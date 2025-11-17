English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  Movies
  • திடீரென அறிக்கை வெளியிட்ட அதிதி ராவ்! பயந்து போன ரசிகர்கள்..என்ன ஆச்சு?

திடீரென அறிக்கை வெளியிட்ட அதிதி ராவ்! பயந்து போன ரசிகர்கள்..என்ன ஆச்சு?

Aditi Rao Hydari Whatsapp Scam : பிரபல நடிகை அதிதி ராவ், தனது இன்ஸ்டாகிரம் பக்கத்தில் திடீரென பெரிய அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டார். அதில் அவர் என்ன கூறியிருக்கிறார் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 17, 2025, 01:44 PM IST
  • அதிதி ராவ் திடீர் அறிக்கை!
  • என்ன கூறியிருக்கிறார்?
  • இதோ முழு விவரம்!

திடீரென அறிக்கை வெளியிட்ட அதிதி ராவ்! பயந்து போன ரசிகர்கள்..என்ன ஆச்சு?

Aditi Rao Hydari Whatsapp Scam : இந்திய திரையுலகில் பிரபல நடிகையாக வலம் வந்து கொண்டிருப்பவர், அதிதி ராவ். இவர், சமீபத்தில் தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில் வெளியிட்டிருக்கும் அறிக்கை பலரது கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.

அதிதி ராவ்:

ஹைதராபாத் பெண்ணான அதிதி ராவ்விற்கு, தமிழ் மற்றும் இந்தி திரையுலகில் பெரிய ரசிகர் கூட்டமே இருக்கிறது. பரதநாட்டிய கலைஞராக தனது கலை பயணத்தை தொடங்கிய இவர், பின்பு மலையாளத்தில் பிரஜபதி எனும் படத்தில் நடித்து சினிமாவிற்குள் நுழைந்தார். தமிழில் அவரை பெரிதாக தூக்கி விட்ட படம், ’காற்று வெளியிடை’. இந்த படத்தில் அவர் லீலா எனும் பெயரில் கார்த்திக்கு ஜோடியாக நடித்திருப்பார். 

தொடர்ந்து இவருக்கு செக்க சிவந்த வானம், சைக்கோ, ஹே சினாமிகா எனும் பெயரில் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. இவை அனைத்திலும் இவரது கதாப்பாத்திரம் மட்டும் தனி கவனம் பெற்றது. 

சித்தார்த்துடன் திருமணம்:

தெலுங்கு மற்றும் தமிழ் திரையுலகில் பிரபல நடிகராக இருக்கும் சித்தார்த்தும் அதிதி ராவ்வும் சில ஆண்டுகள் டேட்டிங் செய்த பிறகு, கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் திருமணம் செய்து கொண்டனர். இருவரும் அவ்வப்போது ஒன்றாக போட்டோ ஷூட் செய்து அதனை வெளியிடுவதை வழக்கமாக வைத்துள்ளனர்.

திடீரென வெளியான அறிக்கை:

அதிதி ராவ், தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் புதிதாக ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டு இருக்கிறார். அதில் அவர் குறிப்பிட்டுள்ள விஷயம், பலரையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியிருக்கிறது. அதில், வாட்ஸ் அப்பில் தன் பெயர் மற்றும் புகைப்படத்தை யாரோ தவறாக பயன்படுத்துவதாகவும், இதை வைத்து யாரும் ஏமாற வேண்டாம் எனவும் கூறியிருக்கிறார்.

”யாரோ வாட்ஸ் ஆப்பில் என்னை போல, பிற போட்டோ கிராபர்களிடம் போட்டோ ஷூட்ஸ் குறித்து பேசி வருகின்றனர். அது  நான் இல்லை. நான் அப்படி யாரிடமும் பேச மாட்டேன். நான் எனது பெர்சனல் மொபைல் நம்பரை, வேலைக்காக உபயொகிக்க மாட்டேன். கவனமாக இருங்கள், யாரும் இதற்கு ரிப்ளை செய்ய வேண்டாம். எதுவாக இருந்தாலும் நான் எனது குழுவை வைத்துதான் நகர்த்துவேன். இப்படி உங்களுக்கு ஏதேனும் குறுஞ்செய்தி வந்தால், எனக்கு தெரிய படுத்துங்கள்” என்று கூறியிருக்கிறார். ஏமாற்றுவதாக சொல்லப்படும் ஸ்கிரீன் ஷாட்டையும் அவர் பதிவிட்டு இருக்கிறார். ஏமாற்றும் அந்த நபர், அதிதி ராவின் இன்ஸ்டாகிராம் போட்டோவையே, வாட்ஸ் அப் பிக்சராகவும் வைத்திருக்கிறார். இது, தற்போது நெட்டிசன்கள் இடையே கவனத்தை பெற்று வருகிறது.

இப்போது என்ன செய்கிறார்?

அதிதி, தற்போது இந்தியில் ஒரு படத்தில் நடித்து வருகிறார். லையனஸ் என்கிற்ற ஆங்கில படத்திலும் இவர் நடித்து வருகிறார். இவர் நடிப்பில் வெளியான ஹீராமண்டி என்கிற தொடர் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. தொடர்ந்து அவர் இதே போன்ற கதாப்பாத்திரங்களில் நடிக்க வேண்டும் என்பது ரசிகர்களின் கருத்தாக உள்ளது.

மேலும் படிக்க | ஒரு காலத்தில் ரூ.20 சம்பளம்..இப்போ பல கோடிக்கு அதிபதி! யார் தெரியுமா?​

மேலும் படிக்க | ரஜினியை வைத்து படம் எடுக்கும் Ex மருமகன் தனுஷ்? சுந்தர்.சிக்கு அப்புறம் இவரா?

Aditi Rao Whatsapp Scam Scam Alert Aditi Rao Films

