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முதல்வர் விஜய்யுடன் நடித்த பிரபல நடிகை..அடையாளம் தெரியாமல் மாறிட்டாங்களே! வைரல் வீடியோ..

Rakshita Viral Video : ஒரு காலத்தில் தமிழில் முதல் விஜய்யுடனும், சிம்புவுடனும் நடித்து வந்த நடிகை ஒருவர் தற்போது அடையாளமே தெரியாத வகையில் மாறியிருக்கும் வீடியோ இணையத்தில் வைரலாக பரவி வருகிறது. இது குறித்த முழு விவரம், இதோ.

Written ByYuvashree
Published: Jul 08, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 03:21 PM IST
முதல்வர் விஜய்யுடன் நடித்த பிரபல நடிகை..அடையாளம் தெரியாமல் மாறிட்டாங்களே! வைரல் வீடியோ..
Image Credit: Rakshita Viral Video | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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