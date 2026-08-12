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2 வருட கொடுமை..திருமணத்தை நிறுத்திட்டேன்! பிரேக்-அப் ஆனதற்கு காரணம் சொன்ன அனுபமா..

Anupama Parameswaran : நடிகை அனுபமா தன்னுடைய 2 வருட கொடுமை பற்றியும், தான் திருமணத்தை நிறுத்தியதாகவும் ஒரு நேர்காணலில் மனம் திறந்திருக்கிறார். இவர் கூறிய பல விஷயங்கள் அனைவருக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவல் என்ன என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Aug 12, 2026, 09:35 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 09:35 PM IST
2 வருட கொடுமை..திருமணத்தை நிறுத்திட்டேன்! பிரேக்-அப் ஆனதற்கு காரணம் சொன்ன அனுபமா..
Image Credit: Anupama Parameswaran | Instagram

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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2 வருட கொடுமை..திருமணத்தை நிறுத்திட்டேன்! பிரேக்-அப் ஆனதற்கு காரணம் சொன்ன அனுபமா..
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