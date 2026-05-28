/30 ஆண்டுகளுக்கு பின்..திரையில் ரீ-எண்ட்ரி கொடுக்கும் ஹீரோயின்! யார் தெரியுமா

Meenakshi Seshadri : ஒரு காலத்தில் சினிமா நடிகர்களுக்கு சினிமா ரசிகர்களுக்கு கனவு கன்னியாக இருந்த ஒரு நடிகை, 30 வருடம் திரை வாழ்வில் இருந்து ஒதுங்கி இருந்த பின்பு தற்போது கம்பேக் கொடுக்க இருக்கிறார். அவர் யார் தெரியுமா?
Meenakshi Seshadri : 35 வருடங்களுக்கு முன்பு, தென்னிந்திய சினிமா ரசிகர்களுக்கு கனவு கன்னியாக இருந்தவர் மீனாட்சி சேஷாத்திரி. இவர் தமிழில் நடித்தது வெகுசில படங்கள் தான் என்றாலும், இவருக்கென்று பெரும் ரசிகர் கூட்டமே இருக்கிறது.
தமிழில் பார்த்து 1983 ஆம் ஆண்டு வெளியான பெயிண்டர் பாபு திரைப்படத்தில் ஹீரோயினாக நடித்து அறிமுகமானவர் மீனாட்சி சேஷாத்திரி. இதற்குப் பிறகு இவர், ஹீரோ, தாமினி உன்கிட்ட பல பிறமொழிப் படங்களில் நடித்தார். இந்த படங்கள் பெரிய ஹிட் ஆனது. இவர் தமிழில் மட்டும் நடிக்கவில்லை. ஹிந்தி, தெலுங்கு உள்ளிட்ட மொழி படங்களிலும் நடித்திருக்கிறார். தமிழில் பாக்யராஜ் உடன் ‘என் ரத்தத்தின் ரத்தமே’ எனும் படத்தில் நடித்த இவர், பிரபுதேவாவுடன் டூயட் படத்திலும் நடித்திருக்கிறார்.
நடிகை மீனாட்சி சவுத்ரி, கதக் எனும் திரைப்படத்தில் சொந்தமாக தயாரித்தார். அந்தப் படத்திற்கு பிறகு அவர் சினிமாவில் இருந்து விலக்குவதாக தெரிவித்தார். இந்தியாவை விட்டு அமெரிக்காவிற்கு குடியேறிய இவர், அங்கு செரிஷ் டான்ஸ் ஸ்கூல் எனும் நடனப் பள்ளியை ஆரம்பித்து அதை நடத்தி வருகிறார். இவரை மையமாக வைத்து தான் மீனாட்சி ஆக்சப்ட் ஹர் விங்க்ஸ் என்ன என்னும் எனும் ஆவண படமும் உருவானது.
சினிமாவை விட்டு விலகி 30 ஆண்டுகள் ஆன பின்பு தற்போது மீண்டும் மீனாட்சி நடிக்க வருவதாக தெரிவித்திருக்கிறார். தனக்கென எந்த ஏஜென்ட் ஆகாது பி ஆர் வைத்துக் கொள்ளாமல் தானே வாய்ப்புகளை தேடி வருவதாகவும் குறிப்பிட்டு இருக்கிறார். இவர் மீண்டும் நடிக்க வருவது குறித்து வெளியாகியுள்ள அறிவிப்பு அவரது ரசிகர்களை குஷிப்படுத்தி உள்ளது.
அமெரிக்காவில் டெக்சாஸ் மாகாணத்தில் குடியேறி, அங்குள்ள குழந்தைகளுக்கு பரதநாட்டியம் மற்றும் கதக் போன்ற பாரம்பரிய நடனங்களைக் கற்றுக்கொடுக்கும் பள்ளியை வெற்றிகரமாக நடத்தி வந்தாலும், நடிப்பு மீதான இவரது காதல் குறையவில்லை.
"நல்ல கதைகளும், வெயிட்டான கதாபாத்திரங்களும் கிடைத்தால் நிச்சயம் நடிப்பேன்" என்று அவர் அறிவித்திருப்பது சினிமா வட்டாரத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்பைக் கிளப்பியுள்ளது.
தற்போதுள்ள நவீன சினிமா சூழலில், தனக்கென்று எந்தவொரு மேலாளரோ (Manager) அல்லது பி.ஆர்.ஓ (PRO) குழுவோ இல்லாமல், நேரடியாக இயக்குநர்களிடமும் தயாரிப்பாளர்களிடமும் கதை கேட்டு வாய்ப்புகளைத் தேடி வருகிறார் மீனாட்சி. 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு திரையில் தோன்றும் இவருடைய இந்த இரண்டாவது இன்னிங்ஸ், பழைய ரசிகர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் இந்த தலைமுறை ரசிகர்களுக்கும் ஒரு புதிய அனுபவமாக இருக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. 'கனவு கன்னி'யின் கம்பேக்கிற்காக ஒட்டுமொத்த தென்னிந்திய திரையுலகமே ஆவலோடு காத்திருக்கிறது.