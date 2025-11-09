English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் நடிக்கும் அடுத்த படம்! இவர்தான் ஹீரோவா..

ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் நடிக்கும் அடுத்த படம்! இவர்தான் ஹீரோவா..

Aishwarya Rajesh Next Movie : ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ், பரத் தர்ஷன், மகேஸ்வரா ரெட்டி மூலி, கங்கா என்டர்டெயின்மென்ட்ஸ் இணையும் “புரொடக்ஷன் நம்பர்  2 “  பிரம்மாண்டமாகத் துவங்கியது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 9, 2025, 07:21 PM IST

Trending Photos

பணம் வீட்டில் தங்க இதை மட்டும் பண்ணுங்க.. வாஸ்து சொல்லும் முக்கிய விஷயம்!
camera icon7
vastu tips
பணம் வீட்டில் தங்க இதை மட்டும் பண்ணுங்க.. வாஸ்து சொல்லும் முக்கிய விஷயம்!
அரசு ஊழியர்களாக இருந்தவர்களின் குடும்ப பெண்களுக்கு வரப்போகும் குட் நியூஸ்!
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
அரசு ஊழியர்களாக இருந்தவர்களின் குடும்ப பெண்களுக்கு வரப்போகும் குட் நியூஸ்!
பிறந்த நாளான இன்று கழட்டிவிடப்பட்ட திலக் வர்மா... அவரின் சொத்து விவரம் தெரியுமா?
camera icon8
Tilak Varma
பிறந்த நாளான இன்று கழட்டிவிடப்பட்ட திலக் வர்மா... அவரின் சொத்து விவரம் தெரியுமா?
இனி கடற்கரையில் அனுமதி இல்லை! திருச்செந்தூர் பக்தர்களுக்கு அதிரடி உத்தரவு.. காரணம் இதுதான்
camera icon7
இனி கடற்கரையில் அனுமதி இல்லை! திருச்செந்தூர் பக்தர்களுக்கு அதிரடி உத்தரவு.. காரணம் இதுதான்
ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் நடிக்கும் அடுத்த படம்! இவர்தான் ஹீரோவா..

Aishwarya Rajesh Next Movie : இளம் நடிகர் வீர், தனது சமீபத்திய “ப்ரீ வெட்டிங் ஷோ ( Pre Wedding Show )”  படத்தின் பிளாக்பஸ்டர் வெற்றியைத் தொடர்ந்து, தனது அடுத்த படத்தை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார். இதில், சமீபத்தில் வெளியான சம்கிராந்திகி வஸ்துன்னாம் ( Sankranthiki Vasthunnam ) படத்தில்  அற்புதமாக நடித்த நடிகை ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் கதாநாயகியாக நடிக்கிறார்.

Add Zee News as a Preferred Source

இன்னும் பெயரிடப்படாத இந்த திரைப்படத்தினை, அறிமுக இயக்குநர் பரத் தர்ஷன் இயக்குகிறார்.  கங்கா என்டர்டெயின்மென்ட்ஸ் நிறுவனம் சார்பில்  மஹேஸ்வர் ரெட்டி மூலி தயாரிப்பில், “புரொடக்ஷன் நம்பர்  2 “ வாக இப்படம் உருவாகிறது.

இந்நிறுவனத்தின்  முதல் தயாரிப்பான சிவம் பஜே ( Shivam Bhaje )  விமர்சகர்களிடம் பெரும்  பாராட்ட்டுக்களைப் பெற்றது. தற்போது  கங்கா என்டர்டெயின்மென்ட்ஸ் நிறுவனம் இயக்குநர் பரத் தர்ஷன் எழுதியுள்ள மற்றொரு சுவாரஸ்யமான, பொழுதுபோக்கு கதையை தயாரிக்கவுள்ளது.

இந்த திரைப்படத்தின் பிரம்மாண்டமான துவக்க விழா இன்று ஹைதராபாத்தில், நடிகர்கள், தொழில்நுட்பக் குழுவினரின் முன்னிலையில்  கோலாகலமாக நடைபெற்றது.

நடிகர் திரு வீர் ,  மசூடா  ( Masooda )  மற்றும் ப்ரீ வெட்டிங் ஷோ ( Pre Wedding Show )  போன்ற வித்தியாசமான கதைகளில் நடித்து புகழ் பெற்றவர். இப்போது அவர் நடிக்கும் இந்த புதிய படம் நகைச்சுவை கலந்த முழுமையான பொழுதுபோக்கு படமாக, பார்வையாளர்களுக்கு புதுமையான அனுபவத்தை வழங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த படத்திற்காக திறமையான தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் இப்படத்தில் இணைந்துள்ளனர். ரசாகர் மற்றும் பொலிமேரா போன்ற படங்களில் பணியாற்றிய C. H. குஷேந்தர் ஒளிப்பதிவை கவனிக்கிறார். M. M. கீரவாணியின் நெருங்கிய துணை இசையமைப்பாளராக பணியாற்றிய பரத் மஞ்சிராஜு இப்படத்திற்கு இசையமைக்கிறார். பலகம் புகழ் திருமாலா M. திருப்பதி கலை இயக்குநராக இணைந்துள்ளார். கா படத்தின் ஸ்ரீ வரப்ரசாத் எடிட்டராக பணியாற்றுகிறார். ஸ்வயம்பு படத்தில் பணியாற்றி வரும் அனு ரெட்டி அக்கட்டி உடை வடிவமைப்பை கவனிக்கிறார். பிரபல பாடலாசிரியர் பூர்ணசாரி இந்த படத்திற்கான பாடல் வரிகளை எழுதுகிறார்.

இந்தப் படத்தின் புது படப்பிடிப்பு வரும் இந்த மாதம் 19ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. படம் தெலுங்கு, தமிழ், மலையாளம் மற்றும் கன்னடம் ஆகிய நான்கு மொழிகளில் வெளியிடப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | குழந்தையின் பிறப்பு சான்றிதழை பதிவிட்ட ஜாய்! தந்தை பெயர் இடத்தில் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்..

மேலும் படிக்க | ஒரு காலத்தில் கார் துடைத்த புகழ்..இப்போ விலையுயர்ந்த காருக்கு ஓனர்! எத்தனை லட்சம்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Aishwarya RajeshAishwarya Rajesh MovieProduction No 1VeerTamil Cinema

Trending News