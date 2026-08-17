/பிரபல நடிகை அனன்யா ராஜ் காலமானார்... ஒரு மாதத்திற்கு பின் அறிவிப்பு

Actress Ananya Raj Passed Away: பாலிவுட்டில் பிரபல நடிகையாக அறியப்படும் அனன்யா ராஜ் (27) காலமானார் என அவரது குடும்பத்தினர் அறிவித்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து அனன்யா ராஜின் அதிகாரப்பூர்வ இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் அவரது குடும்பத்தினர் ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி (சனிக்கிழமை) அன்று அறிவிப்பு ஒன்றை பதிவிட்டு இந்த தகவலை குறிப்பிட்டனர். கடந்த ஜூலை 15ஆம் தேதி அதிகாலையில் தூக்கத்திலேயே அனன்யா ராஜ் காலமானார் என தெரிவித்துள்ளனர்.
நடிகை அனன்யா ராஜின் மறைவை சுமார் ஒரு மாதத்திற்கு பிறகே அவரது குடும்பத்தினர் அறிவித்துள்ளனர். அனன்யா ராஜ் கடந்த ஓராண்டுக்கு மேலாகவே உடல் ரீதியாகவும், மன ரீதியாகவும் அசௌகரியங்களை சந்தித்து, கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டதாக அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். அதேநேரத்தில் அனன்யா ராஜை மன உறுதி கொண்டவராக அவரின் குடும்பத்தினர் அறிவிப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
குடும்பத்தினரின் இன்ஸ்டா பதிவு
இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிடப்பட்ட அந்த அறிவிப்பில், "இது அனன்யாவின் குடும்பத்தினர் தரப்பில் இருந்து... கடந்த ஜூலை 15ஆம் தேதி அதிகாலை நேரத்தில் அனன்யா உயிரிழந்துவிட்டார் என்பதை மிகுந்த வலியுடன் அறிவிக்கிறோம்.
அவர் நிம்மதியாக அவரது தூக்கத்திலேயே உயிரிழந்தார். ஓராண்டுக்கும் மேலாக உடல் ரீதியாகவும், மனரீதியாகவும் பாதிக்கப்பட்டு வந்தார். அதை கடந்து வர ஒரு போராளியை போன்று அவர் போராடினார்.
அவர் மனு உறுதிக் கொண்ட பெண். ஒரு ராணியைப் போல் வாழ்ந்தார். எங்கள் குழந்தையே... உனது பிரிவு எங்களை நிச்சயம் மிகவும் பாதிக்கும். அவரது ஆன்மா சாந்தியடைய உங்கள் அனைவரையும் பிராத்திக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இந்த கடினமான நேரத்தில் நாங்கள் தனிமையையும் அமைதியையும் பேண விரும்புகிறோம்" என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அனன்யா ராஜ் இந்தி திரைப்படங்களில் மட்டுமின்றி சில பிராந்திய திரைப்படங்களிலும் நடித்துள்ளனர். மும்பையில் வளர்ந்த இவர் அவரது திரைப்படங்கள் மற்றும் இசை வீடியோக்கள் மூலம் சினிமாத்துறையில் நன்கு அறியப்பட்டவர் ஆவார். இவரது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தை சுமார் 2 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பின்தொடர்கின்றனர்.
கடந்த 2016ஆம் ஆண்டில் 7 Hours to Go என்ற திரைப்படத்தின் மூலம் அறிமுகமானார். தொடர்ந்து பாலிவுட்டில் இவரது நடிப்பில் 2017ஆம் The Final Exit, 2019ஆம் ஆண்டில் Ghost ஆகிய திரைப்படங்கள் வெளியாகின. தெலுங்கு உள்ளிட்ட பிராந்திய மொழிகளிலும் இவர் நடித்துள்ளார்.
இவர் நடித்த Thaggede Le என்ற திரைப்படம் கடந்த 2022ஆம் ஆண்டில் வெளியானது குறிப்பிடத்தக்கது. அனன்யா ராஜ் மறைந்த செய்தி கேட்டு, பிரபலங்கள், நெட்டிசன்கள் தங்களின் இரங்கலை இணையத்தில் பதிவு செய்து வருகின்றனர்.