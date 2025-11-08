English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  Movies
  • உருவகேலி சர்ச்சைக்கு பின் கௌரி கிஷன் வெளியிட்ட அறிக்கை! என்ன கூறியிருக்கிறார்?

உருவகேலி சர்ச்சைக்கு பின் கௌரி கிஷன் வெளியிட்ட அறிக்கை! என்ன கூறியிருக்கிறார்?

Gouri Kishan Official Statement : கெளரி கிஷன், தான் உருவ கேலிக்கு ஆளாக்கப்பட்டதாக கூறிய விவகாரம் பெரிதாக வைரலானதை தொடர்ந்து அவர் புதிதாக ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கிறார்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 8, 2025, 12:18 PM IST
  • உருவகேலி சர்ச்சை
  • கௌரி கிஷன் பரபரப்பு அறிக்கை!
  • திட்டவட்டமாக கூறியிருக்கும் விஷயம்...

உருவகேலி சர்ச்சைக்கு பின் கௌரி கிஷன் வெளியிட்ட அறிக்கை! என்ன கூறியிருக்கிறார்?

Gouri Kishan Official Statement : தமிழ் திரையுலகின் முக்கிய நடிகையாக இருக்கும் கெளரி கிஷன், சமீபத்தில் பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பில் கலந்து கொண்ட போது செய்தியாளர் ஒருவர் கேட்ட கேள்வியினால் செம டென்ஷன் ஆனார். இதைப்பற்றிய பேச்சுதான், இணையத்தில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக வைரலாக பேசப்பட்டு வருகிறது.

கௌரி கிஷன் அறிக்கை:

கௌரி கிஷன் தன் அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது: “சமீபத்தில் நடந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பின் போது, எனக்கும் ஒரு யூட்யூப் வ்லாக்கரையும் (YouTube vlogger) இடையே நடந்த உரையாடல் எதிர்பாராத வகையில் பதற்றமானதாக மாறியது. இந்தச் சம்பவம் குறித்து இப்போது பேசுவது அவசியம் என நம்புகிறேன்.

பொதுமக்கள் கவனத்தில் இருக்கும் நபராக இருக்கும் பட்சத்தில், விமர்சனமும் விசாரணையும் என் தொழிலின் ஒரு பகுதியாக இருப்பதை நான் புரிந்து கொள்கிறேன். ஆனால், ஒரு நபரின் உடல் அமைப்பு அல்லது தோற்றத்தை குறிவைக்கும்  நேரடியான மற்றும் மறைமுகமான கேள்விகள் எந்தச் சூழ்நிலையிலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதவை. அந்த நிகழ்ச்சியில், படம் குறித்த கேள்விகளை என்னிடம் கேட்டிருந்தால் நன்றாக இருந்திருக்கும், அங்கே நான் இருந்ததே அதற்காகத்தான். ஒரு ஆண் நடிகரிடம் இதே கேள்வியை அதே உரத்த குரலுடன் அவர்கள் கேட்டிருப்பார்களா என எனக்கு தோன்றுகிறது.

அந்த சூழ்நிலையில் நான் உறுதியாக நின்றதில் எனக்கு பெருமையாக உள்ளது. இது எனக்காக மட்டுமல்ல, இதுபோன்ற நிலையை சந்தித்த அனைத்து பெண்களுக்கும் முக்கியமான ஒன்று. உருவ கேலி செய்வது, இன்னும் இந்த சமூகத்தில் நகைச்சுவையான அல்லது சாதாரண விஷயமாகவே பார்க்கப்படுகிறது. இதை நாம் நிறுத்த வேண்டும். அழகை பற்றிய பொய்யான அளவுகோல்களை மீண்டும் மீண்டும் எடுத்துக்காட்டும் இந்த நடைமுறையை நிறுத்த வேண்டிய நேரம் இது. இதுபோன்ற அனுபவம் யாருக்காவது ஏற்பட்டிருந்தால், அவர்கள் தங்கள் மனவலியைவெளிப்படுத்துவதற்கும், கேள்வி எழுப்புவதற்கும், மாற்றம் தேடுவதற்கும் முழு உரிமை உண்டு என்பதை இந்தச் சம்பவம் நியாபகப்படுத்தட்டும்.

அதே சமயம், இதை நான் கூறுவது அந்த நபரை தாக்கவோ அல்லது அவமதிக்கவோ அல்ல. மாறாக, இதை ஒரு வாய்ப்பாக எடுத்துக் கொண்டு இரக்கம், உணர்வுப்பூர்வம், மரியாதை ஆகியவற்றோடு நாம் முன்னேற வேண்டும் என்பதற்காகத்தான்.

ஆதரவு தெரிவித்த அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள். சென்னை பத்திரிகையாளர் சங்கம், AMMA சங்கம் (மலையாள திரைப்படத் துறை), சவுத் இந்தியா நடிகர் சங்கம் ஆகியோருக்கு நன்றி. ஊடகங்களுக்கும், மக்களுக்கும், சகநடிகர்கள், நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி.

என்ன பிரச்சனை?

Others படத்தின் டிரைலர் வெளியானது. இதில், ஹீரோ, ஹீரோயினை வைத்து சுற்றுவது போன்ற காட்சி இடம் பெற்றிருந்தது. இதைப்பார்த்த பத்திரிகையாளர் ஒருவர் படத்தின் ஹீரோவிடம், “அவரை தூக்கி சுற்றினீர்களே அவர் என்ன எடை இருப்பார்..” என்று கேட்டிருக்கிறார். இதை கேட்ட கௌரி கிஷன் அந்த சமயத்தில் என்ன ரியாக்ட் செய்வது என்று தெரியாமல் அமைதியாகி விட்டார். பின்னர் இது குறித்து ஒரு நேர்காணலில் பேசிய போது அது முட்டாள்தனமான கேள்வி என்று கூறினார். படத்தில் பிரஸ் ஷோ முடிந்து நடந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில், அதே செய்தியாளர் மீண்டும் கௌரி கிஷனை ட்ரிகர் செய்யும் வகையில் கேள்வி கேட்டார். இதையடுத்து, “நீங்கள் என்னை எப்படி உருவகேலி செய்வீர்கள்? இதே கேள்வியை ஒரு ஆண் நடிகரிடம் கேட்பீர்களா?” என்று கேட்டார். அப்படியே விவாதம் முற்றி, சண்டையானது. கடைசி வரை அந்த நபர் தான் கூறியது தவறுதான் என்பதை ஒப்புக்கொள்ளவே இல்லை. இதையடுத்து, மக்கள் அனைவரும் கௌரி கிஷனுக்கு ஆதரவாக திரும்பியுள்ளனர்.

மேலும் படிக்க | கௌரி கிஷன் நடித்துள்ள Others படம் எப்படியுள்ளது? திரை விமர்சனம் இதோ!

மேலும் படிக்க | ஒரே நாளில் இண்டர்நெட் சென்சேஷன் ஆன நடிகை கௌரி கிஷன்! இவர் யார் தெரியுமா?

