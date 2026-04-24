பிரபல நடிகையின் பெயரில் கள்ள ஓட்டு! சோஷியல் மீடியாவில் புலம்பல்..கடைசியில் என்னாச்சு?

Akshaya Hariharan Bogus Vote : தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்ற தேர்தல், ஏப்ரல்23ஆம் தேதியான நேற்று நடந்து முடிந்தது. தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் 234 தொகுதிகளிலும் நடைப்பெற்ற இந்த தேர்தலில், திமுக, அதிமுக, தவெக, நாதக உள்ளிட்ட கட்சிகள்தான் பிரதான கட்சிகளாக இருந்தன. இதில் சுயேட்சையாக போட்டியிட்டவர்களும் பல பேர் இருக்கின்றனர். இதில், யார் பக்கம் வெற்றி போகப்போகிறது என்பதை வரும் மே 4ஆம் தேதிதான் தெரிந்து கொள்ள முடியும். இந்த நிலையில், ஒரு பிரபல நடிகை தனது வாக்கினை வேறு ஒருவர் கள்ள ஓட்டாக போட்டிருப்பதாக வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.
கள்ள ஓட்டாக மாறிய நடிகையின் வாக்கு!
தமிழ் திரையுலகில் வளர்ந்து வரும் நடிகையாக இருக்கிறார், அக்ஷயா ஹரிஹரன். இவர், சபாநாயகன், ரங்கோலி, ப்ளடி பெக்கர், ஹே சினாமிக்கா உள்ளிட்ட பல படங்களில் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்திருக்கிறார். மாடர்ன் லவ், நெஞ்சம் மறப்பதில்லை உள்ளிட்ட சில வெப் தொடர், ஆந்தாலஜி திரைப்படங்களிலும் நடித்திருக்கிறார். இவர், இன்ஸ்டாகிராம் தளத்திலும் கிட்டத்தட்ட 4 லட்சம் ஃபாலோவர்ஸ்களை கொண்டிருக்கிறார். இவர்தான், சட்டமன்ற தேர்தலில் தனது ஓட்டு கள்ள ஓட்டாக மாறிவிட்டதாக கூறி வீடியோவை வெளியிட்டிருக்கிறார்.
நடிகை வெளியிட்ட வீடியோ:
தனது X தளத்தில் அக்ஷயா ஹரிஹரன் வெளியிட்டிருந்த வீடியோவில் அவர், “என் வாக்கை யாரோ ஏற்கனவே செலுத்தி இருக்கிறார்கள்” என்று ஆரம்பிக்கிறார். பின்பு, இதை பார்க்கும் போது தனக்கு அதிர்ச்சியாக இருப்பதாகவும் கூறியிருக்கிறார். தனக்கு வேளச்சேரி தொகுதி என்றும் கூறும் அவர், தனக்கு பூத் ஸ்லிப் வரவில்லை என்றும், ஆன்லைனில் தனது பூத் ஸ்லிப்பை டவுன்லோட் செய்த போது தனக்கான வாக்குச்சாவடி அடையாரில் இருப்பது தெரிந்ததாகவும், அங்கே சென்று தான் ஒரு மணி நேரம் காத்துக்கொண்டிருந்ததாகவும் கடைசியில் பார்த்தால் வேறு யாரோ தனது வாக்கினை பதிவு செய்திருந்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
அதில், வேறு ஒருவரின் புகைப்படமும் அதில் அந்த நபருக்கு 24 வயதாவதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார். கையெழுத்திற்கு பதிலாக ரேகையை அவர் வைத்திருந்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், தான் வாக்களிக்க சென்ற போது தனது இரண்டாவது பெயர் என்னவென்று கேட்டதற்கு ‘ஹரிஹரன்’ என்று சொன்னதாகவும் அனைத்து விவரங்களும் அந்த சான்றில் சரியாக இருந்ததாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார். மேலும், போட்டோ மட்டும் அதில் வேறாக இருந்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
@ECISVEEP please spread the news and cast your ballot tender vote if this is the case and cancel the fake vote with a complaint pic.twitter.com/eu5xkYB1k9
— akshaya hariharan (@akshaya__31) April 23, 2026
முதலில் வந்தவர்களிடம், அவரது முழுப்பெயர் என்னவென்று கேட்டிருக்க வேண்டும் இல்லையா? என கேட்கும் இவர், அவரது ஆதார் முதற்கொண்டு எதையும் சரி பார்க்காமல் எப்படி வேறு ஒருவரை என் பெயரில் வாக்களிக்க விட்டார்கள்? என்பது தனக்கு தெரியவில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளார். ஒரு மணி நேரம் காத்திருந்த பின்பு தன்னை Balot Vote அதாவது வாக்குச்சீட்டு முறையில் வாக்களிக்க அனுமதித்ததாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார். இது தனக்கு வாக்களித்தது போல இல்லை என்றும், அது வெறும் காகிதம் போல தோன்றியதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார். தனது கண் முன்னாடி அவர்கள் அதனை சீல் கூட அடிக்கவில்லை என்றும் அந்த நடிகை தெரிவித்திருக்கிறார். அதை பற்றி கேட்டதற்கு, இன்னும் எத்தனை இது போன்று வரும் என்பது தெரியவில்லை என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்ததாக கூறியிருக்கிறார்.
இதை எப்படி அவர்கள் நடத்த விடுகிறார்கள்? என்று கேட்டதாகவும், தான் கேட்ட கேள்விக்கு யாரிடமும் பதில் இல்லை என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார். இது தனக்கு ஏமாற்றமளித்ததாக அவர் கூறியிருக்கிறார்.
புகார்:
நடந்த சம்பவம் குறித்து இன்ஸ்டாகிராம் லைவில் பேசிய போது சில வழக்கறிஞர்கள் தன்னை தொடர்பு கொண்டதாகவும் அவர்கள் பகிர்ந்த விஷயங்களையும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார். தான் வாக்களித்த முறை சரிதான் என்று கூறியிருக்கும் அவர், பழைய வாக்கை கேன்சல் செய்வதற்கு புகார் அளிக்க வேண்டும் என்று தெரிந்து கொண்டதாக கூறியிருக்கிறார். இதையடுத்து, அருகில் உள்ள RO அலுவலகத்தில் தனக்கு பதிலாக வாக்களித்தவரின் வாக்கினை நீக்குமாறு புகார் அளிக்க இருப்பதாக தெரிவித்திருக்கிறார். நடிகை பதிவிட்டிருந்த இந்த வீடியோ, தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.
கள்ள ஓட்டு என்றால் என்ன?
கள்ள ஓட்டினை, Fake vote/Bogus Vote என்று குறிப்பிடுவர். ஒரு தேர்தலில், உண்மையான வாக்காளருக்கு பஹ்டிலாக வேறொருவர் அந்த வாக்காளரின் அடையாளத்தை பயன்படுத்தி, சட்டவிரோதமாக வாக்களிப்பதாகும்.
இதன் முக்கிய அம்சங்களாக, ஒருவர் தகுதியற்றாவராக இருந்தோ அல்லது வேறொருவரின் பெயரிலோ வாக்குச்சாவடிக்கு வந்து வாக்களிப்பது பார்க்கப்படுகிறது.
உண்மையான வாக்காளர் ஒருவர், வாக்களிக்க செல்லும் போது அவர் பெயரில் வேறு யாரோ கள்ள ஓட்டு பதிவிட்டிருந்தால், வாக்களித்து விட்டார் என்று அதிகாரிகள் தெரிவிக்கும் சூழல் உருவாகும்.
இது, மக்கள் பிரிதிநிதித்துவ சட்டத்தின் கீழ், சட்டவிரோதமான செயலாக கருதப்படுகிறது. இதற்காக கைது நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
ஒருவர், தன்னுடைய கள்ள ஓட்டு போட்டதாக கூறினால் சிசிடிவி கேமராக்களின் அடிப்படையில் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
