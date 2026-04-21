  • மேடையில் குமுறி குமுறி அழுத ஜெனிலியா! கணவர்தான் காரணம்..இதோ வீடியோ

மேடையில் குமுறி குமுறி அழுத ஜெனிலியா! கணவர்தான் காரணம்..இதோ வீடியோ

Genelia Crying Video : பிரபல நடிகை ஜெனிலியா, சமீபத்தில் மேடையில் குமுறி குமுறி அழுத வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. அவர் அழுததற்கு காரணம் என்ன? இதோ முழு விவரம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 21, 2026, 04:39 PM IST
  • மேடையில் அழுத ஜெனிலியா!
  • கணவர்தான் காரணம்..
  • வைரல் வீடியோ..

மேடையில் குமுறி குமுறி அழுத ஜெனிலியா! கணவர்தான் காரணம்..இதோ வீடியோ

Genelia Crying Video : தென்னிந்திய திரையுலகில், முக்கிய நடிகையாக இருந்தவர் ஜெனிலியா. இவர், சமீபத்தில் ஒரு மேடையில் கண்ணீர் விட்டு அழுத வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இவர் அழுததற்கான காரணம் என்ன? இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

ஜெனிலியா:

38 வயதான ஜெனிலியா, தமிழில் 15 வயதிலேயே நடிக்க வந்து விட்டார். இவரது முதல் தமிழ் படம், பாய்ஸ். இந்த படத்திற்கு பிறகு, சச்சின் படத்திலும் விஜய்க்கு ஜோடியாக நடித்திருந்தார். இவரது க்யூட்டான கதாப்பாத்திரங்களுக்கு பல லட்சம் ரசிகர்கள் இருக்கின்றனர். தொடர்ந்து, தெலுங்கில் பல ஹிட் ஹீரோக்களுக்கு ஜோடியாக நடித்த இவருக்கு, தமிழில் சந்தோஷ் சுப்ரமணியம் படத்தில் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. இதில், ரவி மோகனுக்கு ஜோடியாக ’ஹாசினி’ எனும் கதாப்பத்திரத்தில் நடித்து புகழ் பெற்றார். 

திருமணம்:

ஜெனிலியா, 2012ஆம் ஆண்டில், இந்தினடிகரான ரித்தேஷ் தேஷ்முக்கை திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்களுடையது காதல் திருமணம் ஆகும். இவர்களுக்கு ரியான் மற்றும் ராஹில் என இரண்டு பேர் இருக்கின்றனர். குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியாக நேரம் செலவிட்டு அவ்வப்போது ஜெனிலியா சில பதிவுகளையும் வெளியிட்டு வருகிறார். தனது கணவர் நடிக்கும் படங்களின் விழாக்கள் அனைத்திலும் இவர் கலந்து கொள்வார்.

மேடையில் அழுத ஜெனிலியா:

சத்ரபதி சிவாஜி மகாராஜாவின் வாழ்க்கையை அடிப்படையாக கொண்ட திரைப்படம், ‘ராஜா சிவாஜி’ எனும் பெயரில் உருவாகி இருக்கிறது. இந்த படத்தை ஜெனிலியாவின் கணவரான ரித்தேஷ் தேஷ்முக் இயக்கியிருக்கிறார். இதில் ஜெனிலியாவும் நடித்திருக்கிறார். இந்த படத்தின் ட்ரெயிலர் வெளியீட்டு விழா சமீபத்தில் நடந்தது.

அப்போது, சத்திரபதி சிவாஜி மகாராஜாவின் கதையை வெள்ளித்திரைக்கு கொண்டு வருவதில் இருந்த சவால்களை ஜெனிலியாவின் கணவரான ரித்தேஷ் தேஷ்முக் கூறினார். அப்போது, தன்னுடைய கனவுக்கு ஆதரவளித்த படக்குழுவினர் அனைவருக்கும் நன்றியையும் தெரிவித்தார். 

ரித்தேஷ் பேசிக்கொண்டிருந்த போது, தனது மனைவியான ஜெனிலியா குறித்தும் புகழ்ந்து பேசினார். அப்போது அவர் கூறிய வார்த்தைகளை கேட்டு, ஜெனிலியா நெகிழ்ந்து போய் மேடையில் அழ ஆரம்பித்தார். ஒரு கட்டத்திற்கு மேல், அழுகையை முழுமையாக அடக்க முடியாமல் தன் முகத்தை சுவர் பக்கம் திருப்பிக்கொண்டு அழுதார். இதை பார்த்துக்கொண்டிருந்த ரித்தேஷிற்கும் அழுகை வந்தது. அவர், தனது பேச்சை சற்று நேரம் நிறுத்தி, அழுகையை கட்டுப்படுத்திக்கொண்டு அழ ஆரம்பித்தார். மேலும், தனது கனவுகளுக்கு ஜெனிலியா மிகப்பெரிய ஆதரவு கொடுத்ததாக புகழ்ந்தார். ஜெனிலியா அவர் பேச்சைக்கேட்டு அழுத வீடியோதான் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

ரித்தேஷ் பேசியது என்ன?

ரித்தேஷ் தேஷ்முக் அந்த விழாவில் பேசியதாவது: “2016ஆம் ஆண்டு, சத்ரபதி சிவாஜி வேடத்தில் நடிக்க ஆசைப்பட்டேன். இடையில் மீண்டும் முயற்சித்தேன். ஆனால், கொரோனா காரணமாக அதை செய்ய முடியாமல் போனது. அப்போது, சிவாஜி மகாராஜா என்னிடம் ‘இது படம் நடிக்க சரியான நேரம் கிடையாது’ என சொல்வது போல இருந்தது. இம்முரை இது உனக்கான சரியான நேரம் என சொல்வது போல இருந்தது” என்றார். மேலும், கனவு காண்பதை பெரிய விஷயம் இல்லை என்று கூறிய அவர், யார் வேண்டுமானாலும் கனவு காணலாம் என்றார். அந்த கனவு காணும் போது எனக்கு துணையாக இருந்தவர் ஜெனிலியா. அவர்தான் என் மீது நம்பிக்கை வைத்து, இந்த கனவை நனவாக்கினார் எனவும் தேஷ்முக் தெரிவித்தார்.

ராஜா சிவாஜி படத்தில் நடித்திருப்பது யார்?

ராஜா சிவாஜி திரைப்படத்தில் அபிஷேக் பச்சன், வித்யா பாலன், மகேஷ் மஞ்ச்ரேக்கர், பாக்கியச்ர், சச்சின் கெடேகர், ஃப்ரடீன் கான் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கின்றனர். இந்த படத்தில் சல்மான் கான் சிறப்பு தோற்றத்தில் நடித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. மராட்டிய பேரரசரான சிவாஜி நடத்திய போர்களை கதைக்களமாக கொண்டு, பல சண்டைக்காட்சிகள் மற்றும் வரலாற்று பின்னணி கொண்ட படமாக இந்த படம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதனை ஜியோ ஸ்டுடியோச் மற்றும் மும்பை ஃபிலிம் கம்பெனி ஆகியவை இணைந்து தயாரிக்கின்றன. ஜெனிலியாவும் இந்த தயாரிப்பாளர்களுள் ஒருவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:

கேள்வி : ஜெனிலியா யார்?

பதில் : Genelia D'Souza தென்னிந்திய மற்றும் இந்தி திரைப்படங்களில் நடித்த பிரபல நடிகை.

கேள்வி : ஜெனிலியா எந்த தமிழ் படத்தின் மூலம் அறிமுகமானார்?

பதில் : அவர் Boys படத்தின் மூலம் தமிழில் அறிமுகமானார்.

கேள்வி : ஜெனிலியாவை தமிழ் ரசிகர்கள் அதிகம் அறிந்த படம் எது?

பதில் : சந்தோஷ் சுப்ரமணியம் படத்தில் ‘ஹாசினி’ கதாபாத்திரம் மூலம் பெரும் புகழ் பெற்றார்.

கேள்வி : ஜெனிலியா யாரை திருமணம் செய்துள்ளார்?

பதில் : அவர் Riteish Deshmukh என்பவரை 2012ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்துள்ளார்.

கேள்வி : ஜெனிலியா ஏன் மேடையில் அழுதார்?

பதில் : ரித்தேஷ் தேஷ்முக் தனது பேச்சில் ஜெனிலியாவை பற்றி உணர்ச்சிபூர்வமாக புகழ்ந்ததால், அவர் நெகிழ்ந்து மேடையில் அழுதார்.

