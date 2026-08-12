/2 வருட கொடுமை..திருமணத்தை நிறுத்திட்டேன்! பிரேக்-அப் ஆனதற்கு காரணம் சொன்ன அனுபமா..

Anupama Parameswaran : தென்னிந்திய திரையுலகில் முக்கிய நடிகையாக வலம் வருபவர் அனுபமா பரமேஸ்வரன். இவர், சமீபத்தில் பிரேக்-அப் குறித்து வெளியிட்ட பதிவுகள் வைரலானதை தொடர்ந்து, அவர் தன்னுடைய மனமுறிவு குறித்து ஓபனாக ஒரு நேர்காணலில் பேசியிருக்கிறார்.
“இந்த புள்ள நல்லாதான இருந்துச்சு..இவங்கள யார் என்ன பண்ணா?” என்பதுதான், அனுபமாவின் சமீபத்திய பதிவுகளை பார்த்தவர்களின் ரியாக்ஷனாக இருந்தது. நிறைய போட்டோக்களையும் வீடியோக்களையும் பதிவிட்டிருந்த அனுபமா, தான் இப்போது விடுதலை பெற்றதாகவும், இனி எந்த போட்டோவையும் பதிவிடுவதற்கு யாருடைய அப்ரூவலும் தேவையில்லை என்றும் கூறியிருந்தார். இந்த பதிவு, அவருக்கு யாருடனோ பிரேக்-அப் ஆகி விட்டது என்பதை குறிக்கும் வகையில் இருந்தது. இது குறித்து சமீபத்திய செய்தியாளர் சந்திப்பு ஒன்றில் ஒரு செய்தியாளர் கேள்வி கேட்டார். இதற்கு பதிலளித்த அனுபமா, “உங்களுக்கு என் வாழ்க்கையை பற்றி தெரியுமா?” என்று கேட்டு அவரை ஆஃப் செய்தார். “கண்ணா அது சும்மா ட்ரெயிலரு தான்மா..மெயின் பிக்சர் இருக்கு..” என்பது போல 35 நிமிட நேர்காணல் வீடியோ ஒன்று வெளியாகி இருக்கிறது. அதில், தன்னுடைய பிரேக்-அப் குறித்தும், தான் காதலித்த நபர் எப்படிப்பட்டவர் என்பது குறித்தும் அவர் பேசியிருக்கிறார்.
நடிகை அனுபமா, தான் 2 வருடங்களாக narcissistic abuse-ஆல் பாதிக்கப்பட்டதாக பதிவிட்டிருக்கிறார். இதற்கு தமிழில், தற்பெருமை சார்ந்த கொடுமை என்று பொருள். தான் இந்த கொடுமையினால், தன்னையே இழந்ததாகவும், உடல் எடை குறைந்ததாகவும், தான் விரும்பும் தன்னைப்பற்றிய பல விஷயங்களை மாற்றிக்கொண்டதாகவும் கூறியிருக்கிறார். தான் அந்த பிரேக்-அப் பதிவு போட்டதற்கு பலர் பல மாதிரி ரியாக்ட் செய்ததாகவும், அந்த போஸ்ட் ஒரே நாளில் நடக்கவில்லை என்றும் கூறியிருந்தார். அதற்கு பின்னால் 2 வருட கொடுமை, 2 வருடமாக இரவெல்லாம் அழுத காரணங்கள் இருப்பதாக கூறியிருந்தார். தான் இதிலிருந்து மீண்டு வந்த பிறகு அதை பதிவிட வேண்டும் என்று திட்டமிட்டுதான் அதனை பதிவிட்டதாக கூறியிருந்தார்.
அவர், தன்னுடைய நேர்காணலில் தொடர்ந்து narcissistic abuse என்றால் என்ன என்றும், அதை செய்பவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள், அவரால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் என்ன நிலைக்கு ஆளாவார்கள் என்றும் கூறியிருந்தார்.
தான் அந்த நபருடன் 3 மாதம் காதல் உறவில் இருந்த போதே, உடனடியாக அவரது குடும்பத்தினரை சந்திக்கவும், திருமணத்திற்கு ஓகே சொல்லவும் நிர்பந்திக்கப்பட்டதாகவும் கூறியிருக்கிறார். அவரது குடும்பத்தினர், திருமண நிச்சயதார்த்தத்தை எங்கு வைத்துக்கொள்ளலாம் என்றும், திருமணத்தை எங்கு செய்து கொள்ள விரும்புகிறீர்கள் என்றும் கேட்டதாக தெரிவித்திருக்கிறார். தான் அந்த நபரை திருமணம் செய்திருந்தால், அது கண்டிப்பாக விவாகரத்தில் முடிந்திருக்கும் என்றும் தான் அந்த திருமண நிச்சயதார்த்தத்தை நிறுத்தவில்லை என்றால் அதுதான் நடந்திருக்கும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
தன்னை "gold digger" என்று பலரும் அழைப்பதாகவும், அவர்களுக்கு ஒன்று சொல்லிக்கொள்ள விரும்புவதாகவும் கூறிய அனுபமா, அப்படி தான் பணத்தின் மீது ஆசைப்படுபவளாக இருந்திருந்தால், கண்டிப்பாக திருமணத்தை நிறுத்தியிருக்க மாட்டேன் என்று கூறியிருந்தார்.
தான் கன்ட்ரோல் செய்யப்பட்டதாக கூறிய அனுபமா, அதனால்தான் திருமணத்தை அவசரப்படுத்தியதாக கூறியிருந்தார். இதனால், பட ஷூட்டிங்கில் இருக்கும் போது தான் பிரேக் டவுன் ஆகி அழுததாகவும் கூறியிருந்தார். டிராகன் படம் தன் வாழ்க்கையிலேயே ரொம்பவும் வெற்றிகரமான படம் என்றும், அதை தான் ப்ரமோட் செய்யாததற்கு அவர்தான் காரணம் என்றும் கூறியிருந்தார்.
அனுபமா, தான் காதலித்த அந்த நபர் ஒரு நாள் ரெமோ போல ரொம்பவே காதலுடன் இருப்பார் என்றும், மறு நாள் நான் செத்துக்கிடந்தால் கூட திரும்பி பார்க்காத அந்நியனாக இருப்பார் என்றும் கூறியிருந்தார். அதற்கு மறுநாள், அதே நபர் தன்னிடம் வந்து மன்னிப்பு கேட்பார் என்றும் கூறியிருந்தார்.
தான் Anxietyக்காக மாத்திரைகளை எடுத்துக்கொண்டதாக கூறிய அனுபமா, தான் காதலித்த நபரால் மிகுந்த பயத்தை எதிர்கொண்டதாகவும் இந்த பயத்தினால் தன்னுடைய சொந்த தம்பியை கூட தொட பயந்ததாகவும் கூறியிருந்தார்.