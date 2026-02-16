English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • விஜய் தேவரகொண்டா-ராஷ்மிகா திருமண அழைப்பிதழ் இணையத்தில் லீக்! வைரலாகும் பதிவு..

Vijay Deverakonda Rashmika Wedding Invitation : விஜய் தேவரகொண்டாவும், ராஷ்மிகாவும் திருமணம் செய்து கொள்ள இருப்பதாக கூறப்படுவதை அடுத்து, அவர்களின் திருமண அழைப்பிதழ் இணையத்தில் வெளியாகி இருக்கிறது.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Feb 16, 2026, 04:54 PM IST
Vijay Deverakonda Rashmika Wedding Invitation : தென்னிந்திய திரையுலகில், முக்கிய நடிகர் நடிகைகளாக வலம் வருபவர்கள், விஜய் தேவரகொண்டா மற்றும் ராஷ்மிகா. இவர்கள் இருவரும் திருமணம் செய்து கொள்ள இருப்பதாக பல மாதங்களாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, இவர்கள் இருவருடைய திருமண அழைப்பிதழ் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

விஜய் தேவரகொண்டா-ராஷ்மிகா திருமணம்:

தெலுங்கில், டாப் நடிகராக விளங்குபவர் விஜய் தேவரகொண்டா. இவரும், ராஷ்மிகாவும் காதலித்து வருவதாக பல ஆண்டுகளாகவே சந்தேகம் நிலவி வருகிறது. ‘கீத கோவிந்தம்’, ‘டியர் காம்ரேட்’ உள்ளிட்ட படங்களில் ஒன்றாக நடித்த இவர்கள், ரியல் லைஃபிலும் காதலர்கள்தான் என்று கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, இவர்கள் பிப்ரவரி மாதத்தில் திருமணம் செய்துகொள்ள இருப்பதாக கடந்த சில மாதங்களாக இணையத்தில் தகவல்கள் பரவியது. இந்த நிலையில், இவர்களின் திருமண பத்திரிகை என்கிற பெயரில் ஒரு பதிவு இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

ராஷ்மிகாவும் விஜய் தேவரகொண்டாவும், வரும் பிப்ரவரி 26ஆம் தேதி திருமணம் செய்துகொள்ள இருப்பதாக அந்த பத்திரிகையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது, விஜய் தேவரகொண்டா தரப்பில் இருந்து வைக்கப்பும் பத்திரிகை என கூறப்படுகிறது.

அந்த பத்திரிகையில், திருமண நிகழ்வு சிலர் மட்டுமே கலந்துகொள்ளக்கூடிய நிகழ்வாக இருக்கும் என்றும், அதில் நீங்கள் வந்திருந்து வாழ்த்து தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதே சமயத்தில், வரும் மார்ச் 4ஆம் தேதி திருமண வரவேற்பு நடைபெறும் என்றும், 7 மணிக்கு இந்த நிகழ்வு தொடங்கும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஹைதராபாத்தில் உள்ள பஞ்சாரா ஹில்ஸில் இந்த வரவேற்பு நிகழ்ச்சி நடக்கும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது உண்மைதான் என்பதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் எதுவும் வெளியிடப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

காதல்..

ராஷ்மிகா, கன்னட திரையுலகில் இருந்து தெலுங்கிற்கு வந்தவர். அவர் முதன் முதலில் ஹீரோயினாக அறிமுகமான படம், ‘கிரிக் பார்டி’. இந்த படத்தில் அவர் ரக்ஷித் ஷெட்டிக்கு ஜோடியாக நடித்திருந்தார். அப்படத்தில் நடித்த போது அவர்கள் இருவருக்கும் காதல் ஏற்பட்டது. இருவரும் நிச்சயதார்த்தம் வரை சென்றனர். ஆனால், ராஷ்மிகா திருமணத்தை நிறுத்தி விட்டார். இதையடுத்து இருவருக்கும் காதல் முறிவு ஏற்பட்டது. அவரது கெரியரை உயர்த்தி விட்ட படம், கீத கோவிந்தம்தான். அதைத்தொடர்ந்து, இன்னும் சில முன்னணி ஹீரோக்களுக்கு ஜோடியாக பல படங்களில் நடித்திருந்தார். சுமார் 5-6 வருடங்களாக விஜய் தேவரகொண்டாவும் ராஷ்மிகாவும் காதலித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. அவ்வப்போது ஒன்றாக ட்ரிப் செல்வது, ஒரே மாதிரி புகைப்படங்களை வெளியிடுவது, அதை ரசிகர்கள் டீ-கோட் செய்வது உள்ளிட்ட பல விஷயங்கள், இவர்களின் உறவை சுற்றி நடந்தது. இதுவரை தங்களது உறவு குறித்து இருவரும் வெளியில் தெரிவிக்காமல் இருக்கின்றனர். அனைத்தும் நல்ல படியாக நடந்து முடிந்த பின்பு, இவர்கள் தங்களின் உறவு குறித்து வெளியே சொல்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

திரை வாழ்க்கை:

ராஷ்மிகா, இப்போது பான் இந்திய நடிகையாகி விட்டார். இவர் நடித்த அனிமல் படம் பெரிய வெற்றியை பெற்றது. இதனால், அவருக்கு அடுத்தடுத்து பாலிவுட்டில் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்து. இந்த நிலையில், அதிக வசூலை கொடுத்த படங்களில் கதாநாயகியாக நடித்து, டாப் ஹீரோயினாக இருக்கிறார். இன்னொரு புறம் விஜய் தேவரகாெண்டாவும், தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து தனது படங்களில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார்.

மேலும் படிக்க | விஜய் - த்ரிஷா பற்றி நயினார் நாகேந்திரன் அவதூறு கருத்து! கண்டனம் தெரிவித்த த்ரிஷா..

மேலும் படிக்க | இயக்குநர் மணி ரத்னம் பாராட்டிய பிஜாய் நம்பியாரின் ‘து யா மெயின்’ திரைப்படம்

