பிரபல நடிகை பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு: நடிகர் திலீப் குற்றமற்றவர் என தீர்ப்பு!

Actress Abduction Case Dileep Found Not Guilty : பிரபல மலையாள நடிகர் திலீப், பிரபல நடிகை ஒருவரை பாலியல் வன்புணர்வு செய்த வழக்கில் இன்று தீர்ப்பு வெளியாகி உள்ளது.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 8, 2025, 11:20 AM IST
  • 2017ல் நடிகையை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கு!
  • திலீப் குற்றவாளி இல்லை என தீர்ப்பு
  • போதிய ஆதாரம் இல்லாததால் உத்தரவு

Actress Abduction Case Dileep Found Not Guilty : கேரளாவை சேர்ந்த பிரபல மலையாள நடிகை ஒருவர், 2017ஆம் ஆண்டில் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டதாக புகார் அளித்தார். கொச்சியில், இந்த சம்பவம் நடந்ததாக தெரிவித்த அவர், ஆறு பேர் தன்னை கடத்தி, தன்னை பாலியல் பலாத்காரம் செய்வதை ஒருவர் வீடியோ எடுத்ததாக கூறியிருந்தார். இதில், பல்சர் சுனில் என்கிற நபர் தாமாக முன்வந்து சரணடைந்தார். கிடைத்த ஆதாரங்களை வைத்து விசாரித்ததில், முக்கிய குற்றவாளிகள் சிலர் கைது செய்யப்பட்டனர். 

குற்றவாளி இல்லை - நீதிமன்றம் உத்தரவு:

போதிய ஆதாரம் இல்லாததால் நடிகர் திலீப் குற்றவாளி இல்லை என்று கூறி, கேரளாவின் எர்ணாகுளம் நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. 

Actor DileepAbuse CaseAssault CaseKerala CourtDileep Case

