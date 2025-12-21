English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • நடிகை ஆண்ட்ரியாவின் பிறந்தநாள் இன்று.. அவரது சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு - முழு விவரம்!

நடிகை ஆண்ட்ரியாவின் பிறந்தநாள் இன்று.. அவரது சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு - முழு விவரம்!

Actress Andrea Jeremiah Net Worth: நடிகை ஆண்ட்ரியா இன்று டிசம்பர் 21 தனது 40வது பிறந்தநாளை கொண்டாடும் நிலையில், அவரது சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு என்ற விவரத்தை தெரிந்துக்கொள்வோ.     

Written by - R Balaji | Last Updated : Dec 21, 2025, 09:48 AM IST
நடிகை ஆண்ட்ரியாவின் பிறந்தநாள் இன்று.. அவரது சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு - முழு விவரம்!

Actress Andrea Jeremiah 40th Brithday Today: பிரபல நடிகை மற்றும் பாடகியான ஆண்ட்ரியா ஜெரெமையா இன்று (டிசம்பர் 21) தனது 40வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். 1985ஆம் ஆண்டு ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் அரக்கோனத்தில் பிறந்த இவர், சென்னை மகளிர் கிறிஸ்தவக் கல்லூரியில் தனது படிப்பை முடித்தார். சிறு வயதில் இருந்தே இசை, நடிப்பு ஆகியவற்றில் ஆர்வம் கொண்ட ஆண்ட்ரியா தனது 8 வயதில் கிளாசிக்கல் பியானோவைக் கற்றுக்கொண்டார். 10 வயதில், அவர் யங் ஸ்டார்ஸ் என்ற ஜாக்சன் ஃபைவ் பாணி குழுவில் ஒரு பகுதியாக இருந்தார், இது அவரது ஆரம்பகால பாடல் மற்றும் இசையமைப்பு வாழ்க்கையின் அடித்தளத்தை உருவாக்கியது. 

2007 முதல் தொடங்கிய பயணம் 

கடந்த 2006ஆண்டு நடிகர் சிவாவுடன் புதிய லியோ காபி விளம்பரத்தில் நடித்தார். பின்னர் 2007ஆம் ஆண்டு சரத்குமாரின் நடிப்பில் உருவான பச்சைக்கிளி முத்துச்சரம் படத்தில் நடித்ததன் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் தனது பயணத்தை தொடங்கினார். அதன்பின் ஆயிரத்தில் ஒருவன், விஸ்வரூபம், மங்காத்தா, அரண்மனை, தரமணி என பல படங்களில் நடித்தார். கடைசியாக அவர் மாஸ்க் படத்தில் நடித்திருந்தார். அப்படத்தில் நடித்தது மட்டுமல்லாமல் அந்த படத்தை தயாரிக்கவும் செய்திருந்தார். விரைவில் அவர் நடிப்பில் உருவாகி இருக்கும் பிசாசு 2 படம் வெளியாகும் என தெரிகிறது. 

100க்கும் மேற்பட்ட பாடல்கள்

இதுவரை 40க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்திருக்கிறார் ஆண்ட்ரியா. இவருக்கென தனி ரசிகர்களே உள்ளனர். காரணம் நடிப்பில் மட்டுமல்லாமல் ஒரு பாடகராகவும் கலக்கி வருகிறார். இதுவரை 100க்கும் மேற்பட்ட பாடல்களை பாடி இருக்கிறார். தமிழ் மட்டுமின்றி தெலுங்கு உள்ளிட்ட மொழிகளிலும் தனது குரலால் ரசிகர்களை கவர்ந்திருக்கிறார் ஆண்ட்ரியா. 

தயாரிப்பாளரான ஆண்ட்ரியா

நடிகை ஆண்ட்ரியா மாஸ்க் படத்தின் மூலம் ஒரு புது பயணத்தை கையில் எடுத்துள்ளார். இயக்குநர் விக்ரமன் அசோக் இயக்கத்தில் கவின் ஹீரோவாக நடித்த படம் மாஸ்க். இப்படம் உண்மை சம்பவத்தை அடிப்படையாக வைத்து எடுக்கப்பட்ட படம் ஆகும். இப்படத்தில் வில்லியாக நடித்திருந்தார் ஆண்ட்ரியா. படத்தில் நடித்தது மட்டுமல்லாமல் அப்படத்தை இயக்குநர் வெற்றிமாறனுடன் சேர்ந்து தயாரிக்கவும் செய்தார். இதுவரை நடிப்பு, பாடல் என கலக்கி வந்த அவர் இதையும் ஒரு கை பார்த்துவிடலாம் என இறங்கி உள்ளார். வரும் நாட்களில் இன்னும் பல படங்களை தயாரிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

நடிகை ஆண்ட்ரியா சொத்து மதிப்பு

சினிமாவில் பல்துறையில் கலக்கி வரும் நடிகை ஆண்ட்ரியாவின் சொத்து மதிப்பு ரூ. 30 கோடி இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. மினி கூப்பர் உள்ளிட்ட கார்களையும் அவர் வைத்திருக்கிறார். ஆண்ட்ரியா ஒரு படத்திற்கு ரூ. 2 கோடி வரை சம்பளம் வாங்குவாதக தெரிகிறது.

