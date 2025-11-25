English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • பிரபல நடிகைக்கு டார்ச்சர்! “ரூ.50 கோடி வேணும்..” வெளிநாட்டு கணவரிடம் டிமாண்ட்..

Celina Jaitley Domestic Abuse 50 Crore Compensation : பிரபல நடிகை செலினா ஜெட்லி, தனது கணவர் வன்கொடுமை செய்ததாக கூறி, நடிகை ஒருவர் வழக்கு தொடுத்திருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 25, 2025, 07:37 PM IST
  • பாலிவுட் நடிகை செலினா ஜெட்லீ
  • கனவருக்கு எதிராக வழக்கு
  • ரூ.50 கோடி இழப்பீடு!

Celina Jaitley Domestic Abuse 50 Crore Compensation : முன்னாள் மிஸ் இந்திய அழகியாக இருப்பவர், செலினா ஜெட்லீ. மிஸ் இந்தியா பட்டத்தை வென்ற பின்பு, பாலிவுட் திரையுலகிலும் நடிகையாக வலம் வந்தார். சில ஆண்டுகளாக திரையுலகில் இருந்து அப்ஸ்காண்ட் ஆன இவர், இப்போது தனது வன்கொடுமை குறித்த விஷயத்தை கூறி தலைப்பு செய்தியாக மாறியிருக்கிறது.

பிரபல நடிகை செலினா:

இமாச்சல பிரதேசத்தில் பிறந்து வளர்ந்தவர் செலினா ஜெட்லீ. 2001ல் ஃபெமினா மிஸ் இந்தியா அழகிப்பட்டம் பெற்ற இவர், அதே ஆண்டி நடந்த மிஸ் யுனிவர்ஸ் போட்டியிலும் கலந்து கொண்டார். அங்கு, இவருக்கு 4வது இடம் கிடைத்தது. பின்னர் தொடர்ந்து மாடலாக இருந்த இவருக்கு, 2003ஆம் ஆண்டில் படங்களில் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. ஹிட் ஹீரோக்களுடன் சேர்ந்து பல படங்களில் நடித்திருக்கும் இவர், சில படங்களில் கேமியோ ரோலிலும் நடித்திருக்கிறார். இந்தியை தாண்டி, கன்னட மொழி படத்திலும் நடித்திருகிறார். 

ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்தவருடன் திருமணம்:

செலீனா ஜெட்லீ, ஹோட்டல் மேனேஜர் மற்றும் தொழிலதிபரான பீட்டர் ஹேக் என்கிற ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்த நப்ரை திருமணம் செய்து கொண்டார். இருவருக்கும் திருமணம் நடந்த பின்னர், 2012ஆம் ஆண்டில் இரட்டை ஆண் குழந்தைகள் பிறந்தன. பின்னர் 2017ஆம் ஆண்டில் இன்னொரு இரட்டை ஆண் குழந்தைகள் பிறந்தன. இதில் ஒரு குழந்தை, இதய கோளாறு காரணமாக உயிரிழந்தது. 

கணவருக்கு எதிராக வழக்கு:

தற்போது, தனது கணவருக்கு எதிராக செலினா மும்பை நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்துள்ளார். தன் கணவர், தன்னை வன்கொடுமை படுத்தியதாக கூறி, அதற்கு நஷ்ட ஈடாக ரூ.50 கோடி தர வேண்டும் என்று அவர் வழக்கு தொடுத்துள்ளார். 2010ஆம் ஆண்டு திருமணம் ஆனது முதல், தன்னை திரைப்படங்களில் நடிக்க விடாமல் கணவர் தடுத்ததாகவும், தனது சொத்துகளை முடிக்கி, தனதாக்கி கொண்டதாகவும் செலினா குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளார்.

வன்கொடுமை சட்டத்தின் கீழ், இப்போது இந்த வழக்கானது பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. உடல் மற்றும் மன ரீதியாக பலவித வன்கொடுமைகளை தான் அனுபவித்ததாக கூறியிருக்கும் அவர், தன் குழந்தைகளின் கஸ்டடியும் தனக்கு வேண்டும் என்று கூறியிருக்கிறார். இது குறித்த அடுத்த விசாரணை டிசம்பர் மாதத்திற்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.

Celina Jaitlypeter haggDomestic abusecompensationDivorce

