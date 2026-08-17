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பிரபல நடிகை அனன்யா ராஜ் காலமானார்... ஒரு மாதத்திற்கு பின் அறிவிப்பு

Actress Ananya Raj Passed Away: 27 வயதே ஆன பிரபல பாலிவுட் நடிகை அனன்யா ராஜ் கடந்த ஜூலை 15ஆம் தேதி காலமானார் என அவரது குடும்பத்தினர் அறிவித்துள்ளனர்.

Written BySudharsan G
Published: Aug 17, 2026, 06:56 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 06:56 AM IST
பிரபல நடிகை அனன்யா ராஜ் காலமானார்... ஒரு மாதத்திற்கு பின் அறிவிப்பு
Image Credit: Actress Ananya Raj Passed Away | Image Soure : Instagram/@ananyaraj.official

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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