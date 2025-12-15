பாலியல் வழக்கில் திலீப் விடுதலை..முதன்முறையாக பாவனா வெளியிட்ட பதிவு!

Bhavana Reacts To Dileep Acquitted Of Assault Case : சில நாட்களுக்கு முன்பு, பிரபல நடிகையின் பாலியல் வழக்கில் தொடர்புடைய தீர்ப்பு வந்து, இந்தியாவையே திரும்பி பார்க்க வைத்தது. அந்த வழக்கில், முக்கிய குற்றவாளியாக இருந்த மலையாள நடிகர் திலீப், இதில் குற்றமற்றவர் என்று தீர்ப்பு வெளியானது. இது, கடும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த வழக்கின் தீர்ப்பு வெளியாகி ஒரு வாரம் கடந்து விட்ட நிலையில், நடிகை பாவனா இதற்கு ரியாக்ட் செய்திருக்கிறார்.
திலீப் குற்றமற்றவர் என தீர்ப்பு:
பிரபல நடிகையை கடத்தி, பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக எழுந்த புகாரில் அந்த நடிகையின் டிரைவர் உள்பட 6 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். இந்த வழக்கு விசாரணையில், திலீப் முக்கிய குற்றவாளி என்று தெரிந்தது. இதில், ஆதரமாக கருதப்பட்ட மெமரி கார்டை அவர் கைப்பற்றியதாகவும், அதில் இருந்ததை அழித்ததாகவும் கூறப்பட்டது. இதனால், ஆதாரங்களை கைப்பற்றுதல் மற்றும் அழித்தால் தொடர்பான வழக்கு அவர் மீது தொடரப்பட்டது. கடந்த 8 ஆண்டுகளாக இந்த வழக்கின் விசாரணை நடந்ததை ஒட்டி, சமீபத்தில் போதிய ஆதாரம் இல்லாததால் திலீப் குற்றமற்றவர் என்று கேரளாவின் எர்ணாகுளம் உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
பாவனாவின் பதிவு:
திலீப் குற்றமற்றவர் என்று தீர்ப்பு வெளியானதை தொடர்ந்து, பாவனா இதில் என்ன கருத்து சொல்ல இருக்கிறார் என்பது முக்கியமானதாக பார்க்கப்பட்டது. இதையடுத்து சமீபத்தில் பாவனா வெளியிட்டிருக்கும் பதிவு வைரலாகி வருகிறது. “8 ஆண்டுகள், 9 மாதங்கள், 23 நாட்களுக்கு பிறகு மிக நீண்ட வலியுடனான பயணத்தின் முடிவில், நம்பிக்கை கொடுக்கும் ஒரு விஷயம் நடந்துள்ளது. இதில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஆறு பேரும் குற்றவாளிகள் என்று தீர்பு வந்துள்ளது. அதற்கு எனக்கு நன்றியுள்ளவளாக இருக்கிறேன்.
இதில் முதல் குற்றவாளியாக கருதப்படும் கார் ஓட்டுநரை எனது தனிப்பட்ட டிரைவர் என்று அனைவரும் சொல்கிறீர்கள். இது முற்றிலும் பொய். இவர், என் வேலையாள் கிடையாது. இவரை எனக்கு தெரியவே தெரியாது. 2016ல் நான் நடித்து வந்த படத்திற்காக வேலைக்கு வைக்கப்பட்ட ஓட்டுநர் அவர். அவரை இரண்டு முறைதான் சந்தித்துள்ளேன். என்னைப்பற்றி பொய் செய்திகளை பரப்புவதை நிறுத்துங்கள்.
இந்த தீர்ப்பு உங்களுக்கு ஆச்சரியத்தை தரலாம், எனக்கு தரவில்லை . 2020லேயே எனக்கு இந்த வழக்கு திசை மாறுவது தெரிந்து விட்டது. இதில் குறுக்கு விசாரணை நடத்தியவர்களுக்கும் இந்த வழக்கில் ஏதோ ஒன்று சரியில்லை என்பது அவர்களுக்கு தெரிந்தது. குறிப்பாக, அந்த முக்கிய குற்றவாளி குறித்த விசாரணையில் அது தெளிவாக தெரிந்தது.
உயர்நீதிமன்றம், உச்சநீதிமன்றம் என அனைத்து நீதிமன்றங்கலையும் நாடினேன். இந்த உள்ளூர் நீதிமன்றம் மீது நம்பிக்கை இல்லை என்று கூறினேன். சட்டத்தின் முன்பு, அனைத்து குடிமக்களும் ஒரே மாதிரி நடத்தப்படுவதில்லை என்பதை பல நாள் வலிகளுக்கு பின்பு தெரிந்து கொண்டேன்.
நீதி மீது நம்பிக்கை இழக்க 6 காரணங்களையும் பாவனா குறிப்பிட்டுள்ளார்:
- என் அடிப்படை உரிமைகள் என்னிடம் இருந்து பறிக்கப்பட்டன.
- இரண்டு அரசு வழக்கற்ஞர்கள் இந்த நீதிமன்றம் வழக்கை சரியாக கையாளவில்லை என்று கூறி இதிலிருந்து பின்வாங்கினர்.
- முக்கிய ஆதாரமான மெமரி கார்டை கையாண்டது யார் என்பது குறித்த விசாரணை அறிக்கை வேண்டும் என்று கேட்டிருந்தேன். ஆனால், அது எனக்கு வழங்கப்படவில்லை.
- வழக்கை நான் நேர்மையோடு எதிர்கொண்ட போது, குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் அதே நீதிபதியே இந்த வழக்கை விசாரிக்க வேண்டும் என்று மனு கொடுத்தார். இது எனக்கு சந்தேகத்தை அதிகரித்தது.
- இந்தியாவின் ஜனாதிபதி, பிரதமர் உள்ளிட்டோருக்கு என் பிரச்சனை தொடர்பாக கடிதம் எழுதினேன். ஆனால், எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.
- நீதிமன்றத்திடம், பொது அமர்வு நீதிமன்றத்தில் ஊடகம் மற்றும் பொதுமக்கள் முன்பு விசாரிக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தேன். ஆனால், அது ஏற்கப்படவில்லை.
