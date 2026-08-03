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காதல் தோல்வி பற்றி கேள்வி..கூலாக பதில் சொன்ன அனுபமா! வாயடைத்த ரிப்போர்டர்..

Anupama Parameswaran : பிரபல கேரள நடிகை அனுபமா, சில நாட்களாக பிரேக்-அப் பதிவுகளை வெளியிட்டு வருகிறார். இது குறித்து சமீபத்தில் ஒரு பத்திரிகையாளர் கேட்ட கேள்விக்கு அவர் அளித்திருக்கும் பதில் வைரலாகி வருகிறது.

Written ByYuvashree
Published: Aug 03, 2026, 11:41 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 11:41 AM IST
காதல் தோல்வி பற்றி கேள்வி..கூலாக பதில் சொன்ன அனுபமா! வாயடைத்த ரிப்போர்டர்..
Image Credit: Anupama Parameswaran | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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