விஜய் தேவரகொண்டா-ராஷ்மிகா திருமணம் கன்ஃபார்ம்! வைரலாகும் வீடியோ..

Vijay Deverakonda Rashmika Wedding Confirmed : தென்னிந்திய திரையுலகில் முக்கிய நடிகர்-நடிகையாக இருப்பவர்கள் விஜய் தேவரகொண்டாவும், ராஷ்மிகாவும். இவர்கள் இருவரும் நெடுநாள் காதலர்களாக இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. இதையடுத்து, இவர்கள் இருவருக்கும் திருமணம் ஆக இருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.
விஜய் தேவரகொண்டா-ராஷ்மிகாவிற்கு திருமணம்?
தெலுங்கில் கீதா கோவிந்தம், டியர் காம்ரேட் உள்ளிட்ட படங்களில் விஜய் தேவரகொண்டாவும் ராஷ்மிகாவும் ஜோடியாக நடித்திருந்தனர். இந்த ஜோடி அனைவருக்கும் பிடிக்க காரணம், இருவருக்குள்ளும் இருந்த கெமிஸ்ட்ரிதான். இருவரும் சேர்ந்து நடித்த சமயத்திலேயே, இவர்களுக்குள் காதல் மலர்ந்ததாக கிசுகிசுக்கள் எழுந்தன. இருப்பினும், அவர்கள் தங்களுக்குள்ளான உறவு என்ன என்பது குறித்து எங்குமே வெளியில் தெரிவிக்கவில்லை. இந்த நிலையில்தான் கடந்த சில மாதங்களாக இருவருக்கும் திருமணம் நடப்பதாக தகவல் வெளிவந்த வண்ணம் உள்ளது.
வைரலான வீடியாே..
கடந்த சில மாதங்களாகவே, ராஷ்மிகா மந்தனாவிற்கும் விஜய் தேவரகொண்டாவிற்கும் திருமணம் என்ற தகவல் வெளிவந்த வண்ணம் இருந்தன. பிப்ரவரி மாதத்தில் திருமணம் ஆகப்போவதாக தகவல் வெளியான நிலையில், தற்போது அதற்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமடைந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.
இணையத்தில் இரண்டு பெண்கள், தாங்கள் இருவரும் உதய்பூரில் நடக்கும் ஒரு பெரிய திருமணத்தை ஏற்பாடு செய்து வருவதாகவும், இதில் மணமக்களின் பெயர் ராஷ்மிகா மற்றும் விஜய் தேவரகொண்டா என்றும் தெரிவித்து வீடியோ வெளியிட்டிருக்கின்றனர். இது, தற்போது வைரலாகி வருகிறது. இதனால், விஜய் தேவரகொண்டாவிற்கும் ராஷ்மிகாவிற்கும் திருமணம் ஆகப்போகிறது என்பது கிட்டத்தட்ட உறுதியாகி விட்டதாக கூறப்படுகிறது. எதுவாக இருந்தாலும் அதிகாரப்பூர்வ தகவல் வரும் வரை காத்திருக்க வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ராஷ்மிகா கொடுத்த ஹிண்ட்!
ராஷ்மிகா மந்தனா, சில நாட்களுக்கு முன்னதாக ஒரு நேர்காணலில் கலந்து கொண்டார். அப்போது, ஒரு ரசிகர் அவர் புதிதாக ஆரம்பித்துள்ள செண்ட் ப்ராண்டை குறிப்பிட்டு, வாழ்த்துகள் தெரிவித்தார். அப்போது நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கிய தொகுப்பாளர், “உங்கள் பர்சனல் வாழ்க்கையில் நடக்கும் எந்த விஷயத்திற்காவது வாழ்த்துகள் சொல்ல வேண்டுமா” என்று கேட்டார். அதற்கு பதிலளித்த ராஷ்மிகா, “அப்படியெல்லாம் ஒன்றுமில்லை. சொல்லப்போனால் என் வாழ்க்கையில் நிறைய விஷயங்கள் நடந்துகொண்டே இருக்கிறது. இந்த வாழ்த்துகளை நான் அனைத்திற்காகவும் எடுத்துக்கொள்கிறேன்” என்று கூறினார். இப்போது இதை வைரலாக்கும் நெட்டிசன்கள், அப்போதே ராஷ்மிகா ஹிண்ட் கொடுத்ததாக கூறி வருகின்றனர்.
இந்தியாவின் டாப் நடிகையாக உயர்ந்த ராஷ்மிகா!
ராஷ்மிகா மந்தனா, கன்னடாவில் ‘க்ரிக் பார்டி’ என்கிற படம் மூலம் திரையுலகிற்கு வந்தார். இந்த படத்தில் தன்னுடன் ஜோடியாக நடித்த ரக்ஷித் ஷெட்டிக்கும் அவருக்கும் காதல் ஏற்பட்டது. இது, நிச்சயதார்த்தம் வரை சென்றது. இருப்பினும், இடையிலேயே திருமணம் நின்று போனது. இதையடுத்துதான் அவருக்கு தெலுங்கு திரையுலகிலும் அடுத்தடுத்து வாய்ப்பு கிடைத்தது.
இந்தியில், ‘அனிமல்’ திரைப்படம் மூலம் ராஷ்மிகாவிற்கு நிறைய கதவுகள் திறந்தன. சவ்வா, தம்மா, குட் பை உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்த அவர், தற்போது டாப் இந்திய நடிகைகளுள் ஒருவராக இருக்கிறார். தமிழிலும் விஜய்க்கு ஜோடியாக வாரிசு படத்திலுலம், கார்த்திக்கு ஜோடியாக சுல்தான் படத்திலும் நடித்திருக்கிறார்.
