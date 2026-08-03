/காதல் தோல்வி பற்றி கேள்வி..கூலாக பதில் சொன்ன அனுபமா! வாயடைத்த ரிப்போர்டர்..

Anupama Parameswaran : “இவன் இவ்வளவு பேசுறத பார்த்தா..இவன்தான் எங்கேயோ செமத்தையா வாங்கி இருக்கான்..” என்று யாராவது தன்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட சோகத்தை கதையாக சொன்னால் உடனே நம் அருகில் இருப்பவர்கள் கண்டுபிடித்து விடுவார்கள். அப்படித்தான், தற்போது அனுபமா பதிவிட்டு வரும் போஸ்ட்களை பார்த்து ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.
நடிகை அனுபமா, சில நாட்களுக்கு முன்பு ஒரு வீடியோ பதிவை வெளியிட்டிருந்தார். அதில், மகிழ்ச்சியாகவும் சுதந்திரமாகவும் கையில் பூ வைத்துக்கொண்டு இருப்பது போல சில க்ளிப்பிங்க்ஸை சேர்த்திருந்தார். கேப்ஷனில், “வாழ்க்கையில் அமைதியை பெற வேண்டும் என்றால், சில கனெக்ஷனை கத்தரிக்கதான் வேண்டும்” என்று பதிவிட்டிருந்தார். கூடவே, இனி எதற்கும் யாரிடமும் பர்மிஷன் கேட்க தேவையில்லை என்றும், மறந்த தன்னுடைய வாழ்க்கையை மீண்டும் கண்டுபிடித்து அதை காதலிக்கப்போகிறேன் என்பது போலவும் பதிவிட்டிருந்தார். இன்னொரு போட்டோ Carousel-ஐ பதிவிட்ட அவர், இனி இவற்றை பதிவிட யாரிடமிருந்தும் அனுமதி கேட்க தேவையில்லை என்று கூறியிருந்தார்.
தொடர்ந்து, பிரேக்-அப் குறித்து வரும் வீடியோக்களையும் போட்டோக்களையும் ரீ-போஸ்ட் செய்வதையும், அந்த போஸ்ட்களில் கமெண்ட் செய்வதையும் வேலையாக கொண்டுள்ளார்.
நடிகை அனுபமா, சமீபத்தில் ஒரு படத்தின் ப்ரமோஷன் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டார். அப்போது, அவரிடம் ஒரு பத்திரிகையாளர் “நீங்கள் சமூக வலைதளங்களில் சமீப காலமாக ஓரு சில பதிவுகளை வெளியிட்டு வருகிறீர்களே, அதெல்லாம் தேவைதானா?” என்று கேட்டார். அதற்கு கோபமே படாமல் அனுபமா அளித்த பதில் தற்போது வைரலாகி வருகிறது.
“அது என்னுடைய சோஷியல் மீடியா பக்கம். அதில் என்ன பதிவிட வேண்டும் என்பதை நான்தான் முடிவெடுப்பேன். நான் ஒன்றும் அதன் வாயிலாக புலம்பவில்லை. நான் ஒரு பெண்ணின் வாழ்வில் நடக்கும் மிகப்பெரும் மாற்றத்தை பற்றிதான் பேசினேன். நான் அப்படி பேசியதில் எனக்கு பெருமையாகத்தான் இருக்கிறது” என்று கூறினார்.
இதற்கு அந்த பத்திரிகையாளர், “அது மறு பக்கத்தில் இருப்பவரை பழிப்போடுவது போல இல்லையா?” என்று கேட்டார். அதற்கு அனுபமா சிரித்துகொண்டே “உங்களுக்கு என்னைப்பற்றி என்ன தெரியும்? என் வாழ்க்கையை பற்றி உங்களுக்கு என்ன தெரியும்?” என்று கேட்டார். மேலும், “இது நம்முடைய இன்ஸ்டாகிராம், நமக்கு என்ன பிடிக்கிறதோ அதை நாம் போஸ்ட் செய்யலாம்” என்று பேசினார். இதற்கு பல ஆயிரம் ரசிரக்கள் லைக்ஸையும் ஃபயரையும் பறக்க விட்டு வருகின்றனர்.
அனுபமா, தன்னுடைய வாழ்வின் கடினமான தருணம் குறித்து சமீபத்திய பேட்டி ஒன்றில் பேசியிருந்தார். அதில், வாழ்வின் பெரும்பாலான நாடளை மற்றவர்களுக்காகவே வாழ்ந்த பிறகு, இப்போது தன் வாழ்க்கையின் முழுக்கட்டுப்பாட்டையும் தன் கைக்குள் எடுத்துள்ளதகாவும், தற்போது தன்னுடைய மனதில் நிம்மதியும் மகிழ்ச்சியும் நிறைந்த ஒரு நல்ல கட்டத்தில் இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார். மேலும், கடந்த காலத்தை பின்னுக்கு தள்ளிவிட்டு எதிர்காலத்தை நோக்கி நகர்ந்து செல்வதில் மட்ட்மே கவனம் செலுத்தி வருவதாகவும், தன்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அனைவருக்கும் விளக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்றும் கூறியிருந்தார். அனுபமாவின் இந்த பேச்சு தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.