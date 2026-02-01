English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Actress Bhavana: பாவனா நடிக்கும் அனோமி திரைப்படம்! ரிலீஸ் எப்போது தெரியுமா?

Actress Bhavana: பாவனா நடிக்கும் அனோமி திரைப்படம்! ரிலீஸ் எப்போது தெரியுமா?

Anomie by Bhavana: ‘நம்மல்’ திரைப்படம் மூலம் அறிமுகமான பாவனா, இதுவரை பல்வேறு விதமான கதாபாத்திரங்களில் சிறப்பான நடிப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 1, 2026, 02:50 PM IST
  • வெளியீட்டுக்கு தயாரான பாவனாவின்..
  • ‘அனோமி: தி ஈக்வேஷன் ஆஃப் டெத்’.
  • பிப்ரவரி 6 முதல் திரைக்கு வருகிறது.

Actress Bhavana: பாவனா நடிக்கும் அனோமி திரைப்படம்! ரிலீஸ் எப்போது தெரியுமா?

இந்திய திரையுலகில் 23 ஆண்டுகளாக தனது அபாரமான நடிப்பு திறமையாலும், விடாமுயற்சியாலும் ரசிகர்களின் மனதில் தனி இடம் பிடித்தவர் பாவனா. பல்வேறு திரைப்படங்கள், பிரபல நடிகர்களுடன் பணியாற்றி இருக்கும் பாவனா தனது 90வது மைல்கல் திரைப்படமான ‘அனோமி: தி ஈக்வேஷன் ஆஃப் டெத்’ மூலம் மீண்டும் ரசிகர்களை வியப்பில் ஆழ்த்த உள்ளார். ‘நம்மல்’ திரைப்படம் மூலம் அறிமுகமான பாவனா, இதுவரை பல்வேறு விதமான கதாபாத்திரங்களில் சிறப்பான நடிப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். அந்த வரிசையில், `அனோமி' படத்தில் அவர் தனது திரையுலக வாழ்க்கையின் மிகக் கடினமும், ஆழமும் கொண்ட பாத்திரங்களில் ஒன்றை ஏற்று நடித்துள்ளார்.

மேலும் படிக்க - நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க 9-வது பட்ஜெட்டின் சிறப்பு இதுதான்

அனோமி 

இந்த திரில்லர் படத்தை அறிமுக இயக்குநர் ரியாஸ் மரத் எழுதி, இயக்கியுள்ளார். வழக்கமான குற்றவியல் திரில்லர் எல்லைகளைத் தாண்டி, பேரலெல் இன்வெஸ்டிகேஷன் எனும் தனித்துவமான கதை சொல்லும் முறையில், உணர்ச்சிகளும் பதற்றமும் கலந்த திரைக்கதை அமைந்துள்ளார். படத்தில் பாவனா, ‘சாரா’ என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். உணர்ச்சி ஆழமும், புத்திசாலித்தனமும் கொண்ட ஒரு தடயவியல் நிபுணராக அவரது நடிப்பு முக்கிய களமாக இருக்கும்.

மலையாள சினிமா

மேலும், `துருவங்கள் 16' படத்தின் மூலம் பாராட்டைப் பெற்ற நடிகர் ரஹ்மான், இந்த படத்தில் விசாரணை அதிகாரியாக மலையாள சினிமாவுக்கு மீண்டும் திரும்புகிறார். அவரது கதாபாத்திரம் படத்திற்கு முக்கிய பலமாக அமைந்துள்ளது. இந்தப் படத்தில் பினு பப்பு, விஷ்ணு அகஸ்த்யா, அர்ஜுன் லால், ஷெபின் பென்சன் மற்றும் த்ரிஷ்யா ரகுநாத் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இந்தப் படத்தை டி சீரிஸ் ஃபிலிம் மற்றும் பனோரமா ஸ்டூடியோஸ் வழங்க குமார் மங்கத் பாதக் மற்றும் அபிஷேக் பாதக் தயாரித்துள்ளனர். ராஜேஷ் மேனன், ராம் மிர்சந்தானி, நிதின் குமார் மற்றும் மன்சூத் டி.பி. இந்தப் படத்தை இணைந்து தயாரித்துள்ளனர். இந்தப் படத்தை ப்ளிட்ஸ்கெர்க் ஃபிலிம்ஸ் (Blitzkrieg Films), ஏபிகே சினிமா (APK Cinema) மற்றும் நடிகை பாவனாவின் சொந்த நிறுவனமான பாவனா ஃபிலிம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இணைந்து தயாரித்துள்ளன.  

‘அனோமி: தி ஈக்வேஷன் ஆஃப் டெத்’ மர்மம், உணர்ச்சி, மற்றும் புத்திசாலித்தனமான விசாரணை ஆகியவற்றின் சங்கமமாக, ரசிகர்களுக்கு ஒரு வித்தியாசமான திரையரங்க அனுபவத்தை வழங்க தயாராக உள்ளது. இப்படம் திரையரங்குகளில் பிப்ரவரி 6 ஆம் தேதி முதல் வெளியாக உள்ளது.

படக்குழு விவரம்:

- இசை: ஹர்ஷவர்தன் ரமேஷ்வர் (அனிமல், அர்ஜூன் ரெட்டி)
- ஒளிப்பதிவு: சுஜித் சரங்
- படத்தொகுப்பு: கிரண் தாஸ்
- சண்டைப்பயிற்சி: ஆக்‌ஷன் சந்தோஷ்
- ஆடை வடிவமைப்பு: சமீரா சனீஷ்
- விளம்பர வடிவமைப்பு: எல்லோடூத் (Yellowtooth)
- விஷுவல் புரமோஷன்: ஸ்னேக் பிளான்ட் எல்எல்பி (Snake Plant LLP)
- மக்கள் தொடர்பு: ஶ்ரீ வெங்கடேஷ்

மேலும் படிக்க - 60 வயசு ஆனவர்களுக்கு மாதம் ரூ.20,000 பென்சன்! மூத்த குடிமக்களுக்கு முக்கிய தகவல்

Actress BhavanaAnomieAnomie The Equation Of DeathBhavana MoviesMollywood

