/“இதுக்கு பெயர் பரதநாட்டியமா?” விமர்சனத்துக்குள்ளாகும் அனன்யா பாண்டேவின் நடனம்!

Ananya Panday : பாலிவுட் திரை உலகின் முக்கிய நடிகையாக விளங்கும் அனன்யா பாண்டே, சமீபத்தில் நடித்த படத்தில் பரதநாட்டியம் ஆடி இருந்தார். இந்த வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி பொருளாக மாறி இருக்கிறது.
Ananya Panday : இந்தி திரையுலகில், ஹிட் ஹீரோயினாக இருப்பவர் அனன்யா பாண்டே. இவரை பிரபலமாக்கியது எம்.எஸ். தோனியின் வாழ்க்கை வரலாற்று படம்தான். இந்த படத்தில் அவர் தோனியும் முன்னாள் காதலியாக நடித்திருப்பார். இந்த படத்திற்கு பிறகு பல இந்தி படங்களில் நடித்த அவர், சூர்யாவுடன் கங்குவார் படத்திலும் நடித்திருந்தார். ஆனால் இந்த படம் பெரிதாக ஹிட் ஆகவில்லை.
பரதநாட்டியம் ஆடும் கலை என்பது, தென்னிந்தியாவை பொறுத்தவரை தொன்மை மிகு கலையாக பார்க்கப்படுகிறது. அனன்யா பாண்டே சமீபத்தில், ‘சந்த் மேரா தில்’ என்கிற படத்தில் ஹீரோயினாக நடித்திருக்கிறார். இந்த படத்தில் ஒரு காட்சியில், அனன்யா காலேஜ் விழாவில் பரதநாட்டியம் ஆடுவது போல் காட்சி இடம்பெற்றுள்ளது.
இதில் நடனம் ஆடிய அனன்யாவின் உடல் மொழி மற்றும் முத்திரைகள் தவறானதாக இருப்பதாக முறைப்படி நடனம் பயின்ற கலைஞர் சுட்டிக்காட்டி வருகின்றனர். பரதநாட்டியம் என்பது பல்லாண்டு காலம் கடுமையான உடல் மற்றும் ஆன்மீக பயிற்சியால் வருவது என்பதும், அதை ஒரு வணிக நோக்கத்திற்காக இப்படி மேலோட்டமாக பயன்படுத்தும் போது அதன் தரம் குறைகிறது என்றும் விவாதிக்கின்றனர். ஆரம்பத்தில் விமர்சனமாக இருந்த இந்த விவாதம், இப்போது கலாச்சார மரியாதை குறித்த ஒன்றாக மாறியிருக்கிறது.
Bharatnatyam was founded in 200 BCE and ended with Ananya Pandey in 2026.— @HasnaZaruriHai) May 24, 2026
தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த புகழ்பெற்ற பரதநாட்டிய கலைஞர்கள் பலர், பிரபலங்கள் பாரம்பரிய கடைகளுக்கு ஒரே மதிப்பளிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி வருகின்றனர். தவறான முறையில் நடனத்தை வெளிப்படுத்துவது என்பது இந்தியாவின் ஆழமான தலை மறக்க குறித்து இளம் தலைமுறையினருக்கு தவறான புரிதலை கொடுத்து விடும் என்பது அவர் தனது எண்ணமாக இருக்கிறது.
இன்னும் சிலர் ஒரு படி மேலே சென்று, அனன்யாவின் நடனத்தில் என்ன தவறு இருக்கிறது என்பதை இன்னொரு வீடியோவாக போட்டு சுட்டி காட்டி வருகின்றனர்.
அனன்யாவின் ரசிகர்கள் இந்த விமர்சனங்களுக்கு இணையதளங்களில் பதிலடி கொடுத்து வருகின்றனர். அதாவது, சினிமா என்பது ஒரு பொழுதுபோக்கான ஊடகம் என்றும், கடினமான சில கதைகளை இதில் எளிமைப்படுத்தி தருவதில் எந்த தவறும் இல்லை என்றும் அவர்கள் கருத்துக்களை தெரிவிக்கின்றனர்.
ஒருவர், அனன்யாவின் நடனத்தை தாண்டி, அவர் சினிமாவிற்கு வந்த விதம் குறித்தும் விமர்சித்து வருகிறார்.
அவர் தனது பதிவில், “வாரிசு வாரிசான அனன்யா பாண்டேயைச் சந்தியுங்கள். கரண் ஜோஹர் இவருடைய காட் பாதர், மேலும் இவர் தர்மா புரொடக்ஷன்ஸில் தனது ஆடம்பரமான 'நடிப்புப் படிப்பை' முடித்துள்ளார்.
இப்போது இவர் 'சாந்த் மேரா தில்' படத்தில், நடன அமைப்பாளர் ஆதில் ஷேக்கின் கீழ் பரதநாட்டியம் ஆட முயன்று நடித்து வருகிறார். ஆம், அலை அலையாக வந்த வெளிநாட்டுப் படையெடுப்புகளைத் தாங்கி நின்ற 2200 ஆண்டுகள் பழமையான அந்த செவ்வியல் நடன வடிவம், திறமையற்ற ஒரு முட்டாளால் முற்றிலுமாகச் சிதைக்கப்படுகிறது.
மேலும், அவருக்குப் பின்னால் நடராஜர் சிலையை வைக்கும் துணிச்சலும் அவருக்கு இருந்தது. இந்த அவமதிப்பு உண்மையிலேயே பைத்தியக்காரத்தனமானது. சில விஷயங்களை வாரிசு அரசியலால் காப்பாற்றவே முடியாது” என்று கூறியிருக்கிறார்.