ரஜினி-விஜய்யால் தமிழ் சினிமாவின் தலையெழுத்தே மாறியது! எப்படி தெரியுமா?

Rajinikanth Vijay Changed Tamil Cinema Fate : தமிழ் சினிமாவில், கடந்த சில ஆண்டுகளில் யாராலும் நம்ப முடியாத சில மாற்றங்கள் எழுந்தன. அவை என்னென்ன என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Aug 10, 2025, 03:55 PM IST
  • ரஜினி-விஜய்யால் தமிழ் சினிமாவில் நடந்த மாற்றம்
  • ஒரு முடிவால் தலையெழுத்தே மாறியது
  • இது குறித்த முழு தகவல், இதோ!

Rajinikanth Vijay Changed Tamil Cinema Fate : தமிழ் திரையுலகில், பல்வேறு நடிகர்கள் வந்து சென்று விட்டனர். ஆனால், 3 தலைமுறைகளை ரசிகர் கூட்டமாக வைத்திருப்பவர், ரஜினிகாந்த். இவருக்கு, விஜய் போட்டி என்று அவ்வப்பாேது சொல்லப்பட்டாலும், இன்னும் அவருக்கு ஈடுகொடுக்கும் வகையிலான மக்கள் கூட்டத்தை இவர் பெறவில்லை என்பது நிதர்சனமாக இருக்கிறது.

விஜய்யும் ரஜினியும் கடந்த சில ஆண்டுகளில் தங்களின் திரை வாழ்க்கையிலும் சரி, தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் சரி எடுத்த சில முடிவுகள் சினிமா வரலாறுகளாக பதியப்பட்டு இருக்கின்றன. இதையடுத்து, அவர்கள் எடுத்த ஒரு சிங்கிள் முடிவு, தமிழ் சினிமாவை அப்படியே தலைகீழாக புரட்டிப்போட்டுள்ளது.

தலைகீழான தமிழ் சினிமா!

நாம் எடுக்கும் ஒரு முடிவு, நமது எதிர்காலத்தையும் பாதிக்கும் என்பதை அறிந்திருப்போம். அப்படி ரஜினிகாந்தும் விஜய்யும் எடுத்த ஒரு முடிவுதான் இன்று தமிழ்  சினிமாவின் தலையெழுத்தையே மாற்றியிருக்கிறது. 

அதாவது, சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை இருந்த பேச்சு என்னவென்றால், “ரஜினிகாந்த அரசியலுக்கு வந்து விடுவார், விஜய் ரஜினியின் இடத்திற்கு வந்துவிடுவார்” என்பதுதான். ஆனால், ரஜினி தனது அரசியல் முடிவில் இருந்து பின்வாங்கியதாலும், விஜய் அரசியல் கட்சி தொடங்கியிருப்பதாலும் நிலைமை அப்படியே தலைகீழ் ஆகியிருக்கிறது. 74 வயதில், ரஜினிகாந்த் பாக்ஸ் ஆபிஸ் நாயகனாக விளங்குகிறார். 51வயதில் நடிகர் விஜய், அரசியல் கட்சியின் தலைவராக மாறி தமிழ்நாட்டின் அரசியலில் முக்கிய புள்ளியாக மாறியிருக்கிறார்.

இப்படி, இவர்களின் ரோல்ஸ் ரிவர்ஸ் ஆனது குறித்து ரசிகர்கள் இணையம் முழுவதும் பேசிய வண்ணம் இருக்கின்றனர்.

ரஜினி எடுத்த முடிவு:

70களில் தமிழ் திரையுலகிற்குள் எண்ட்ரி ஆன ரஜினிகாந்த், இப்போது உலகின் பிரபலமான நடிகர்களுள் ஒருவராக மாறியிருக்கிறார். சூப்பர் ஸ்டார் பட்டம் பெற்ற பின்பு, இவர் நடித்த படங்கள் அனைத்தும் கமர்ஷியல் படங்கள் மட்டுமே. 90களில் ரஜினி நடித்த அனைத்து படங்களிலும் கண்டிப்பாக அரசியல் வசனம் ஒன்றாவது இடம் பெற்றிருக்கும். வசனங்களில் மட்டுமல்ல, பாடல்களிலும்தான். பல ஆண்டுகளாக “அரசியலுக்கு வருவேன்” என்று ஹிண்ட் கொடுத்து வந்த ரஜினி, ஒரு வழியாக 2017ல் தான் அரசியலுக்கு வருவது உறுதி என்று தெரிவித்தார். ஆனால், அவர் பேசிய சில விஷயங்கள் மக்கள் மத்தியில் இருந்து பெரும் விமர்சனங்களை பெற்றது. இதையடுத்து, அரசியலுக்கு வர வேண்டும் என்கிற தனது முடிவில் இருந்து பின்வாங்கி 2020ல் தன்னால் அரசியலுக்குள் வரமுடியாது என்று அறிவித்தார்.

விஜய் எடுத்த முடிவு:

பெரும்பாலான 90s மற்றும் 2K கிட்ஸ்களுக்கு பிடித்தமான ஹீரோவாக இருக்கிறார், விஜய். இவருக்கு அஜித்தான் போட்டி நடிகராக பார்க்கப்பட்டார். ஆனால், இவரது அசுர வளர்ச்சியால் அது ‘ரஜினி vs விஜய்’ போட்டியாக மாறியது. இதற்கிடையே, இரு தரப்பு ரசிகர்களும் அவ்வப்போது இணையத்தில் அடித்துக்கொள்வதும் உண்டு.

தொடர்ந்து ஹிட் படங்களில் நடித்து, பாக்ஸ் ஆபிஸ் கிங்க் ஆக இருந்த விஜய் திடீரென தான் அரசியலில் நுழைய இருப்பதாகவும், முழு நேர அரசியலில் நுழைந்த பின்பு தன்னால் படங்களில் நடிக்க முடியாது என்றும் தெரிவித்தார். இது, ரசிகர்களுக்கு பேரதிர்ச்சியை கொடுத்தது. 2026ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில்தான் விஜய்யின் அரசியல் எந்த நிலையில் இருக்கிறது என்பது தெரியும்.

இருவரும், தங்களின் இருவேறு துறைகளிலும் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதுதான் ரசிகர்கள் மற்றும் மக்களின் எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது.

