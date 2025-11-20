பிரபல இயக்குநரை பப்ளிக்காக சரமாரி கேள்விகேட்ட திவ்யபாரதி! நடந்தது என்ன?

Divyabharathi Naresh Kuppili X Post : தமிழில், பேச்சுலர் படத்தில் நடித்து பிரபலமானவர், திவ்யபாரதி. இவர், சமீபத்தில் இயக்குநர் ஒருவரை திட்டி போட்டிருக்கும் போஸ்ட் மக்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
திவ்யபாரதி மீது குற்றம்சாட்டிய இயக்குநர்!
நடிகை திவ்யபாரதி, தமிழ் மொழியில் மட்டுமன்றி தெலுங்கிலும் சில படங்களில் நடித்து வருகிறார். அதில் ஒரு படம்தான், GOAT. இதில், சுடிகாலி சுதீர் ஹீரோவாக நடித்திருக்கிறார். இப்படத்தை, நரேஷ் குப்பி என்பவர் இயக்கி வருகிறார். நரேஷ், தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் ஒரு போஸ்டை பதிவிட்டிருப்பதாக கூறி, திவ்யபாரதி அதனை தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டிருக்கிறார்.
“பெண்களை சிலகா போன்ற வார்த்தைகளை விட்டு கூப்பிடுவது நகைச்சுவை அல்ல. அது, பெண்களை இழிவாக பார்ப்பதாகதான் தெளிவாக தெரிகிறது. இது, ஒருமுறை மட்டும் நடக்கவில்லை. ஷூட்டிங் நடந்த போதும் இந்த இயக்குநர், பெண்களை அவமதிக்கும் வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி இருக்கிறார்.
தன்னை தானே நேர்மையான சினிமாவை உருவாக்குபவன் என கூறிக்கொள்கிறார். அவருடைய நடவடிக்கைகளை நேரில் பார்க்கும் ஹீரோ, இதைப்பற்றி எதையும் கூறாமல் இருப்பது, மிகுந்த ஏமாற்றத்தை தருகிறது. பெண்களை மரியாதையாக நடத்தும் இடங்களில் மட்டும் நான் பணிபுரிய விரும்புகிறேன். ஒரு நடிகையாக, என்னுடைய நிலைப்பாடு இதுதான்” என்று தன் பதிவில் தெரிவித்திருக்கிறார்.
“எப்போதும் பிரச்சனை இருக்கிறதா?”
எப்போதும் டீமுடன் வேலை பார்ப்பதில் எனக்கு பிரச்சனை இருக்கிறது என கூறும் ஆட்களுக்கு இதை கூற விரும்புகிறேன். தமிழ் சினிமாவிலும் ஒரே ஒரு குழுவுடன் சேர்ந்து பணியாற்றியிருக்கிறேன். அவர்களுடன் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் எழுந்ததில்லை. இந்த ஒரு இயக்குநர் மட்டும்தான், மரியாதை குறைவாக பேசினார். இவர்தான், இதை பப்ளிக் ஆக்கினார். இதற்கு ரிப்ளை செய்ய எனக்கு எல்லா உரிமைகளும் இருக்கிறது. அவரது நடவடிக்கைக்கு நீங்கள் ஆதரவு தெரிவிக்க விரும்பினால், அது உங்கள் விருப்பம். என்னைப்பற்றி யாரேனும் தவறாக பேச விரும்பினாலும், அவர்களுக்கும் வாழ்த்துகள்” என்று தெரிவித்து இருக்கிறார்.
Calling women “Chilaka” or any other term isn’t a harmless joke, it’s a reflection of deep-rooted misogyny. And this wasn’t a one-off incident; this director followed the same pattern on set too, repeatedly disrespecting women and honestly, betraying the very art he claims to… pic.twitter.com/7mNGpcxeG0
— Divyabharathi (@divyabarti2801) November 19, 2025
யார் இந்த திவ்ய பாரதி?
கோயம்புத்தூரை சேர்ந்த திவ்ய பாரதி, அங்கேயே படித்து முடித்து மாடலாக மாறினார். பின்னர் சில தொலைக்காட்சி விளம்பரங்களில் நடிக்க ஆரம்பித்தார். 2015ல் இவர் முகம் கொஞ்சம் வெளியில் தெரிய ஆரம்பித்தது. தனக்கு பிடித்த சின்ன ஏணியை அப்படியே பிடித்து மேலே ஆரம்பித்த திவ்யபாரதி, தமிழில் முதன்முதலாக பேச்சுலர் படத்தில் நடித்தார். இதில் சுப்பு என்கிற கதாப்பாத்திரமாக வந்து, பலரையும் கவர்ந்தார். அந்த படத்தில் ஜி.வி.பிரகாஷுடன் இணைந்து நடித்த அவர், அடுத்து கிங்க்ஸ்டன் படத்திலும் ஜி.வியுடன் சேர்ந்து நடித்தார். இப்போது தெலுங்கில் GOAT படத்தை அடுத்து, மதில் மேல் காதல் என்கிற இன்னொரு ப்ராஜெக்டிலும் கமிட்டாகியிருக்கிறார்.
மேலும் படிக்க | அஜித்தின் ‘அமர்க்களம்’ படம் ரீ-ரிலீஸ்! எந்த தேதியில் தெரியுமா? வெளியான அப்டேட்..
மேலும் படிக்க | முனிஷ்காந்த் நடித்துள்ள மிடில் கிளாஸ் படம் எப்படி உள்ளது? திரைவிமர்சனம்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ