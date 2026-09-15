/த்ரிஷா இடத்தில் நான் இருந்தால்..விலகி விடுவேன்-நடிகை அம்பிகா பேச்சு

சமீபத்தில், தொழில் முதலீடுகளுக்காக முதலீட்டாளர்களை சந்திக்க முதல்வர் விஜய் லண்டன் சென்றிருந்தார். அப்போது, அவருடன் த்ரிஷாவும் சென்றது, கடும் சர்ச்சையை கிளப்பியது. இதையடுத்து, அம்பிகா இது குறித்து தன்னுடைய கருத்தை கூறியிருப்பது வைரலாகி வருகிறது.
கடந்த சில நாட்களாகவே, விஜய்-த்ரிஷா குறித்த பல்வேறு வீடியோக்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. முதல்வர் விஜய்யின் பிறந்தநாளுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தது முதல், அவருடன் எங்கு சென்றாலும் பயணம் செய்வது வரை, பல நேரங்களில் விஜய்-த்ரிஷாவின் போட்டோக்கள் மற்றும் புகைப்படங்கள் வைரலானது.
முதல்வர் விஜய், தன்னுடைய மனைவி சங்கீதாவை இன்னும் விவாகரத்து செய்யாத நிலையில், தோழி த்ரிஷாவுடன் பல இடங்களுக்கு சென்று வருவது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. சமீபத்தில் லண்டன் சென்றிருக்கும் நடிகர் விஜய், அங்கு நடந்த அஜித் கலந்து கொண்ட கார் பந்தயத்தில் கலந்து கொண்டார். அப்போது, அவருடன் த்ரிஷாவையும் பார்த்த ரசிகர்கள், “இவங்கள ஏன்னா கூட்டிட்டு வந்தீங்க..?” என்று கமெண்ட் போட ஆரம்பித்து விட்டனர்.
ஒன்றாக பிறந்தநாள் கொண்டாடுவது, விஜய் பதவியேற்பு விழாவில் முதல் அறிக்கை, சுதந்திர தின விழாவில் கலந்து கொள்ள அழைப்பு என்று, விஜய் கலந்து கொள்ளும் பல்வேறு விழாக்களில் த்ரிஷாவும் கலந்து கொள்கிறார். இதில், அழைப்பு விடுக்கும் விஜய்யை கேட்பதை விட்டுவிட்டு, பலரும் த்ரிஷாவை இழந்து வருகின்றனர்.
அன்மையில், லண்டனின் சில்வர்ஸ்டோர் சர்க்யூட் மைதானத்தில் அஜித்தின் கார் பந்தயத்தை விஜய் தொடங்கி வைத்ததை அடுத்து, அதில் த்ரிஷாவும் கலந்து கொண்ட வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி பேசு பொருள் ஆனது. இது தொடர்பாக நடிகை அம்பிகா தன்னுடைய கருத்துகளை தெரிவித்திருக்கிறார்.
சமீபத்தில் அளித்திருக்கும் பேட்டியில் அவர், “நண்பர்களாக இருந்தவர்களில் ஒருவர் உயர்ந்த இடத்திற்கு சென்று விட்டால், அந்த நட்பை நாம் நிராகரித்து விட முடியாது. அதற்கு வேறு சாயம் பூசக்கூடாது. நானாக இருந்தால், இப்படி செய்வேன் என சொல்லலாம். ஆனால், நீ அப்படி செய்யக்கூடாது என நாம் சொல்ல முடியாது” என்றார்.
தொடர்ந்து, “எனக்கும் இன்னொரு நபருக்கும் நட்பு இருக்கிறது. அவர் ஒரு பதவியில் இருக்கிறார் என வைத்துக்கொள்ளலாம். அவருடன் நன் ஒரு இடத்திற்கு என்று விட்டால், அவருக்கு எதிர்மறையான விமர்சனங்கள் வரும் என நினைத்து, அந்த நட்பை உண்மையாக மதித்தால், நான் அவருடன் அந்த இடத்திற்கு செல்லமாட்டேன். நிச்சயமாக செல்லமாட்டேன்.
மேலும், “த்ரிஷா இடத்தில் நான் இருந்திருந்தால், எதிர்மறை விமர்சனம் வரும் என்றால், உடன் செல்வதை தவிர்ப்பேன். இது என்னுடைய கருத்து. நட்புக்கு மதிப்பு கொடுத்து நாமும் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும்.
எதிர்மறை விமர்சனங்கள் எழுந்தால், அதை தவிர்ப்பதுதான் நல்லது. அதே நேரம் அவர்களின் தனிப்பட்ட விவகாரத்தில் தலையிட நான் விரும்பவில்லை” என்று கூறியிருக்கிறார்.