame-ல் விஜய், கமல், சூர்யா! வைரல் போட்டோ..

LCU Endgame Nano Banana AI Images : தமிழ் திரை உலகில் டாப் இயக்குனர்களில் ஒருவராக இருக்கிறார், லோகேஷ் கனகராஜ். இவர் உருவாக்கியது தான், லோகேஷ் கனகராஜ் யுனிவர்ஸ். இதன் endgame எப்படி இருக்கும் என்பது போன்ற சில AI புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரல் ஆகி வருகிறது.
LCU:
Lokesh Kanagaraj Cinematic Universe-ன் தொடக்கமாக இருந்தது, கைதி திரைப்படம்தான். இந்த படத்திற்கு பிறகு, விக்ரம் படத்தையும் கமலை வைத்து இயக்கினார். தான், 10 படங்களை மட்டும் இயக்கிவிட்டு, சினிமாவை விட்டு விலகுவதாக லாேகேஷ் சொன்னது பலருக்கும் அதிர்ச்சியை கொடுத்து. இவர் இயக்கும் 10 படங்களில் முக்கால்வாசி எல்.சி.யுவில் இருக்கும் என்றும் சொல்லப்பட்டது. இதையடுத்து, விஜய்யை வைத்து லியோ படத்தை எடுத்து அதையும் எல்சியுவில் இனைத்தார் லோகி. தொடர்ந்து கைதி 2, விக்ரம் 2 உள்ளிட்ட படங்களை இயக்க லோகி திட்டமிட்டுள்ளார். விஜய் நடிப்பிற்கு முழுக்கு போட்டு விட்டதால், லியோ 2 படத்திற்கு வாய்ப்பில்லை என்று கூறப்படுகிறது.
Endgame:
எல்சியுவில் புதிதாக பென்ஸ் படமும் இணைந்துள்ளது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விரிவடைந்து வரும் இந்த யுனிவர்ஸின் என்ட்கேம் எப்படி இருக்கும் என்பது குறித்த ஆர்வம், ரசிகர்களுக்கு மிகுதியாகவே இருக்கிறது. இதையடுத்து, இந்த யுனிவர்ஸின் முடிவில் அனைத்து ஹீரோக்களும் ஒன்றாக வருவார்கள் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். எனவே, இது எப்படியிருக்கும் என்பது குறித்த Nano Banana trend AI புகைப்படம் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
வைரலாகும் புகைப்படம்:
இதில், விஜய், கமல்ஹாசன், சூர்யா உள்ளிட்டோர் ஒரே ஃப்ரேமில் இருப்பது போன்ற புகைப்படம் வைரலாகி வருகிறது. சூர்யா, விக்ரம் படத்தில் ரோலக்ஸ் எனும் கேரக்டரில் நடித்திருந்தார், கார்த்தி கைதி படத்தில் தில்லி எனும் கேரக்டராக வந்தார். எனவே, இவர்கள் இருவரும் மோதிக்கொள்வது போன்ற காட்சியும் இடம் பெற்றுள்ளது.
கமலும் விஜய்யும் பேசிக்கொள்வது போல இருக்கும் காட்சியில், அவர்களுக்கு பின்னால் பகத் பாசிலும் இருக்கிறார். அனைத்து ஹீரோக்களும் பறந்து பறந்து சண்டை போடும் காட்சிகள், அவர்களை லோகேஷ் இயக்குவது போன்ற புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டின் Behind the scenes புகைப்படம் போல இவை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் நடிகர்கள் கையில் கோப்பை தேனீருடன் ஜாலியாக அரட்டை அடிப்பது போன்ற புகைப்படமும் இருக்கிறது. AI உலகம் பெரிதாக வளர்ந்து விட்ட இந்த காலத்தில், இந்த போட்டோக்களை பார்ப்பதற்கு உண்மையான காட்சிகள் போலவே இருப்பதாக நெட்டிசன்கள் கூறி வருகின்றனர். இவை, இன்ஸ்டாகிராமில் teejayoffl என்கிற இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க | 2025ல் IMDB-யில் டாப் ரேட்டிங் பெற்ற மலையாள த்ரில்லர் படங்கள்! பார்த்த பின் தூக்கம் வராது..
மேலும் படிக்க | தினமும் 10 இட்லி சாப்பிட்டேன்...- 10 மாதத்தில் 10 கிலோ குறைத்த கீர்த்தி சுரேஷின் டயட் ரகசியம்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ