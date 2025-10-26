இத்தனை கோடி சொத்துகளுக்கு அதிபதியா நடிகை அமலா பால்.. எத்தனை கோடி தெரியுமா?

Actress Amala Paul Net Worth: தென்னிந்தியாவின் முன்னணி நடிகையான அமலா பாலின் தற்போதைய சொத்து மதிப்பு விவரம் வெளியாகியுள்ளது. இதன் முழு விவரத்தை இங்கே காணலாம்.
தமிழ் சினிமாவில், ‘சிந்து சமவெளி’ படம் மூலம் அறிமுகமானவர், அமலா பால். இந்த படம் பெரிதாக வெளியில் தெரியவில்லை என்றாலும் இவரது நடிப்பு பலரை ஈர்த்தது. இதனால்தான் அவருக்கு ‘மைனா’ படத்திலும் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. சுமார் 12 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தமிழ் மற்றும் மலையாள படங்களில் நடித்து வரும் இவர், கேரளாவை சேர்ந்தவர்.
கோலிவுட் காதல் ஜோடிகளுள் பிரபலமானவர்களாக விளங்கியவர்கள் அமலா பால்-ஏ.எல்.விஜய். இவர் இயக்கிய தெய்வத்திருமகள் மற்றும் தலைவா படத்தில் நடித்திருக்கிறார் அமலா பால். அப்படி நடிக்கையில் இருவருக்கும் காதல் பற்றிக்கொள்ள, விரைவில் திருமணம் செய்து கொண்டனர். 2014ஆம் ஆண்டில் கரம் பிடித்த இவர்கள், 3 வருடங்களிலேயே அதாவது 2017ஆம் ஆண்டிலேயே விவாகரத்து பெற்று கொண்டனர். இந்த விவாகரத்திற்கு காரணம், பரஸ்பரம் இருவருக்கும் புரிதல் இல்லாததுதான் என்று கூறப்பட்டது.
விஜய், விவாகரத்து பெற்ற பின் 2019ஆம் ஆண்டு ஐஸ்வர்யா என்ற பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்களுக்கு இப்போது ஒரு ஆண் குழந்தை உள்ளது. அமலா பால், சில வருடங்கள் சிங்கிளாக இருந்தார்.
நடிகை அமலா பால், ஜகத் தேசாய் என்பவரை இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொண்டார். ஜகத், அமலா பாலுக்கு ப்ரப்போஸ் செய்யும் வீடியோ, இணையத்தில் வைரலானதை தொடர்ந்து அதற்கு சில வாரங்களுக்கு பின்னர் இவர்களின் திருமணம் நடைப்பெற்றது. கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் கேரள மாநிலம் கொச்சியில் இருவரும் திருமணம் செய்து கொண்டனர். இதில் நெருங்கிய நண்பர்கள் மற்றும் வெகு சில உறவினர்கள் மட்டும் கலந்து கொண்டனர். பெரிய பிரபலங்கள் யாரும் இந்த திருமணத்திற்கு அழைக்கப்படவில்லை.
நடிகை அமலா பால், 2024 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் கர்ப்பம் தரித்திருப்பதாக அறிவித்தார். தற்போது இவர்களுக்கு ஒரு அழகிய மகன் உள்ளார். ஒரு பக்கம் சினிமா மறுபக்கம் திருமண வாழ்க்கை என பயணித்து வரும் நடிகை அமலா பாலின் மொத்த சொத்து மதிப்பு விவரம் வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி நடிகை அமலா பாலின் மொத்த சொத்து மதிப்பு ரூ. 40 கோடி ஆகும். இவருக்கு கேரளாவில் சொந்தமாக சொகுசு பங்களா ஒன்று உள்ளதாம், மேலும் ஜகத் தேசாயின் சொத்துக்களை அமலா பால் சொத்து மதிப்புடன் சேர்த்தால் மொத்தமாக ரூ. 50 கோடி இருக்கும் என்கின்றனர். எனினும் இது அதிகாரப்பூர்வ தகவல் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
