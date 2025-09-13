English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஐஸ்வர்யா லட்சுமி வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு! ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி!

தமிழ் மற்றும் மலையாளத்தில் முன்னணி நடிகையாக வளர்ந்து வரும் ஐஸ்வர்யா லட்சுமி சமூக வலைத்தளங்களில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்து இருப்பது அனைவருக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

Written by - RK Spark | Last Updated : Sep 13, 2025, 10:03 AM IST
  • ஐஸ்வர்யா லட்சுமி முக்கிய அறிவிப்பு!
  • சமூக வலைத்தளங்களில் இருந்து விலகுகிறார்.
  • திடீர் அறிவிப்பால் ரசிகர்கள் சோகம்.

ஐஸ்வர்யா லட்சுமி வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு! ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி!

மருத்துவராக வேண்டும் என்ற கனவுடன் தனது பயணத்தை தொடங்கி, இன்று மலையாளம் மற்றும் தமிழ் திரையுலகில் தவிர்க்க முடியாத ஒரு நடிகையாக வளர்ந்து நிற்பவர் நடிகை ஐஸ்வர்யா லக்ஷ்மி. தனது சிறப்பான நடிப்பு திறமையாலும், வசீகரமான தோற்றத்தாலும் தென்னிந்திய ரசிகர்களின் மனதில் நீங்கா இடம் பிடித்துள்ளார் ஐஸ்வர்யா லக்ஷ்மி. குறிப்பாக பொன்னியின் செல்வன், ஜகமே தந்திரம், கட்டா குஷ்தி, மாமன் என எந்த கதாபாத்திரமாக இருந்தாலும், அதில் சிறப்பாக நடித்து அந்த கதாபாத்திரமாகவே வாழ்ந்து காட்டுவது இவரது தனிச்சிறப்பு.

மருத்துவத்தில் இருந்து மாடலிங், பின்னர் சினிமா

கேரளாவின் திருவனந்தபுரத்தில் 1991ம் ஆண்டு பிறந்த ஐஸ்வர்யா லக்ஷ்மி ஒரு மருத்துவர். எர்ணாகுளத்தில் உள்ள ஸ்ரீ நாராயணா மருத்துவ நிறுவனத்தில் தனது மருத்துவ பட்ட படிப்பை முடித்த இவர், தனது கல்லூரி நாட்களிலேயே மாடலிங் துறையில் ஆர்வம் காட்டினார். 2017ம் ஆண்டு நிவின் பாலி நடித்த "நண்டுகளூடெ நாட்டில் ஓரிடவேளா" என்ற மலையாள படத்தின் மூலம் நடிகையாக அறிமுகமானார். அதனை தொடர்ந்து மாயநதி, ஜகமே தந்திரம், பொன்னியின் செல்வன், பொன்னியின் செல்வன், கட்டா குஸ்தி, மாமன் என தொடர்ந்து ஹிட் படங்களில் நடித்தார். அடுத்ததாக கட்டா குஷ்தி 2 படத்தில் நடிக்க உள்ளார்.

மேலும் படிக்க | நடிகை ஹன்சிகா மோத்வானிக்கு விவாகரத்தா? கணவர் சோஹைல் சொல்வது என்ன?

சமூக வலைத்தளங்களில் இருந்து விலகுகிறேன்!

இந்நிலையில் அதிகமான ரசிகர்களை வைத்துள்ள ஐஸ்வர்யா லட்சுமி சமூக வலைதளங்களில் இருந்து விலகுவதாக திடீர் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். இது ரசிகர்களுக்கும் சினிமா துறையில் உள்ளவர்களுக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த முடிவுக்கான காரணத்தையும் ஐஸ்வர்யா லட்சுமி தெரிவித்துள்ளார்.

- இந்த துறையில் நிலைத்திருக்க, சமூக வலைதளங்கள் அவசியம் என்று நீண்ட காலமாக நம்பி வந்தேன். காலத்திற்கேற்ப மாறுவது, குறிப்பாக நாம் இருக்கும் கலைத்துறையின் இயல்புக்கு இது தேவை என்று நினைத்தேன்.

- நமக்கு சேவை செய்வதற்காக உருவாக்கப்பட்டதாக சொல்லப்பட்ட ஒன்று, தலைகீழாக மாறி, நான் அதற்குச் சேவை செய்யும் நிலைக்குத் தள்ளிவிட்டது. எனது உண்மையான வேலை மற்றும் ஆராய்ச்சியிலிருந்து என் கவனத்தை இது வெற்றிகரமாகத் திசை திருப்பியுள்ளது.

- சமூக வலைதளங்கள் எனது சொல்லகராதி, மொழித்திறன் ஆகியவற்றைப் பாதித்து, மற்ற எளிய சந்தோஷங்களைக்கூட ரசிக்க முடியாதபடி செய்துவிட்டன.

- நான் ஒரு பொதுவான அச்சில் வார்க்கப்பட்ட நபராக இருந்து, ஒரு மாபெரும் இணையத்தின் விருப்பு வெறுப்புகளுக்கு ஏற்ப செயல்பட மறுக்கிறேன். ஒரு பெண்ணாக, சமூகத்தின் அழகு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு விதிகளைப் பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கே நான் மிகவும் பயிற்சி செய்ய வேண்டியிருந்தது; அதை எதிர்ப்பதற்கு இன்னும் கடுமையாகப் பயிற்சி செய்துள்ளேன்.

- நீண்ட காலத்திற்குப் பிறகு, இதுதான் நான் சுயமாக சிந்தித்து எடுத்த முதல் முடிவு.

- சமூக வலைதளங்களில் இருந்து விலகுவதன் மூலம், மக்கள் என்னை மறந்துவிடும் அபாயத்தை நான் எதிர்கொள்கிறேன். இன்றைய காலகட்டத்தில், 'இன்ஸ்டாகிராமில் இல்லை என்றால், நினைவிலும் இல்லை' என்பதுதான் யதார்த்தம்.

- என்னுள் இருக்கும் கலைஞருக்கும், சிறுமிக்கும் சரியானதைச் செய்கிறேன் - அவளது தனித்துவத்தைக் காப்பாற்றி, இணைய உலகிலிருந்து முழுமையாக ஒதுங்கி இருக்கத் தேர்ந்தெடுக்கிறேன்.

- இனி வாழ்க்கையில் அர்த்தமுள்ள தொடர்புகளையும், சினிமாவையும் உருவாக்குவேன் என்று நம்புகிறேன். அப்படி நான் அர்த்தமுள்ள சினிமாவை உருவாக்கினால், உங்கள் அன்பை பழைய பாணியில் காட்டுங்கள்.

மேலும் படிக்க | விவாகரத்து உறுதி? கணவர் போட்டோக்கள் நீக்கம் செய்த ஹன்சிகா மோத்வானி

