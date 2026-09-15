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த்ரிஷா இடத்தில் நான் இருந்தால்..விலகி விடுவேன்-நடிகை அம்பிகா பேச்சு

நடிகை அம்பிகா, த்ரிஷா-விஜய் உறவு குறித்து சமீபத்தில் பேசியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவல் என்ன என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Sep 15, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 04:27 PM IST
த்ரிஷா இடத்தில் நான் இருந்தால்..விலகி விடுவேன்-நடிகை அம்பிகா பேச்சு
Image Credit: Ambika Vijay Trisha Controversy | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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